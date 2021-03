STARK Deutschland GmbH: Umsetzung der Wachstumsstrategie: STARK Deutschland übernimmt führenden deutschen Dachbaustoff-Fachhändler Melle Gallhöfer

^ DGAP-News: STARK Deutschland GmbH / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen/Expansion STARK Deutschland GmbH: Umsetzung der Wachstumsstrategie: STARK Deutschland übernimmt führenden deutschen Dachbaustoff-Fachhändler Melle Gallhöfer

05.03.2021 / 11:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Offenbach/Main, 05. März 2021

Umsetzung der Wachstumsstrategie

STARK Deutschland übernimmt führenden deutschen Dachbaustoff-Fachhändler Melle Gallhöfer

Offenbach am Main, 05. März 2021. STARK Deutschland setzt seinen nachhaltigen Wachstumskurs fort und übernimmt mit der Melle Gallhöfer Gruppe, einen der führenden deutschen Dachbaustoff-Fachhändler. Dies haben heute die STARK Deutschland GmbH und die Eigentümer der Melle Gallhöfer Gruppe vereinbart. Mit Melle Gallhöfer wird STARK Deutschland einen weiteren Spezialisten in sein Markennetzwerk einbinden und damit ein Marktführer im Dachbaustoff-Fachhandel in Deutschland werden.

Mit der Akquisition von Melle Gallhöfer setzt STARK Deutschland nach einer Phase der Konsolidierung den eingeschlagenen Wachstumskurs nachdrücklich fort, der sowohl organisches Wachstum als auch gezielte Akquisitionen miteinander verbindet. Mit Melle Gallhöfer wird STARK Deutschland auch im Bereich Dachbaustoffe zum führenden deutschen Fachhändler: Neben Keramundo (Fliesen) und Muffenrohr (Tiefbau) ergänzt Melle Gallhöfer als weiterer Spezialist das Markennetzwerk aus Generalisten (wie Raab Karcher) und Spezialisten: Melle Gallhöfer wird das Netzwerk von STARK in Deutschland regional weiter verbessern und ein umfassendes Angebot für Dach und Fassade ermöglichen.

"Wir sind glücklich, dass wir bald 750 engagierte neue Kolleginnen und Kollegen an Bord haben werden, sie sind ausgewiesene Spezialisten in ihrem Gebiet. Das ist ein wichtiger Tag für uns.", sagt Michael Knüppel, CEO der STARK Deutschland GmbH. "Der Markt für Dachbaustoffe ist besonders attraktiv und Melle Gallhöfer ist in diesem Segment als ein Marktführer hervorragend aufgestellt. Die Wachstumsambitionen Melle Gallhöfers möchten wir ganz klar unterstützen und das umfassende Angebot für unsere gemeinsame Kundenbasis ausbauen. Wir wollen die Zukunftsbauer für den deutschen Baustoffmarkt sein."

Melle Gallhöfer ist der einzige deutsche Fachhändler für Dach und Fassade mit einem flächendeckenden Niederlassungs-Netzwerk. In den 47 Niederlassungen sind über 750 Mitarbeitende tätig, und der Jahresumsatz liegt bei über 300 Millionen Euro. Neben einem umfassenden Sortiment für die Bereiche Steildach, Flachdach und Fassade bietet Melle Gallhöfer seinen Kunden Fachberatung und Dienstleistungen rund ums Dach, wie zum Beispiel Metall- und Holzarbeiten sowie Planungsservices. Das leistungsfähige Vertriebs- und Logistiknetzwerk von Melle Gallhöfer sowie der eigene Fuhrpark mit fast 500 eigenen Fahrzeugen werden das Logistiksystem von STARK Deutschland strategisch bestens ergänzen.

"In der Strategie der STARK Group ist Deutschland ein zentraler Markt mit einem sehr großen Potenzial: Wir von STARK Deutschland werden eine zentrale Rolle bei der weiteren Konsolidierung dieses bisher noch fragmentierten Marktes spielen. Wir werden unser Netzwerk in Deutschland sowohl durch Generalisten ergänzen, wo wir noch regionalen Bedarf sehen, als auch mit marktführenden Spezialisten erweitern. Denn nur ein starker und moderner Baustoff-Fachhandel kann seiner Rolle gerecht werden und alle Beteiligten im deutschen Baustoffmarkt an einen Tisch bringen.", ergänzt Knüppel.

