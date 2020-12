DGAP-News: Stabilus S.A.: Stabilus bestätigt vorläufige Zahlen für GJ2020 und schlägt Dividende von 0,50 Euro je Aktie vor (deutsch)

Stabilus S.A.: Stabilus bestätigt vorläufige Zahlen für GJ2020 und schlägt Dividende von 0,50 Euro je Aktie vor

- Umsatz im GJ2020 bei 822,1 Mio. Euro (GJ2019: 951,3 Mio. Euro) und bereinigte EBIT[1]-Marge 11,8% (GJ2019: 15,0%)

- Gewinn bei 30,0 Mio. Euro (GJ2019: 80,9 Mio. Euro) und freier Cashflow vor Akquisitionen[1] bei 62,3 Mio. Euro (GJ2019: 89,9 Mio. Euro)

- Für GJ2021 Umsatz von 850 bis 900 Mio. Euro bei einer bereinigten EBIT[1]-Marge zwischen 12% und 13% erwartet; bis 2025 durchschnittliches jährliches Umsatzwachstum von 6% und Rückkehr zur bereinigten EBIT[1]-Marge von 15% angestrebt

Luxemburg/Koblenz, 11. Dezember 2020 - Die Stabilus S.A. ( ISIN: LU1066226637 ), ein weltweit führender Anbieter von Gasfedern, Dämpfern und elektromechanischen Antrieben zur Bewegungssteuerung, hat heute ihre am 13. November 2020 bekannt gegebenen vorläufigen Zahlen bestätigt und ihren Geschäftsbericht 2020 veröffentlicht. Das Unternehmen hat sein am 30. September beendetes Geschäftsjahr 2020 mit einer Erholung der Geschäftsentwicklung im vierten Quartal abgeschlossen.

Dr. Michael Büchsner, CEO von Stabilus, sagte: "Wir konnten das abgelaufene Geschäftsjahr profitabel abschließen und blicken zuversichtlich nach vorne. Aus diesem Grund wollen wir unsere Aktionäre auch in diesem ungewöhnlichen Jahr an der positiven Gewinnsituation teilhaben lassen und schlagen der Hauptversammlung die Auszahlung einer Dividende in Höhe von 0,50 Euro je Aktie vor. In unseren beiden Geschäftsfeldern Automotive und Industrie sehen wir uns nicht zuletzt aufgrund unserer Innovationsstärke hervorragend aufgestellt. Es ist daher unser Ziel, in den kommenden fünf Jahren eine weltweit führende Position im Bereich der Motion-Control-Lösungen einzunehmen."

Vorläufige Umsatzzahlen für Geschäftsjahr 2020 bestätigt

Im Gesamtjahr 2020 erzielte der Konzern einen Umsatz von 822,1 Millionen Euro, nach 951,3 Millionen Euro im Vorjahr (-13,6 Prozent, organisch[1] -13,2 Prozent im Jahresvergleich).

In der Region EMEA belief sich der Umsatz auf 411,1 Millionen Euro (GJ2019: 482,1 Millionen Euro) und in der Region Americas auf 299,6 Millionen Euro (GJ2019: 365,9 Millionen Euro). In beiden Regionen sind die unter dem Vorjahresniveau liegenden Umsätze auf die niedrigere Fahrzeugproduktion sowie die geringere Nachfrage der Industriekunden in Folge der COVID-19-Pandemie zurückzuführen. Im Gegensatz zu den Regionen EMEA und Americas verzeichnete das Unternehmen in Asien-Pazifik (APAC) einen Umsatzanstieg gegenüber dem Vorjahr auf 111,4 Millionen Euro (GJ2019: 103,3 Millionen Euro). Zurückzuführen war die starke Entwicklung in dieser Region insbesondere auf den Geschäftsbereich Automotive Powerise, die von OEMs durch die Einführung neuer Fahrzeugmodelle getrieben wurde.

Im Geschäftsjahr 2020 war das Automotive-Geschäft insbesondere aufgrund pandemiebedingter Unterbrechungen der Fahrzeugproduktion vieler OEMs beeinträchtigt. Im Bereich Automotive Gas Spring betrug der Umsatz 268,0 Millionen (GJ2019: 331,4 Millionen Euro) und im Bereich Automotive Powerise 217,0 Millionen Euro (GJ2019: 250,0 Millionen). Organisch[1] lag der Umsatz im Powerise-Bereich damit 8,9 Prozent und im Gas-Spring-Bereich 17,9 Prozent unter dem Vorjahresniveau. Die verhältnismäßig deutlich bessere Entwicklung im Powerise-Segment ist auf die Einführung neuer Fahrzeugmodelle sowie die fortschreitende Marktdurchdringung und Einführung automatisierter Heckklappensysteme zurückzuführen.

