DGAP-News: SRC Research GmbH: EINLADUNG ZUM FORUM FINANCIALS & REAL ESTATE 2020 am 10. SEPTEMBER (deutsch)

SRC Research GmbH: EINLADUNG ZUM FORUM FINANCIALS & REAL ESTATE 2020 am 10. SEPTEMBER

25.06.2020 / 11:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

SRC Research
SRC-Scharff Research und Consulting GmbH
Klingerstr. 23, D-60313 Frankfurt
Tel.: +49 (0) 69 - 400 313 - 80
E-Mail: Scharff@src-research.de
Internet: www.src-research.de

Frankfurt, 25. Juni 2020

PRESSEMITTEILUNG

Sehr geehrte Damen und Herren,

SRC Research, der renommierte bankenunabhängige Analyse-Spezialist für Finanzwerte und Immobilienaktien aus der DACH-Region, lädt institutionelle Investoren und professionelle Anleger sowie Vertreter der Wirtschafts- und Finanzpresse ein zur kostenfreien Teilnahme an der internationalen Investorenkonferenz Forum Financials & Real Estate 2020, die in gut 3 Monaten, am Donnerstag, den 10. September, im Hilton Hotel Frankfurt von

8:30 bis 21:00 bereits zum siebzehnten Mal seit 2004 stattfinden wird. Wir freuen uns sehr, dass wir auch in diesem Jahr wieder ein exzellentes Line-Up bieten können.

Es präsentieren sich viele namhafte Immobiliengesellschaften und Finanzwerte aus dem deutschsprachigen Raum. Für weitere Informationen zu diesem Event besuchen Sie bitte unsere Homepage www.src-research.de/ffs. Eine Anmeldung ist auch direkt über schedulR möglich: https://app.schedulr.ch/event-request/131

Wie in den Jahren zuvor wird SRC Research unterstützt durch den Premium Partner Kirchhoff Consult AG und durch die renommierte Schweizer Interaction Partners AG, die eine cloud-basierte Plattform für die Organisation von Investorenevents betreibt und selbst zahlreiche europäische Roadshows für börsennotierte Firmen durchführt. Somit konnten wir erneut absolute Veteranen für unsere Investmentkonferenz als Premium Partner gewinnen und können zudem bei den präsentierenden Firmen auch in diesem Jahr ein exzellentes Line-Up bieten. Die Veranstaltung wird moderiert von Klaus Kirchhoff, der Gründer und CEO bei Kirchhoff Consult ist.

Dieser Pressemitteilung ist der Konferenzflyer samt Fax-Registrierungsformular beigefügt. Neben den Präsentationen besteht für institutionelle Anleger auch die Möglichkeit zur Teilnahme an One-on-One Gesprächen und Roundtable-Meetings mit den Vorständen der teilnehmenden Unternehmen.

Der Zeitplan der Präsentationen gestaltet sich wie folgt. Die Präsentationen finden im Saal Central Park im zweiten Stock des Hilton in der Hochstrasse 4 in 60313 Frankfurt statt.

08:30 Check-In / Kaffee

09:00 Opening speech SRC Research, Managing Partner Stefan Scharff

09:10 VIB Vermögen, CFO Holger Pilgenroether

09:45 DIOK RealEstate, Vorstand Markus Drews

10:20 UBM, CEO Thomas Winkler

11:00 Kaffeepause

11:15 Deutsche Beteiligungs AG, CFO Susanne Zeidler

11:50 DEMIRE, CEO Ingo Hartlief

12:25 S IMMO, CEO Ernst Vejdovszky

13:00 Lunch

14:00 DIC Asset AG, CEO Sonja Wärntges

14:35 EYEMAXX Real Estate, CEO Dr. Michael Müller

15:10 ACCENTRO, CEO Lars Schriewer

15:45 Kaffeepause

16:00 PORR, Head of Treasury Alfred Gabler

16:35 Coreo, CEO Marin Marinov

17:10 AROUNDTOWN, Executive Director Frank Roseen

ab 17:45 Uhr Get-Together Cocktailparty mit Asia-Fingerfood, Hilton Lobby

(bis ca. 21:00 Uhr)

Ende der Mitteilung

Rückfragehinweis:

SRC Research SRC - Scharff Reseach und Consulting GmbH

Managing Partner Dipl.-Kfm. Stefan Scharff Tel.: +49-(0)69 - 400 313 - 80 Mail: Scharff@src-research.de

Zusatzmaterial zur Meldung:

Datei: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=177594e1b80a82c93d26612837a76fe1 Dateibeschreibung: Flyer

