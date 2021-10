Stabilus S.A. treibt Motion-Control-Digitalisierungsstrategie voran und schließt Partnerschaft mit Technologieunternehmen Synapticon

Luxemburg/Koblenz, 7. Oktober 2021 - Die Stabilus S.A. ( ISIN: LU1066226637 ), einer der weltweit führenden Anbieter von Motion-Control-Lösungen für eine Vielzahl von Branchen, ist im Rahmen ihrer Digitalisierungsstrategie eine Partnerschaft mit der Synapticon GmbH ("Synapticon") eingegangen. Im Rahmen dieser strategischen Partnerschaft zeichnet Stabilus über eine Kapitalerhöhung einen Minderheitsanteil an Synapticon. Der Abschluss der Transaktionen wird im Oktober 2021 erwartet. Zu weiteren finanziellen Details der Transaktion haben die Parteien Stillschweigen vereinbart.

Synapticon ist ein Technologieunternehmen mit Hauptsitz in Schönaich, Deutschland, wurde im Jahr 2012 gegründet und verfügt heute zudem über Niederlassungen in den USA und China. Das Unternehmen ist auf die Entwicklung hochkompakter und hoch integrierter Motion-Control-Elektroniken spezialisiert. Die Produkte basieren auf umfangreicher proprietärer Softwaretechnologie und Mikrochips. Die im Rahmen der Kapitalerhöhung durch Stabilus zur Verfügung gestellten Mittel plant das Unternehmen in die Weiterentwicklung seiner Produkte und das operative Wachstum zu investieren. Die Partnerschaft ermöglicht Stabilus die Erweiterung der Digitalkompetenz, die insbesondere für die Produktlinie POWERISE(R) zukunftsweisende Möglichkeiten bietet.

Dr. Michael Büchsner, CEO von Stabilus, sagte: "Digitalisierung ist ein klarer Wachstumstreiber unseres Geschäfts. Unsere Lösungen zur Bewegungssteuerung der Zukunft werden intelligenter sein, eine höhere Konnektivität aufweisen und über modernste Sensoren mit der Umgebung interagieren. Dadurch verbreitert sich das Anwendungsspektrum sowohl im Industrie- als auch im Automotivebereich enorm. Die Partnerschaft mit Synapticon wird uns diesem Ziel einen wesentlichen Schritt näherbringen. Neben unserer organischen Entwicklung sind strategische Beteiligungen und Übernahmen Bestandteil unserer Unternehmensstrategie. Wir beobachten den Markt kontinuierlich in Bezug auf potenzielle Zukäufe, die unser Produktportfolio sinnvoll erweitern, unsere geografische Abdeckung vergrößern und unsere bestehenden Kompetenzen stärken."

Investorenkontakt: Andreas Schröder Tel.: +352 286 770 21 E-Mail: anschroeder@stabilus.com

Pressekontakt: Peter Steiner Tel.: +49 69 794090 27 E-Mail: stabilus@charlesbarker.de Charles Barker Corporate Communications

Über Stabilus Stabilus ist einer der weltweit führenden Anbieter von Motion-Control-Lösungen für eine Vielzahl von Branchen wie Mobilität, Gesundheit, Freizeit, Möbel, Energie, Bau, Industriemaschinen und Automatisierung. Auf der Grundlage von mehr als acht Jahrzehnten Erfahrung bietet Stabilus zuverlässige und innovative Lösungen, die das Öffnen, Schließen, Heben, Senken und Verstellen ermöglichen, verbessern oder automatisieren. Die von Stabilus entwickelten Technologien zur Dämpfung sowie Schwingungsisolierung können individuell an den Bedürfnissen der Kunden ausgerichtet werden und bieten Schutz vor Stößen, Vibrationen und Lärm. Die Gruppe mit Stammwerk in Koblenz verfügt über ein globales Produktionsnetzwerk in elf Ländern mit weltweit mehr als sechstausend Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und erzielte im Geschäftsjahr 2020 einen Umsatz von 822,1 Millionen Euro. Darüber hinaus ist Stabilus in mehr als fünfzig Ländern in Europa, Nord- und Südamerika sowie im asiatisch-pazifischen Raum durch Regionalbüros und Vertriebspartner vertreten. Die Stabilus S.A. notiert an der Deutschen Börse im Prime Standard und ist im SDAX-Index vertreten. www.stabilus.com

Über Synapticon Synapticon mit Sitz in Schönaich bei Stuttgart und Niederlassungen in Shanghai und Redwood City (Silicon Valley), entwickelt und produziert innovative Soft- und Hardware für die anspruchsvolle Motion Control in Robotik und Maschinenbau.

Das Unternehmen miniaturisiert Hochleistungs-Antriebstechnik und integriert vormals diskrete Komponenten in hochkompakte Elektronikprodukte für dezentrale Motion Control. Die Technologie von Synapticon ersetzt mit Algorithmen, leistungsfähigen Prozessoren und Leistungselektronik sowie einfach zu bedienenden intelligenten Tools, traditionell über die mechanische Wertschöpfung realisierte Faktoren wie Qualität, Laufruhe und Präzision. Diese Digitalisierung am Point of Motion erlaubt eine substantielle Leistungssteigerung, Kostenreduktion und reduziert die Entwicklungskomplexität für Automationsprodukte. Viele der innovativsten Hersteller von Robotern, Automationskomponenten und Maschinen nutzen Synapticon, um bessere Produkte schneller zu realisieren und mit einem zuverlässigen und tatkräftig unterstützenden Partner ihre ehrgeizigsten Ziele zu erreichen. www.synapticon.com

