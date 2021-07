DGAP-News: Stabilus S.A.: Einladung zur Telefonkonferenz zu Q3-GJ2021-Ergebnissen am 02.08.2021 (deutsch)

Stabilus S.A.: Einladung zur Telefonkonferenz zu Q3-GJ2021-Ergebnissen am 02.08.2021

^ DGAP-News: Stabilus S.A. / Schlagwort(e): Quartalsergebnis/Konferenz Stabilus S.A.: Einladung zur Telefonkonferenz zu Q3-GJ2021-Ergebnissen am 02.08.2021

20.07.2021 / 15:15 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

CORPORATE NEWS

Stabilus S.A.: Einladung zur Telefonkonferenz zu Q3-GJ2021-Ergebnissen am 02.08.2021

Luxemburg, 20. Juli 2021 - Die Stabilus S.A. ( ISIN: LU1066226637 ) lädt Investoren und Analysten anlässlich der Veröffentlichung ihrer Ergebnisse des 3. Quartals des Geschäftsjahrs 2021 am 2. August 2021 um 10:30 Uhr zu einer Telefonkonferenz ein.

In der Telefonkonferenz wird der Vorstand der Stabilus S.A. anhand einer Präsentation die Entwicklung im dritten Quartal des Geschäftsjahrs 2021 (endet am 30.9.2021) vorstellen. Die Q3-Mitteilung und die begleitende Präsentation werden am 2. August 2021 ab 7:00 Uhr auf der Webseite der Stabilus S.A. unter Investoren / Finanzberichte & Präsentationen verfügbar sein. Eine begleitende Corporate News wird am 2. August 2021 um 7:00 Uhr veröffentlicht.

Informationen zur Telefonkonferenz:

Datum: 02.08.2021 Zeit: 10:30 Uhr MESZ Teilnehmer der Stabilus S.A.: Dr. Michael Büchsner (CEO), Mark Wilhelms (CFO) Dauer: ca. 60 Minuten (inkl. Q&A)

Einwahlnummern:

+32 2 588 43 69 Belgien +45 69 91 82 67 Dänemark +49 30 232531490 Deutschland +358 9 42720657 Finnland +33 4 82 98 62 47 Frankreich +39 02 6006 3140 Italien +81 5068623204 Japan +1 604 262 0714 Kanada +352 28 48 74 25 Luxemburg +31 40 744 1295 Niederlande +47 815 03 466 Norwegen +46 40 688 75 30 Schweden +41 43 550 14 52 Schweiz +34 912 66 19 31 Spanien +44 20 3872 0882 Vereinigtes Königreich +1 646 712 9911 Vereinigte Staaten von Amerika Eine Anmeldung zur Telefonkonferenz ist nicht erforderlich. Die Konferenzsprache ist Englisch.

Weitere Informationen erhalten Sie auf der Webseite der Stabilus S.A. unter Investoren.

Investorenkontakt: Andreas Schröder Tel.: +352 286 770 21 E-Mail: anschroeder@stabilus.com

Pressekontakt: Peter Steiner Tel.: +49 69 794090 27 E-Mail: stabilus@charlesbarker.de Charles Barker Corporate Communications

Über Stabilus

Stabilus ist einer der weltweit führenden Anbieter von Motion-Control-Lösungen für eine Vielzahl von Branchen wie Mobilität, Gesundheit, Freizeit, Möbel, Energie, Bau, Industriemaschinen und Automatisierung. Auf der Grundlage von mehr als acht Jahrzehnten Erfahrung bietet Stabilus zuverlässige und innovative Lösungen, die das Öffnen, Schließen, Heben, Senken und Verstellen ermöglichen, verbessern oder automatisieren. Die von Stabilus entwickelten Technologien zur Dämpfung sowie Schwingungsisolierung können individuell an den Bedürfnissen der Kunden ausgerichtet werden und bieten Schutz vor Stößen, Vibrationen und Lärm. Die Gruppe mit Stammwerk in Koblenz verfügt über ein globales Produktionsnetzwerk in elf Ländern mit weltweit mehr als sechstausend Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und erzielte im Geschäftsjahr 2020 einen Umsatz von 822,1 Millionen Euro. Darüber hinaus ist Stabilus in mehr als fünfzig Ländern in Europa, Nord- und Südamerika sowie im asiatisch-pazifischen Raum durch Regionalbüros und Vertriebspartner vertreten. Die Stabilus S.A. notiert an der Deutschen Börse im Prime Standard und ist im SDAX-Index vertreten.

20.07.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: Stabilus S.A. 2, rue Albert Borschette L-1246 Luxemburg Luxemburg Telefon: +352 286 770 1 Fax: +352 286 770 99 E-Mail: info.lu@stabilus.com Internet: www.stabilus.com

ISIN: LU1066226637

WKN: A113Q5 Indizes: SDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1220335

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

1220335 20.07.2021

°