DGAP-News: SQUAD Fonds gelingt großer Coup - ehemaliger Flossbach von Storch Vertriebschef wechselt zur Spezialisten-Boutique! (deutsch)

SQUAD Fonds gelingt großer Coup - ehemaliger Flossbach von Storch Vertriebschef wechselt zur Spezialisten-Boutique!

Augsburg, 01.02.2022

Oliver Morath wird Managing Director - Strategie & Vertrieb bei SQUAD Fonds. In der neu geschaffenen Position ist Oliver Morath zukünftig für die strategische Weiterentwicklung der Spezialisten-Boutique zuständig. Der ehemalige Vertriebschef der Flossbach von Storch AG verantwortet ab 1. Februar 2022 die Bereiche Business Development, Vertrieb und Marketing.

Oliver Morath schaut auf 22 Jahre Vertriebserfahrung zurück und verantwortete in den letzten 6 Jahren den europaweiten Vertrieb im Bereich Wholesale beim Kölner Vermögensverwalter Flossbach von Storch. Zuvor war er von 2008 bis 2015 bei Barings. Dort war er zuletzt für den gesamteuropäischen Vertrieb inkl. UK und dem mittleren Osten verantwortlich. Von 2001 bis 2007 begleitete er als Head of Sales bei Nordea den Markteintritt in Deutschland.

"Das gesamte SQUAD Fonds-Team ist begeistert, dass wir mit Oliver Morath einen überaus erfolgreichen und kompetenten Vertriebschef gewinnen konnten, der mit seinem Know-How und Netzwerk dazu beitragen wird, unsere Plattform weiterzuentwickeln. Oliver kennt unsere Fondspalette bereits bestens, da er privat seit vielen Jahren ein begeisterter Investor in unsere SQUAD Fonds ist. Ein weiterer positiver Effekt der Übergabe der Vertriebsführung an Oliver besteht für mich persönlich darin, dass ich mich selbst wieder komplett meiner Leidenschaft, der Aktienanalyse und der Beratung der Discover Capital-Fonds, widmen kann", berichtet Stephan Hornung, einer der beiden Gründer der Discover Capital GmbH und der zugehörigen Spezialisten-Boutique SQUAD Fonds.

Oliver Morath: "Nach rund 20 Jahren schließt sich der Kreis für Stephan Hornung und mich. Als Dachfonds-manager bei der DJE Kapital AG war Stephan einer meiner ersten Kunden bei Nordea und seine fachliche Kompetenz sowie seine unternehmerische Denkweise haben mich schon damals überzeugt. Ebenso freue ich mich mit meinen ehemaligen Kollegen von Flossbach von Storch, Fabian Leuchtner und Dimitri Widmann - die den SQUAD Aguja Opportunities verantworten - sowie den anderen erfolgreichen Fondsberatern zusammenzuarbeiten. Neue Fondsberater für die SQUAD Fonds-Plattform zu gewinnen und den Vertrieb, auch personell, weiter ausbauen zu dürfen, ist zum einen eine Erweiterung meiner vergangenen Tätigkeiten und baut zum anderen auf meiner langjährigen Erfahrung auf."

Über SQUAD Fonds: SQUAD Fonds gehört zur Discover Capital GmbH und versteht sich seit Gründung im Jahr 2004 als Plattform für spezialisierte Fondsboutiquen, die sich auf die Analyse und Auswahl von unterbewerteten, werthaltigen Wertpapieren und Anleihen spezialisiert haben. SQUAD Fonds bündelt dabei die Kompetenzen für die Auflage und den Vertrieb der Investmentfonds, damit sich die Fondsberater ganz auf ihre Kernkompetenz konzentrieren können: die Umsetzung ihrer Anlagestrategie.

Kontakt: Frau Jennifer Haller Marketing Manager Tel. 0821-455420-75 E-Mail: haller@discover-capital.de

