STARK Deutschland GmbH: Neuer Terralis Katalog verfügbar, STARK Deutschland veröffentlicht neuen Produktkatalog der Eigenmarke Terralis - mit vielen Neuheiten und Ideen für die Außengestaltung

^ DGAP-News: STARK Deutschland GmbH / Schlagwort(e): Markteinführung/Produkteinführung STARK Deutschland GmbH: Neuer Terralis Katalog verfügbar, STARK Deutschland veröffentlicht neuen Produktkatalog der Eigenmarke Terralis - mit vielen Neuheiten und Ideen für die Außengestaltung

16.03.2021 / 11:48 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Neuer Terralis Katalog verfügbar

STARK Deutschland veröffentlicht neuen Produktkatalog der Eigenmarke Terralis - mit vielen Neuheiten und Ideen für die Außengestaltung

Offenbach am Main, 16. März 2021: Die Eigenmarke Terralis von STARK Deutschland ist führend im Bereich Garten- und Landschaftsbau und steht unter anderem für hochwertige Pflaster, Platten und Terrassendielen. Dabei setzt Terralis auf modernes Design und bewährte Qualität. Pünktlich zum Start in die Gartensaison ist der neue Terralis-Katalog mit viel Inspiration für Ihren Außenbereich erschienen. Entdecken Sie bereits jetzt im Onlinekatalog unsere Neuheiten im Bereich Keramikplatten, Pflastersteine, WPC-Dielen, Mauersteine, Palisaden, Gabione, Schiebetore und Verlegesysteme.

STARK Deutschland hat in den vergangenen Jahren neben Terralis mit KERMOS im Bereich Fliese, VOTEC im Tiefbau, mit RAW für Hochbau-, Ausbau- und Dachprodukte sowie RAPTOR im Bereich Handwerkerausstattung bereits Eigenmarken etabliert und erfolgreich weiterentwickelt. Terralis ist die Nummer 1 für den Garten- und Landschaftsbau und bietet "Design für jeden Stil". Das Sortiment umfasst Terrassendielen, Platten- und Pflasterserien für den Außenbereich, ein umfangreiches Zaunsystem sowie passende Verlege- und Mörtelsysteme.

Terralis-Produktkatalog 2021 ab sofort verfügbar

Der neue Terralis-Katalog bietet einen umfassenden Überblick über das aktuelle Sortiment. In diesem Jahr setzt Terralis verstärkt auch auf neue Trends und umweltfreundliche Produkte im Garten- und Landschaftsbau.

Trendige Akzente bei Keramikfliesen - moderne Betonoptik und faszinierende Holzoptik

Im Bereich Keramikfliesen wurde das Sortiment durch die Betonoptik-Serien "Grande" (Format 100x100x2cm) und "Flakestone" (Format 60x120x2 cm) erweitert, welche außerdem durch ihr großzügiges Format überzeugen.

Von der Natur inspiriert: Auch in diesem Jahr liegen weiterhin Keramikplatten in Holzoptik im Trend. Hier wurde das Sortiment um die Serie "Foresta" (Format 45x90x2 cm) ergänzt. Die bereits erfolgreich eingeführten Serien "Xylo" und "Piedra" gibt es ab dieser Saison auch mit einer Materialstärke von 3 cm. Als weitere Neuheit wurde außerdem die Serie "Forte" (Format 60x60x3 cm) mit moderner Betonoptik in einer Stärke von 3 cm eingeführt. Zudem wurde das Terralis Premio Verlegesystem, welches sich für die Keramik- aber auch Betonplatten eignet, optimiert und aufeinander abgestimmt.

Ökobilanz verbessern? Nachhaltige Terralis-Produkte machen es möglich

Im Bereich Pflaster fokussiert sich Terralis auf Nachhaltigkeit und bietet ab sofort zwei weitere Öko-Pflaster an - inklusive entsprechendem Ökogutachten. Da das Regenwasser direkt an Ort und Stelle versickern kann, wird der Regenwasserabfluss reduziert, die Grundwasserneubildung gefördert und das Mikroklima verbessert.

Die neuen Pflasterserien Classic Drain Neo und Agrios Drain erweitern das Spektrum von spannenden Terralis-Produkten entsprechend weiter: Eine gleichermaßen ökologische und preiswerte Gestaltung von Pflasterflächen steht bei Classic Drain Neo im Vordergrund. Agrios Drain hingegen überzeugt mit einer klassischen Betonoberfläche, die ein elegantes Ambiente schafft.

Zudem ermöglicht es der neue Fugensand Terralis DustLo, dass das Pflaster staubarm und mit geringer Fuge verfugt werden kann. Der Ressourcen-Verbrauch und die Gesundheits-Belastung durch Staub beim Verfugen werden dadurch reduziert.

