DGAP-News: SPORTTOTAL AG: SPORTTOTAL und Telekom Deutschland starten Kooperation für Entertainment-Angebote (deutsch)

SPORTTOTAL AG: SPORTTOTAL und Telekom Deutschland starten Kooperation für Entertainment-Angebote

SPORTTOTAL und Telekom Deutschland starten Kooperation für Entertainment-Angebote

- Unterhaltungsangebot unter dem Motto "#DABEI" bei MagentaTV

- Premium-Sendeinhalte unter anderen mit Christian Ulmen und Fahri Yardim

- Studio- und Sendestruktur von sporttotal.tv wird während der Corona-Krise kurzfristig zu Entertainment-Hub umfunktioniert

- Mittlerer sechsstelliger Umsatz pro Monat erwartet

Köln, 27. März 2020. Mit großer Unterstützung ihres Gründungspartners Telekom Deutschland GmbH in den Bereichen Sponsoring, Werbung und Lizenz-Inhalte wird die sporttotal.tv gmbh, eine 100%-Tochter der SPORTTOTAL AG, ab Sonntag, 29. März 2020, das neue Unterhaltungsangebot "#DABEI" ausstrahlen und so das Angebot von MagentaTV erweitern. SPORTTOTAL rechnet mit einem mittleren sechsstelligen Umsatz pro Monat. Die Pilotphase soll bereits innerhalb von zwei Monaten abgeschlossen werden. Für das Format nutzt SPORTTOTAL die redaktionelle und technische Infrastruktur von sporttotal.tv, um ein völlig neues Unterhaltungsangebot zu produzieren. Damit lastet sporttotal.tv Kapazitäten aus, die wegen der Corona-Krise und ihrer Auswirkungen auf den Ligenbetrieb des DFB und seiner Regional- und Landesverbände aktuell nicht für Sport-Inhalte genutzt werden.

Vielfältige Premium-Themen: Von "Fit&Gesund" bis "Kids@home" "#DABEI" setzt auf Premium-Inhalt mit Live-Moderation (Florian Ambrosius), Talks sowie aufgezeichnete Sendungen aus den Bereichen Fitness, Homeschooling, Seelsorge und Entertainment. Leitidee der vielfältigen Inhalte ist dabei das Telekom-Motto "Wir verbinden Deutschland". So werden im Themenblock "Fit&Gesund" Yoga, Fitness-Training, Ernährungs-Tipps und Meditation präsentiert; im Bereich "Unterhaltung" werden Comedy, Konzerte und vieles mehr zu sehen sein. "Talk&News mit Christian&Fahri" gestalten Christian Ulmen und Fahri Yardim. "Kids@home" enthält Angebote von Eltern für Eltern, Infos zum Lernen im digitalen Zeitalter und Tipps für das gemeinsame Spielen. Im Themenblock "Geist&Seele" werden zum Beispiel Gottesdienste unterschiedlicher Konfessionen übertragen, aber auch Kammermusik und Auftritte von Solisten.

"#DABEI": Kostenfrei auf MagentaTV, MagentaTV-Stick, App und magentatv.de Peter Lauterbach, CEO der SPORTTOTAL AG: "In einer Zeit voller Sorgen und Entbehrungen setzen wir qualitativ hochwertige Akzente und spielen Inhalte aus, die jeden einzelnen Bürger Deutschlands motivieren und positiv stimmen sollen. Außerdem gibt es konkrete Anleitungen zu einem möglichen Umgang mit der Krise für den ganz individuellen Alltag." Das neue Format wird zunächst in mehrstündigen Sendeschleifen produziert, die sich mehrfach täglich wiederholen und für TV-Kunden der Telekom auch on demand abrufbar sein werden. "#DABEI" ist über MagentaTV, über die MagentaTV-App und den MagentaTV-Stick kostenfrei empfangbar. Auch für Menschen, die keine TV-Kunden der Telekom sind, ist "#DABEI" kostenfrei verfügbar - und zwar über www.magentatv.de und auch über www.dabei-tv.de.

Über die SPORTTOTAL AG: Die SPORTTOTAL AG ( ISIN: DE000A1EMG56 ) mit Sitz in Köln ist ein Technologie- und Medienunternehmen, das im schnell skalierbaren Digitalgeschäft mit Video-Plattformen und Communities (DIGITAL), im margenstarken nationalen und internationalen Projektgeschäft (VENUES) sowie im Geschäft mit Live-Events (LIVE) wächst. Das 1979 gegründete Unternehmen betreibt mit sporttotal ein hochfrequentiertes, wachstumsstarkes Portal für Online-Sportvideos und Live-Streaming. Dabei stattet das Unternehmen Sportvereine mit einer speziellen Kameratechnik aus, die es erlaubt, Sportereignisse in hoher Qualität und vollautomatisch live auf sporttotal zu übertragen. Zum weiteren Leistungsportfolio der SPORTTOTAL AG zählt die technische Ausrüstung von Rennstrecken und Sportstätten sowie die Produktion und Vermarktung von Sportevents wie dem ADAC TOTAL 24-Stunden-Rennen am Nürburgring. Darüber hinaus produziert die SPORTTOTAL AG Content für namhafte Unternehmen wie Porsche, Audi, Mercedes/AMG, Red Bull oder VW und veranstaltet hochwertige Live-Erlebnisse wie die Porsche Experience. Weitere Informationen: www.sporttotal.com

Kontakt: SPORTTOTAL AG Am Coloneum 2 50829 Köln www.sporttotal.com Tel: +49 (0) 221_7 88 77_ 0 Fax: +49 (0) 221_7 88 77_ 199 info@sporttotal.com

Investor Relations BSK Becker+Schreiner Kommunikation GmbH Tobias M. Weitzel Tel: +49 (0) 177_7 21 57 60 weitzel@kommunikation-bsk.de