"Wir freuen uns, dass wir künftig zum STARK Markennetzwerk gehören, denn das eröffnet uns zusätzliche Wachstumschancen.", sagt Walter Hitziger, CEO von Melle Gallhöfer. "Wir sind sicher, dass wir gemeinsam noch mehr Kunden im Dachbereich mit einem erweiterten Leistungsangebot und noch besserer Logistik überzeugen können. Und gemeinsam können wir die Chancen in den zukünftigen Schlüsselthemen besser ergreifen."

Die Transaktion unterliegt den üblichen Bedingungen und Genehmigungen und wird vorbehaltlich der Prüfung durch die zuständigen Kartellbehörden voraussichtlich im zweiten Kalenderquartal 2021 vollzogen werden.

Die STARK Deutschland Gruppe ist der führende Baustoff-Fachhändler in Deutschland. In 209 Niederlassungen erwirtschaften mehr als 5.000 Kolleginnen und Kollegen einen Jahresumsatz von rd. 2 Mrd. Euro. STARK Deutschland verfügt über ein Netzwerk von 11 erfolgreichen Marken, darunter Generalisten wie Raab Karcher und Spezialisten wie KERAMUNDO und Muffenrohr. STARK Deutschland ist Teil der internationalen STARK Group, mit Sitz in Kopenhagen.

Weitere Informationen auf www.stark-deutschland.de oder in unseren Factsheets:

- Factsheet STARK Deutschland

- Factsheet STARK Deutschland STARKER PARTNER

- Factsheet STARK Deutschland Logistik

Die STARK Group, mit Sitz in Kopenhagen, ist ein führender Baustoff-Fachhändler in Nordeuropa und in sechs Ländern vertreten: Dänemark, Schweden, Finnland, Norwegen, Grönland und Deutschland. Die STARK Group ist international aufgestellt und zugleich lokal ausgerichtet. Mehr als 10.000 Mitarbeiter engagieren sich in über 400 Baustoff-Fachmärkten, um ihre Kunden mit Produkten und Dienstleistungen rund um Bau und Wohnumfeld zu unterstützen.

Weitere Informationen auf www.starkgroup.dk oder in unserem Factsheet:

- Factsheet STARK Group

Melle Gallhöfer ist Deutschlands führender mittelständischer Fachhändler für Dach und Fassade. In 47 Niederlassungen in ganz Deutschland sind über 750 Mitarbeitende tätig. Neben einem umfassenden Sortiment für die Bereiche Steildach, Flachdach und Fassade bietet Melle Gallhöfer fachkundige Beratung sowie erstklassige Dienstleistungen rund ums Dach.

Weitere Informationen auf www.melle-gallhoefer.de

Bilder

/

Michel Knüppel, CEO STARK Deutschland GmbH

Download

/

Infografik: Marktposition der STARK Group in ihren Märkten

Download

/

Melle Gallhöfer ist Deutschlands führender mittelständischer Fachhändler für Dach und Fassade.

Download

///////

Unsere Vertriebsmarken:

Balzer Gruppe

Dämmisol Baustoffe GmbH

Dr. Sporkenbach GmbH

Fliesen Discount GmbH

Muffenrohr Tiefbauhandel GmbH

Platten-Peter Fliesenzentrum Nord GmbH

STARK Deutschland GmbH / KERAMUNDO - Welt der Fliesen

STARK Deutschland GmbH / KLUWE - Ihr Baufachhändler

STARK Deutschland GmbH / Raab Karcher Handwerker-Fachmarkt

STARK Deutschland GmbH / Raab Karcher

Saxonia Baustoffe GmbH

Weitere Informationen unter: www.stark-deutschland.de

Folgen Sie uns auch auf LinkedIn.

Zeichenzahl: 3.774

Pressekontakte

STARK Deutschland

Dr. Katharina Janke

STARK Deutschland GmbH

Hafeninsel 9, 63067 Offenbach am Main

Katharina.Janke@stark-deutschland.de

Tel.: +49 (0)69/66 81 10-475

05.03.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

1173330 05.03.2021

°