DGAP-News: Stadionauslastung bis auf Weiteres auf maximal 15.000 Zuschauer*innen begrenzt (deutsch)

Vor dem Hintergrund des aktuellen Covid19-Pandemiegeschehens haben Bund und Länder sich heute im Rahmen einer digitalen Konferenz darauf verständigt, dass Stadionkapazitäten bundesweit auf ein Drittel des eigentlichen Fassungsvermögens, maximal aber auf 15.000 Zuschauer*innen bis auf Weiteres begrenzt werden müssen. Für den SIGNAL IDUNA PARK, mit 81.365 Plätzen Deutschlands größtes Stadion, bedeutet diese Regelung eine maximal zugelassene Auslastung von rd. 18,4 Prozent. Für alle Zuschauer*innen gelten die 2G-Regeln.

Borussia Dortmund ist nun gehalten, die Ticketingprozesse und organisatorischen Abläufe äußerst kurzfristig entsprechend anzupassen.

Dortmund, den 02. Dezember 2021