Der Anteil des Industriegeschäfts am Gesamtumsatz erhöhte sich von 39 Prozent im Geschäftsjahr 2019 auf 41 Prozent im Geschäftsjahr 2020. In der Geschäftseinheit Industrial erzielte der Konzern einen Umsatz von 337,1 Millionen Euro (GJ2019: 369,9 Millionen Euro) und damit 8,9 Prozent (organisch[1] 11,9 Prozent) weniger als im Vorjahr. Eine gute Entwicklung in den Untersegmenten Independent Aftermarket und E-Commerce konnte eine geringere Kundennachfrage in den Untersegmenten Commercial Vehicles und Industrial Machinery & Automation nicht vollständig ausgleichen.

Bereinigte EBIT-Marge bei 11,8 Prozent; Dividendenvorschlag von 0,50 Euro je Aktie

Die bereinigte EBIT[1]-Marge betrug im Geschäftsjahr 2020 11,8 Prozent (GJ2019: 15,0 Prozent).

Der Gewinn belief sich auf 30,0 Millionen Euro (GJ2019: 80,9 Millionen Euro) und war belastet durch nicht-zahlungswirksame Abwertungen immaterieller Vermögensgegenstände mit einem Nettoeffekt von rund -18 Millionen Euro. Der freie Cashflow vor Akquisitionen (Adj. FCF[1]) lag bei 62,3 Millionen Euro nach 89,9 Millionen Euro im Vorjahr.

Vorstand und Aufsichtsrat von Stabilus haben beschlossen, der am 10. Februar 2021 stattfindenden Hauptversammlung die Ausschüttung einer Dividende von 0,50 Euro je Aktie für das Geschäftsjahr 2020 vorzuschlagen (Dividende für Geschäftsjahr 2019: 1,10 Euro).

Positive Wachstumsprognose bis 2025

Für das Geschäftsjahr 2021 erwartet Stabilus einen Umsatz von 850 bis 900 Millionen Euro sowie eine bereinigte EBIT[1]-Marge in einer Bandbreite von 12 bis 13 Prozent. Bis 2025 strebt das Unternehmen ein durchschnittliches Umsatzwachstum von 6 Prozent pro Jahr und eine Rückkehr zu einer bereinigten EBIT[1]-Marge von 15 Prozent an.

Der Geschäftsbericht 2020 steht in englischer Sprache auf der Unternehmenswebseite unter Investoren / Finanzberichte & Präsentationen / 2020 zum Download zur Verfügung.

[1] Siehe Definition/Berechnung der Kennzahlen ,bereinigtes EBIT' und ,freier Cashflow vor Akquisitionen (Adj. FCF)' in unseren aktuellen Finanzberichten und Ergebnispräsentationen, bspw. in Geschäftsbericht 2020, S. 26ff., auf der Unternehmenswebseite unter Investoren / Finanzberichte & Präsentationen / 2020.

Investorenkontakt: Andreas Schröder Tel.: +352 286 770 21 E-Mail: anschroeder@stabilus.com

Pressekontakt: Peter Steiner Tel.: +49 69 794090 27 E-Mail: Peter.Steiner@charlesbarker.de Charles Barker Corporate Communications

Über Stabilus

Als weltweit führender Anbieter von Gasfedern, Dämpfern und elektromechanischen Antrieben beweist Stabilus seine Expertise seit acht Jahrzehnten in der Automobilindustrie und vielen weiteren Branchen. Mit Gasfedern, Dämpfern und elektromechanischen POWERISE-Antrieben optimiert Stabilus das Öffnen, Schließen, Heben, Senken sowie Verstellen und bietet Schutz vor Schwingungen und Vibrationen. Das Unternehmen hat sein Stammwerk in Koblenz und beschäftigt weltweit mehr als sechstausend Mitarbeiter. Im Geschäftsjahr 2020 erzielte Stabilus einen Umsatz von 822,1 Millionen Euro. Stabilus verfügt über ein globales Produktionsnetzwerk in neun Ländern. Durch Regionalbüros und Vertriebspartner ist Stabilus darüber hinaus in mehr als fünfzig Ländern in Europa, Nord-, Mittel- und Südamerika sowie im asiatisch-pazifischen Raum vertreten. Die Stabilus S.A. notiert an der Deutschen Börse im Prime Standard und ist im SDAX-Index vertreten.

Wichtiger Hinweis

Diese Pressemitteilung enthält möglicherweise bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen, die auf den gegenwärtigen Annahmen und Prognosen der Unternehmensleitung der Stabilus Gruppe und anderen derzeit verfügbaren Informationen beruhen. Verschiedene bekannte wie auch unbekannte Risiken und Ungewissheiten sowie sonstige Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die Leistung der Gesellschaft wesentlich von den hier abgegebenen Einschätzungen abweichen.

