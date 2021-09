DGAP-News: SPORTTOTAL AG: Verbessertes Ergebnis im Vergleich zum Vorjahreszeitraum (deutsch)

SPORTTOTAL AG: Verbessertes Ergebnis im Vergleich zum Vorjahreszeitraum

SPORTTOTAL AG: Verbessertes Ergebnis im Vergleich zum Vorjahreszeitraum

- Beauftragungen für Projekte im Segment VENUES

- Verlust im Vorjahresvergleich nahezu halbiert

- Umsatzrückgang aufgrund von Auswirkungen der COVID-19 Pandemie

- Umsatz bei 8,3 Mio. EUR, EBIT bei -3,7 Mio. EUR

Köln, 30. September 2021. Das operative Geschäft der SPORTTOTAL AG ( ISIN DE000A1EMG56 / WKN A1EMG5) ist im 1. Halbjahr unverändert durch negative Effekte der COVID-19 Pandemie und die damit verbundenen Einschränkungen beeinflusst worden. Über mehrere Monate fanden keine Sportveranstaltungen statt und Reisen der Porsche Experience mussten storniert werden. Dadurch hat die SPORTTOTAL AG im 1. Halbjahr 2021 einen im Vorjahresvergleich nochmals niedrigeren Umsatz von 8,3 Mio. EUR realisiert (1. HJ 2020: 12,9 Mio. EUR). Trotz des niedrigeren Umsatzniveaus ist es gelungen mit einem EBIT von -3,7 Mio. EUR (1. HJ 2020: -6,4 Mio. EUR) die Verluste deutlich zu begrenzen. Möglich war dies untere anderem durch das ADAC TOTAL 24h-Rennen, welches wieder regulär im 1. Halbjahr durchgeführt werden konnte, aber auch durch die Umsetzung eines konsequenten internen Sparkurses.

Segment LIVE massiv von Einschränkungen betroffen

Das Segment LIVE war in hohem Maße von den Auswirkungen der COVID-19 Pandemie betroffen. Events wurden verschoben oder fielen aus, Reisen der Porsche Experience wurden storniert. Der Umsatz erreichte nur noch 0,9 Mio. EUR (1. HJ 2020: 9,8 Mio. EUR), der EBIT lag bei +0,1 Mio. EUR (1. HJ 2020: +0,2 Mio. EUR).

Segment DIGITAL verbessert EBIT Das Segment DIGITAL konnte insbesondere aufgrund der Durchführung des ADAC TOTAL 24h-Rennens, das regulär im 1. Halbjahr stattgefunden hat, einen stark verbesserten Umsatz von 6,4 Mio. EUR (1. HJ 2020: 2,8 Mio. EUR) realisieren. In Verbindung mit der Umsetzung von internen Kostensparmaßnahmen, verbesserte sich das EBIT somit auf -2,7 Mio. EUR (1. HJ 2020: -4,3 Mio. EUR).

Neue Beauftragungen im Segment VENUES Im Segment VENUES konnten im 1. Halbjahr Beauftragungen für das Formel 1 Rennstreckenprojekt in Dschidda, Saudi-Arabien und die Ausrüstung eines Kongress- und Messezentrum in Bahrain mit Spezialelektronik vermeldet werden. Das Projekt in Dschidda soll bereits Ende 2021 umsatz- und ergebniswirksam werden. Sowohl mit einem Umsatz von 1,0 Mio. EUR (1. HJ 2020: 0,5 Mio. EUR) wie auch mit einem EBIT von -0,4 Mio. EUR (1. HJ 2020: EUR -0,7 Mio. EUR) konnte eine leicht positive Entwicklung verzeichnet werden.

Bestätigung der Prognose für das Gesamtjahr 2021 Unter der Voraussetzung, dass es in Deutschland bei den Lockerungen für Veranstaltungen und Reisen bleibt, erwartet die SPORTTOTAL Gruppe unverändert ein im Vergleich zum Vorjahr höheres Umsatzniveau bei einem verbesserten EBIT.

Geschäft nimmt im zweiten Halbjahr wieder Fahrt auf Das Geschäft der SPORTTOTAL Gruppe hat im 2. Halbjahr wieder langsam Fahrt aufgenommen. sporttotal.tv zeigt auf der Streaming-Plattform wieder Live-Sportevents und es können wieder vermehrt Reisen und Events im Rahmen der Porsche Experience veranstaltet werden.

Die im 2. Halbjahr geschlossene Kooperation mit der Telekom Deutschland GmbH zur Medialisierung des Amateur-Sports über die Streaming-Plattform von sporttotal.tv und unter Einsatz des durch SPORTTOTAL eigenentwickelten vollautomatisierten Kamerasystems soll nachhaltig zum Wachstum des Segments DIGITAL beitragen.

Die Projekte im Segment VENUES verlaufen planmäßig und werden bereits in Teilen zu Umsatz und Ergebnis in der 2. Jahreshälfte beitragen.

Über die SPORTTOTAL AG: Die SPORTTOTAL AG (ISIN: DE000A1EMG56) mit Sitz in Köln ist ein Technologie- und Medienunternehmen, das im schnell skalierbaren Digitalgeschäft mit Streaming-Plattformen und Communities, im margenstarken nationalen und internationalen Projektgeschäft sowie im Geschäft mit Live-Events wächst. Das 1979 gegründete Unternehmen betreibt mit sporttotal ein hochfrequentiertes, wachstumsstarkes Portal für Online-Sportvideos und Live-Streaming. Dabei stattet das Unternehmen Sportvereine mit einer speziellen Kameratechnik aus, die es erlaubt, Sportereignisse in hoher Qualität und vollautomatisch live auf sporttotal.tv zu übertragen. Zum weiteren Leistungsportfolio der SPORTTOTAL AG zählt die technische Ausrüstung von Rennstrecken und Sportstätten sowie die Produktion und Vermarktung von Sportevents wie dem ADAC TOTAL 24-Stunden-Rennen am Nürburgring. Darüber hinaus produziert die SPORTTOTAL AG Content für namhafte Unternehmen wie Porsche, Audi, Mercedes/AMG, Red Bull oder VW, betreibt den linearen Fernsehsender #dabeiTV und veranstaltet hochwertige Live-Erlebnisse wie die Porsche Experience.

www.sporttotal.com

Kontakt SPORTTOTAL AG Am Coloneum 2 50829 Köln Tel: +49 (0) 221 7 88 77 0

Sebastian Blaschke Sebastian.blaschke@sporttotal.com

Sprache: Deutsch Unternehmen: SPORTTOTAL AG Am Coloneum 2 50829 Köln Deutschland Telefon: +49 (0)221 7 88 77 0 Fax: +49 (0)221 7 88 77 199 E-Mail: info@sporttotal.com Internet: www.sporttotal.com