Terralis WPC-Dielen sind mit einer Umweltproduktdeklaration, kurz EPD (Environmental Product Declaration), ausgestattet. Eine EPD gibt Auskunft zu Umweltbelastungen von Produkten während des gesamten Produktlebenszyklus. Diese Zertifizierung ist ein wichtiges Kriterium, um Bauprodukte in umweltfreundlichen Gebäuden zu verarbeiten, welche nach Zertifizierungsprogrammen errichtet werden.

Terralis erweitert sein Sortiment auch in den Bereichen WPC-Dielen, Gabione, Schiebetore sowie Mauersteine und Palisaden. Somit finden Kunden bei Terralis die gesamte Bandbreite und Produktvielfalt, die sie zur Gestaltung Ihres Außenbereiches benötigen. Ganz gleich, ob sie ein Betonpflaster, Natursteine, Terrassenplatten aus Keramik oder Beton, WPC-Terrassendielen oder Zierkies/-splitt suchen. Zu allen Terralis-Serien werden zudem Ergänzungsprodukte angeboten - von Blockstufen, über Zäune bis hin zum Mörtelsystem.

Terralis unterstützt Kunden ganzheitlich dabei, ihre nachhaltigen Bauprojekte umzusetzen, denn ein Großteil der Produktpalette ist besonders umweltfreundlich und entsprechend zertifiziert.

"Starker Partner für Kunden, nah am Kunden - so sind wir. Den Trend und die starke Nachfrage nach großformatigen Fliesen bedienen wir auch bei Terralis. Zukunftsbauer sein heißt für uns auch, dass wir unsere Verantwortung für Umwelt und Gesellschaft als Auftrag verstehen. Ganz klar auch bei den Eigenmarken. Durch ökologische sinnvolle Produkte möchten wir hier ein Zeichen setzen - viele unserer Pflasterserien für den Außenbereich fördern aktiv die Grundwasserneubildung und schonen so die Umwelt.", so Timo Kirstein, CSO STARK Deutschland.

Der neue Katalog steht ab sofort auf der Terralis-Website zur Verfügung.

LINKS

Mehr Informationen zu Terralis finden Sie hier:

https://www.terralis-galabau.de/

Weitere Informationen auch unter: www.stark-deutschland.de

STARK Deutschland GmbH ist der führende Baustoff-Fachhändler in Deutschland. In 209 Niederlassungen erwirtschaften mehr als 5.000 Mitarbeitende einen Jahresumsatz von rd. 2.1 Mrd. Euro. STARK Deutschland verfügt über ein Netzwerk von 11 erfolgreichen Marken und ist Teil der internationalen STARK Group, mit Sitz in Kopenhagen. Die STARK Gruppe ist der führende Baustoff-Fachhändler in Nordeuropa und in sechs Ländern vertreten: Dänemark, Schweden, Finnland, Norwegen, Grönland und Deutschland.

Weitere Informationen: www.stark-deutschland.de

Bilder:

/

BU: Die ganze Produktvielfalt von Terralis in bekannter Qualität und viele Neuheiten -

das veranschaulicht der neue Produktkatalog. (Foto: STARK Deutschland GmbH)

Download

/

BU: Trendige Akzente bei Keramikfliesen setzt moderne Betonoptik bei

Terralis - hier mit Terralis Grande. (Foto: STARK Deutschland GmbH)

Download

/

BU: Warmes Ambiente mit natürlicher Holzoptik - wie hier bei Terralis Foresta

sowie klare Vorteile für die Ökobilanz bietet Terralis. (Foto: STARK Deutschland GmbH)

Download

/

Timo Kirstein, CSO STARK Deutschland (Foto: STARK Deutschland GmbH)

Download

///////

Unsere Vertriebsmarken:

Balzer Gruppe

Dämmisol Baustoffe GmbH

Dr. Sporkenbach GmbH

Fliesen Discount GmbH

Muffenrohr Tiefbauhandel GmbH

Platten-Peter Fliesenzentrum Nord GmbH

STARK Deutschland GmbH / KERAMUNDO - Welt der Fliesen

STARK Deutschland GmbH / KLUWE - Ihr Baufachhändler

STARK Deutschland GmbH / Raab Karcher Handwerker-Fachmarkt

STARK Deutschland GmbH / Raab Karcher

Saxonia Baustoffe GmbH

Weitere Informationen unter: www.stark-deutschland.de

Folgen Sie uns auch auf LinkedIn.

Zeichenzahl: 5.123

Pressekontakt

Dr. Katharina Janke

STARK Deutschland GmbH

Hafeninsel 9, 63067 Offenbach am Main

Katharina.Janke@stark-deutschland.de

Tel.: +49 (0)69/66 81 10-475

16.03.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

1175801 16.03.2021

°