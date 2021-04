STARK Deutschland GmbH: STARK DEUTSCHLAND ERNEUERT ZERTIFIKAT NACH ISO-NORMEN FÜR UMWELTSCHUTZ, QUALITÄT SOWIE ARBEITS- UND GESUNDHEITSSCHUTZ ERFOLGREICH

STARK Deutschland GmbH seit 2007 mit bestätigter TÜV-Dreifachzertifizierung

STARK DEUTSCHLAND ERNEUERT ZERTIFIKAT NACH ISO-NORMEN FÜR UMWELTSCHUTZ, QUALITÄT SOWIE ARBEITS- UND GESUNDHEITSSCHUTZ ERFOLGREICH

STARK Deutschland - Zertifizierter Zukunftsbauer

Kundenwünsche stehen ganz im Zentrum des unternehmerischen Handelns bei STARK Deutschland. Mit der Zukunftsbauer-Strategie verfolgt STARK Deutschland einen ambitionierten Plan mit dem Ziel, auch in Zukunft vertrauenswürdigster Baustofffachhandel zu sein. Grundlage dafür sind kontinuierliche Verbesserung, Transparenz und Vertrauen in die eigene Leistung.

Das integrierte Managementsystem von STARK Deutschland wurde geschaffen, um Teilbereiche dieser Strategie, wie Umweltschutz, Qualität und Arbeitssicherheit, als Ganzes zu betrachten. Denn die strategischen Ziele stehen nicht in Konkurrenz zueinander, sondern haben das Potenzial, sich zu ergänzen. Deshalb müssen hohe Standards in allen Bereichen geplant, durchgeführt und gesichert werden, um das beste in Sachen Service, Produkten und Beratung zu bieten.

Integriertes Management: Mit Blick fürs Ganze

Das integrierte Managementsystem dient dazu, verschiedene einzelne Systeme übergeordnet zu regeln: "Wir dokumentieren Unternehmensabläufe und bewerten Prozesse an Hand von Kennzahlen. Dadurch wird die Qualität von Produkten, Beratung und Service gewährleistet.", unterstreicht Jürgen Bauhahn, Leiter EHS bei STARK Deutschland. Sicherheit der Mitarbeitenden, Lieferanten, Kunden und Nachbarn sowie der Umwelt stehen ebenfalls im Fokus des integrierten Managementsystems. Die ISO-Zertifizierung in diesen drei Bereichen stärkt die Transparenz darüber, wie bei STARK Deutschland gearbeitet wird und schafft so Vertrauen, dass in allen Niederlassungen geregelte, nachvollziehbare und transparente Prozesse ablaufen - sogar über die gesetzlichen Bestimmungen hinaus.

Sicherheit garantieren - Vertrauen schaffen

STARK Deutschland schützt Mitarbeitende, nimmt ihre Anliegen wahr und gewährleistet die Sicherheit aller. "Mit der neuen ISO-Norm gehen wir einen Schritt nach vorne und können weiterhin nach außen zeigen, dass wir die Sicherheit und Gesundheit unserer Mitarbeitenden ernst nehmen. Die Zertifizierung nach der Norm DIN ISO 45001: 2018 belegt dies. Denn ihr Ziel ist, neue Standards und Anforderungen im Management von Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit durchzusetzen und zu bewerten. Erstmals auch im individuellen Kontext der Organisation.", so Marc-Oliver Windbacher, Geschäftsführer Personal STARK Deutschland.

Nachhaltigkeit entlang der kompletten Wertschöpfungskette verankern

Als Baustoff-Fachhändler ist sich STARK Deutschland der Verantwortung bewusst, Bauen nachhaltiger zu gestalten. Nachhaltigkeitsprogramme über die gesamte Wertschöpfungskette tragen dazu bei. Die Zukunftsbauer-Strategie verleiht der Nachhaltigkeit deshalb eine besondere Bedeutung für STARK Deutschland. ISO 14001 stellt Anforderungen an das Umweltmanagementsystem, mit dem Nachhaltigkeitsziele, wie reduzierte Emissionen oder höhere Recyclingquoten, erreicht werden. Die Zertifizierung bescheinigt die Effektivität dieses Systems.

Qualität als höchster Anspruch

Das Kerngeschäft von STARK Deutschland ist der Baustoffhandel. In einer Markenfamilie, die sowohl generelle als auch spezielle Fachberatung und Produkte bietet, können Kunden individuell ihre Bedürfnisse abdecken. Es gilt, Erwartungen an die Qualität von Service, Einkaufserlebnis und Produkten zu erfüllen und bestenfalls zu übertreffen. Um dies sicherzustellen ist gutes Qualitätsmanagement unabdingbar. Das Zertifikat ISO 9001 hebt hervor, dass bei STARK Deutschland in der Sicherstellung von Qualität, etwa bei der Prüfung von Lieferanten, oder der internen Verbesserung des Service, hohe Ansprüche gestellt und auch erfüllt werden.

Über STARK Deutschland GmbH

Als führender Baustoff-Fachhändler in Deutschland erwirtschaftete die STARK Deutschland GmbH, Offenbach am Main, 2019/2020 mit rund 5.100 Mitarbeitenden in bundesweit 209 Niederlassungen einen Umsatz von rund 2,1 Milliarden Euro. Der Baufachhändler bietet in den Bereichen Bauen und Modernisieren innovative Produkte, Systeme und Dienstleistungen. Die Angebotspalette reicht vom Keller bis zum Dach. Das Fundament des Unternehmens bilden 11 Marken aus den Geschäftsfeldern Fliese, Hochbau und Tiefbau, die STARK Deutschland GmbH unter einem Dach vereinigt. Zur Unternehmensgruppe der STARK Deutschland gehören folgende Vertriebsmarken:

Unsere Vertriebsmarken:

Balzer Gruppe

Dämmisol Baustoffe GmbH

Dr. Sporkenbach GmbH

Fliesen Discount GmbH

Muffenrohr Tiefbauhandel GmbH

Platten-Peter Fliesenzentrum Nord GmbH

KERAMUNDO Welt der Fliesen - eine Marke der STARK Deutschland GmbH

KLUWE Ihr Baufachhändler - eine Marke der STARK Deutschland GmbH

Raab Karcher Handwerker-Fachmarkt - eine Marke der STARK Deutschland GmbH

Raab Karcher Baustoffhandel - eine Marke der STARK Deutschland GmbH

Saxonia Baustoffe GmbH

Weitere Informationen unter: www.stark-deutschland.de

Folgen Sie uns auch auf LinkedIn.

Zeichenzahl: 5.123

Pressekontakt

Dr. Katharina Janke

STARK Deutschland GmbH

Hafeninsel 9, 63067 Offenbach am Main

Katharina.Janke@stark-deutschland.de

Tel.: +49 (0)69/66 81 10-475

