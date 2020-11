DGAP-News: STARK Deutschland entwickelt Sortimente noch näher am Kunden weiter, Neue Rolle eines Commercial Directors geschaffen und besetzt (deutsch)

STARK Deutschland entwickelt Sortimente noch näher am Kunden weiter, Neue Rolle eines Commercial Directors geschaffen und besetzt

Category Management, die strategische Ausrichtung der Sortimente im Austausch von Kunden, Vertrieb und Lieferanten, ist für STARK Deutschland essenziell. Von daher ist es auch ein Element der neuen Unternehmensstrategie, die unter dem Motto "Wir sind Zukunftsbauer" Ende September 2020 vorgestellt wurde: "Nah am Kunden mit den besten Produkten und starken Eigenmarken. Das war und ist unser Ziel. Dabei wollen wir unserer Rolle als Marktführer im Baustoff-Fachhandel auch klar gerecht werden und unsere Sortimente zukunftsweisend strategisch weiterentwickeln", unterstreicht Kåre O. Malo, CEO STARK Deutschland.

Im Rahmen der strategischen Neuausrichtung verstärkt sich STARK Deutschland auch im Hinblick auf Sortiments-Gestaltung und Marketing personell. Matthias Habedank wird zum 01.01.2021 als Commercial Director das Führungsteam von STARK Deutschland ergänzen und in seiner neuen Funktion für das Category Management, das Brand Management und das Marketing von Deutschlands führendem Fachhändler für Baustoffe verantwortlich sein.

In den über 16 Jahren bei der BAUKING, hat Matthias Habedank verschiedenste Tätigkeitsfelder im Vertrieb und Marketing besetzt und war zuletzt als Bereichsleiter Marketing & E-Commerce für die Kommunikation, die Marke, das Marketing im Einzel- und Fachhandel sowie für die Digitalisierung im Vertrieb und Marketing verantwortlich.

"Vor dem Hintergrund seines breiten Erfahrungsschatzes in unserer Branche ist Herr Habedank die optimale Besetzung für die Stelle des Commercial Directors und wird mit den anderen Kolleginnen und Kollegen die richtigen Impulse für die zukünftige Ausrichtung unserer Kundenansprache setzen", so CEO Kåre O. Malo, an den Habedank direkt berichten wird.

Zu den Kernaufgaben von Herrn Habedank gehört insbesondere der Aufbau eines netzwerkorientierten Category Managements. Darüber hinaus zeichnet Herr Habedank künftig im Rahmen des Marketings für die Positionierung der elf starken Vertriebsmarken von STARK Deutschland gegenüber den Kunden verantwortlich. "Kundennutzen und passende Antworten auf die Bedürfnisse unserer Kunden zu finden: das ist das A und O. In Zusammenarbeit von Vertrieb und dem neuausgerichteten Category Management und Marketing werden wir hier weitere Akzente in der Branche setzen. Wir wollen unsere Position noch weiter ausbauen", betont Timo Kirstein, CSO STARK Deutschland.

STARK Deutschland GmbH ist der führende Baustoff-Fachhändler in Deutschland. In über 220 Niederlassungen erwirtschaften mehr als 5.000 Mitarbeiter einen Jahresumsatz von rd. 2 Mrd. Euro. Stark Deutschland verfügt über ein Netzwerk von 11 erfolgreichen Marken, darunter Generalisten wie Raab Karcher und Spezialisten wie KERAMUNDO und Muffenrohr. STARK Deutschland ist Teil der internationalen STARK Group, mit Sitz in Kopenhagen. Die STARK Gruppe ist ein führender Baustoff-Fachhändler in Nordeuropa und in sechs Ländern vertreten: Dänemark, Schweden, Finnland, Norwegen, Grönland und Deutschland. Weitere Informationen: www.stark-deutschland.de

Unsere Vertriebsmarken:

Balzer Gruppe

Dämmisol Baustoffe GmbH

Dr. Sporkenbach GmbH

Fliesen Discount GmbH

Muffenrohr Tiefbauhandel GmbH

Platten-Peter Fliesenzentrum Nord GmbH

STARK Deutschland GmbH / KERAMUNDO - Welt der Fliesen

STARK Deutschland GmbH / KLUWE - Ihr Baufachhändler

STARK Deutschland GmbH / PLATTFORM Handwerker-Fachmarkt

STARK Deutschland GmbH / Raab Karcher

Saxonia Baustoffe GmbH

Weitere Informationen unter: www.stark-deutschland.de

Pressekontakt

Dr. Katharina Janke

STARK Deutschland GmbH

Hafeninsel 9, 63067 Offenbach am Main

Katharina.Janke@stark-deutschland.de

Tel.: +49 (0)69/66 81 10-475

