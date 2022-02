DGAP-News: SPORTTOTAL AG wird Medienhaus für die Bewegtbild-Produktionen im Auftrag von MagentaTV (deutsch)

SPORTTOTAL AG wird Medienhaus für die Bewegtbild-Produktionen im Auftrag von MagentaTV

Corporate News

SPORTTOTAL AG wird Medienhaus für die Bewegtbild-Produktionen im Auftrag von MagentaTV

- SPORTTOTAL setzt sich im Ausschreibungsverfahren gegen namhafte Wettbewerber durch

- Neue Produktionstochtergesellschaft FORTY10 schließt mehrjährigen Vertrag mit Deutscher Telekom

- Innovatives Produktionskonzept nutzt Remote- und KI-Technologie

- SPORTTOTAL erwartet ab 2022 wachsenden Umsatzbeitrag im zweistelligen Millionenbereich pro Jahr

Köln, 17. Februar 2022. Deutsche Telekom und SPORTTOTAL AG bauen ihre Zusammenarbeit weiter aus: FORTY10 GmbH, die neu gegründete 100%-Tochtergesellschaft der SPORTTOTAL AG, setzte sich in einem umfangreichen Ausschreibungsverfahren mit einem innovativen Produktionskonzept gegen namhafte Wettbewerber durch und sicherte sich damit einen mehrjährigen Vertrag für die Bewegtbild-Produktionen im Auftrag von MagentaTV. Die Kölner Technologie- und Streaming-Experten werden als Medienhaus die MagentaTV-Live-Produktionen unter anderem mithilfe KI-basierter Kameraführung schrittweise auf Remote-Produktion umstellen und Produktionsprozesse automatisieren. Bereits im Winter 2022 wird Forty10 als zentraler Produzent für MagentaTV die FIFA Fußball-Weltmeisterschaft aus Katar produzieren. Die SPORTTOTAL AG rechnet ab 2022 pro Jahr mit einem wachsenden Umsatzbeitrag der neuen Produktionstochter im zweistelligen Millionenbereich. Weiterhin sollen von Forty10 contentnahe Dienstleistungen und Geschäftsmodelle entwickelt werden.

"Wir wollen MagentaTV im Bereich der Eigenproduktionen technologisch bestmöglich für die Zukunft aufstellen", so Michael Schuld, TV-Chef der Deutschen Telekom. "Mit SPORTTOTAL haben wir den idealen Partner gefunden, der uns mit seinen innovativen Lösungen überzeugt hat. Dank der Expertise im Bereich der künstlichen Intelligenz sowie in der Automatisierung sollen unsere Produktionen künftig deutlich effizienter werden, da wir zunehmend auf non-legacy Produktionstechniken setzen wollen."

Automatisierung von Broadcast-Prozessen

Überzeugt hatte SPORTTOTAL in der Ausschreibung vor allem mit einer herausragenden Kompetenz im Bereich KI-basierter Automatisierung von Broadcast-Prozessen - Ergebnis der umfangreichen Investitionen in eigene Technologie-entwicklung in den vergangenen Jahren. In diesem Bereich gilt das Unternehmen als einer der Marktführer Europas. Zudem verfügt SPORTTOTAL über langjährige Expertise und eigene Plattform-Technologie für Streaming-Angebote. Vertragspartner der Deutschen Telekom ist die neu gegründete SPORTTOTAL-Tochtergesellschaft FORTY10 GmbH unter der Geschäftsführung von Peter Lauterbach und Oliver Grodowski. Im Rahmen der Zusammenarbeit soll FORTY10 die Bewegtbild-Produktionen für MagentaTV unter anderem mithilfe KI-basierter Kameraführung schrittweise auf Remote-Produktion umstellen und Produktionsprozesse automatisieren.

"FORTY10 wird das modernste Produktionshaus Europas", so Peter Lauterbach, CEO der SPORTTOTAL AG. "Wir nutzen für die Übertragung das beste Netz und innovative Technologien. Damit werden wir für die Telekom über MagentaTV hinaus, aber gerade auch für Drittkunden deutliche Synergien bei der TV- und Bewegtbild-Produktion heben", unterstreicht Lauterbach. FORTY10 erarbeitet weiterhin Strategien für den Bau eines hochmodernen TV-Studios in der Zentrale der Telekom Deutschland GmbH in Bonn.

Ausbau der Zusammenarbeit

Mit dieser Kooperation bauen die Deutsche Telekom und SPORTTOTAL ihre erfolgreiche Zusammenarbeit weiter aus. So besteht bereits eine bis 2026 fixierte intensive Vertriebskooperation zwischen der SPORTTOTAL-Tochter sporttotal.tv gmbh, einer der größten Multi-Sport-Streaming-Plattformen Deutschlands, und der Telekom Deutschland GmbH. Darüber hinaus arbeiten beide Unternehmen seit 2020 sehr erfolgreich bei dem auf MagentaTV frei empfangbaren linearen Fernseh-Unterhaltungsangebot "#dabeiTV" zusammen. Der Sender begeisterte bereits im ersten Jahr über 100 Mio. Zuschauer mit einem Sendemix aus Serien, Reportagen, Dokumentationen, Sport und Talks sowie monatlich wechselnden Top-Events.

Über die SPORTTOTAL AG

Die SPORTTOTAL AG ( ISIN: DE000A1EMG56 ) mit Sitz in Köln ist ein Technologie- und Medienunternehmen, das im schnell skalierbaren Digitalgeschäft mit Video-Plattformen und Communities, im margenstarken nationalen und internationalen Projektgeschäft sowie im Geschäft mit Live-Events wächst. Das 1979 gegründete Unternehmen betreibt mit sporttotal ein hochfrequentiertes, wachstumsstarkes Portal für Online-Sportvideos und Live-Streaming. Dabei stattet das Unternehmen Sportvereine mit einer speziellen Kameratechnik aus, die es erlaubt, Sportereignisse in hoher Qualität und vollautomatisch live auf sporttotal.tv zu übertragen. Zum weiteren Leistungsportfolio der SPORTTOTAL AG zählt die technische Ausrüstung von Rennstrecken und Sportstätten sowie die Produktion und Vermarktung von Sportevents wie dem ADAC TOTAL 24-Stunden-Rennen am Nürburgring. Darüber hinaus produziert die SPORTTOTAL AG Content für namhafte Unternehmen wie Porsche, Audi, Mercedes/AMG, Red Bull oder VW, betreibt den linearen Fernsehsender #dabeiTV und veranstaltet hochwertige Live-Erlebnisse wie die Porsche Experience.

www.sporttotal.com

Kontakt

SPORTTOTAL AG Am Coloneum 2 50829 Köln Tel: +49 (0) 221 7 88 77 0

investorrelations@sporttotal.com

SPORTTOTAL AG
Am Coloneum 2
50829 Köln
Deutschland
Telefon: +49 (0)221 7 88 77 0
E-Mail: info@sporttotal.com
Internet: www.sporttotal.com

ISIN: DE000A1EMG56

WKN: A1EMG5 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1282637

