CORPORATE NEWS

Luxemburg/Koblenz, 22. November 2021 - Die Stabilus S.A. ( ISIN: LU1066226637 ), einer der weltweit führenden Anbieter von Motion-Control-Lösungen für eine Vielzahl von Branchen, hat eine Partnerschaft mit der Cultraro Automazione Engineering S.r.l. ("Cultraro") geschlossen. Im Rahmen dieser strategischen Partnerschaft erwirbt die Stabilus S.A. 32 Prozent der Gesellschafteranteile von den Gründern. Ziel der Partnerschaft ist die Erweiterung des Produktangebots im Bereich Bewegungssteuerung. Der Abschluss der Transaktion wird im November 2021 erwartet. Zu finanziellen Details haben die Parteien Stillschweigen vereinbart.

Cultraro, ein führender Hersteller von Bewegungsverzögerern ("Dämpfern") mit Hauptsitz im italienischen Rivoli in der Nähe von Turin, wurde im Jahr 1997 gegründet. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 400 Mitarbeiter und ist mit eigenen Standorten sowie über Partner in den USA, China, Indien und Deutschland vertreten. Die Produkte von Cultraro - Rotationsdämpfer, Axialdämpfer, lineare Dämpfer und Push-Push-Verriegelungen - werden in einer Vielzahl kompakter Motion-Control-Anwendungen eingesetzt. Das Unternehmen liefert beispielsweise im Haus- und Hausgerätebereich Dämpfer für Türen und für Haushaltsgeräte wie Kaffeemaschinen, Staubsauger, Öfen, Kühlschränke und Waschmaschinen und im Segment Elektronik- und Werkzeuge Dämpfer für Robotik, tischintegrierte Steckdosenleisten, Bohrmaschinen oder Rasenmäher. In der Automobilindustrie bietet Cultraro Dämpfer für Tankdeckel, Ladeklappen der Elektrofahrzeuge, Kofferraum- und Türaußengriffe, Haltegriffe, Becher- und Tablet-Halter, Mittelkonsolen und Armlehnen, sowie Handschuh- und Ablagefächer, und im Dienstleistungsbereich für Verkaufsautomaten, Displays und Geldautomaten. Im Jahr 2020 erzielte das Unternehmen einen Umsatz im niedrigen zweistelligen Millionen-Euro-Bereich.

Dr. Michael Büchsner, CEO von Stabilus, sagte: "Die Lösungen von Cultraro ergänzen unser Produktportfolio im Bereich Bewegungssteuerung optimal. Durch ihr kleineres Format kommen sie zwar in denselben Anwendungsbranchen, aber in anderen Anwendungsbereichen zum Einsatz. Dabei erfüllt das Unternehmen als etablierter Lieferant die hohen Qualitätsanforderungen sowohl der Automobil- als auch der Industriekunden. Gemeinsam mit dem engagierten Team von Cultraro wollen wir Synergien auf Basis unserer komplementären Produktportfolien sowie durch unsere starken Kundenbeziehungen und Distributionskanäle weltweit heben. Wir freuen uns, so kurz nach unserer jüngst bekanntgegeben Partnerschaft mit Synapticon eine weitere strategisch bedeutende Beteiligung bekanntgeben zu können, mit der wir unsere Innovationskraft im Sinne unserer Kunden weiter stärken."

Die Anteilserwerbe an Cultraro und Synapticon, ein auf die Entwicklung hochkompakter und hoch integrierter Motion-Control-Elektroniken spezialisiertes Technologieunternehmen mit umfangreicher proprietärer Software- und Mikrochip-Kompetenz, belaufen sich zusammen auf einen niedrigen zweistelligen Millionen-Euro-Betrag und werden durch Barmittel finanziert.

Über Stabilus Stabilus ist einer der weltweit führenden Anbieter von Motion-Control-Lösungen für eine Vielzahl von Branchen wie Mobilität, Gesundheit, Freizeit, Möbel, Energie, Bau, Industriemaschinen und Automatisierung. Auf der Grundlage von mehr als acht Jahrzehnten Erfahrung bietet Stabilus zuverlässige und innovative Lösungen, die das Öffnen, Schließen, Heben, Senken und Verstellen ermöglichen, verbessern oder automatisieren. Die von Stabilus entwickelten Technologien zur Dämpfung sowie Schwingungsisolierung können individuell an den Bedürfnissen der Kunden ausgerichtet werden und bieten Schutz vor Stößen, Vibrationen und Lärm. Die Gruppe mit Stammwerk in Koblenz verfügt über ein globales Produktionsnetzwerk in elf Ländern mit weltweit mehr als sechstausend Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und erzielte im Geschäftsjahr 2021 nach vorläufigen Zahlen einen Umsatz von 937,7 Millionen Euro. Darüber hinaus ist Stabilus in mehr als fünfzig Ländern in Europa, Nord- und Südamerika sowie im asiatisch-pazifischen Raum durch Regionalbüros und Vertriebspartner vertreten. Die Stabilus S.A. notiert an der Deutschen Börse im Prime Standard und ist im SDAX-Index vertreten. www.stabilus.com

Über Cultraro Cultraro wurde 1997 mit Hauptsitz im italienischen Rivoli in der Nähe von Turin gegründet und nimmt eine führende Position in der Herstellung von Bewegungsverzögerern ("Dämpfern") ein. Das Unternehmen verfügt über hochmoderne Entwicklungs-, Produktions- und Testeinrichtungen, mehr als 400 Mitarbeiter sowie Standorte und Partner in den USA, China, Indien und Deutschland.

Cultraro entwickelt und produziert Rotationsdämpfer, Axialdämpfer, lineare Dämpfer und Push-Push-Verriegelungen unter anderem für den Haus- und Gerätebereich, Elektronik- und Werkzeuge, die Automobilindustrie sowie den Dienstleistungsbereich und das Segment Transport. www.cultrarogroup.com

Wichtiger Hinweis Diese Pressemitteilung enthält möglicherweise bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen, die auf den gegenwärtigen Annahmen und Prognosen der Unternehmensleitung der Stabilus Gruppe und anderen derzeit verfügbaren Informationen beruhen. Verschiedene bekannte wie auch unbekannte Risiken und Ungewissheiten sowie sonstige Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die Leistung der Gesellschaft wesentlich von den hier abgegebenen Einschätzungen abweichen.

