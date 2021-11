DGAP-News: Starkes Emissionsresultat von CHF 249 Mio. der Anlagegruppe «SPA Immobilien Schweiz» (deutsch)

Starkes Emissionsresultat von CHF 249 Mio. der Anlagegruppe «SPA Immobilien Schweiz»

03.11.2021 / 11:30

MEDIENMITTEILUNG

Olten, 3. November 2021

* Kapitalerhöhung «SPA Immobilien Schweiz» erfolgreich abgeschlossen * Emission deutlich überzeichnet - Gesamtvolumen von CHF 249 Mio. * Erfolgreiche Transaktionen und Ausbau des Immobilienportfolios * Abschluss des 3. Quartals 2021 mit einer sehr guten Anlagerendite von 4.96% * Anlagerendite von 5.65% der Anlagegruppe «SPA Living+ Europe unhedged»

Die Swiss Prime Anlagestiftung konnte für ihre Anlagegruppe «SPA Immobilien Schweiz» die vom 1. September bis zum 15. Oktober 2021 durchgeführte Emission mit einem starken Resultat abschliessen. Die Emission wurde deutlich überzeichnet und erzielte ein Gesamtvolumen von CHF 249 Mio. Um der hohen Nachfrage entgegenzukommen, hat der Stiftungsrat entschieden, den ursprünglich geplanten Maximalbetrag zu erhöhen. Zudem konnte der bestehende Anlegerkreis bedeutend erweitert werden. Neue Anleger haben rund 40% zum Emissionsergebnis beigetragen. Insgesamt sind nun über 300 Schweizer Vorsorgeeinrichtungen investiert. Die Liberierung der neuen Anteile erfolgte per 29. Oktober 2021. «Wir freuen uns sehr über das grosse Interesse, welches auch das Engagement des Teams sowie die Attraktivität der Anlagegruppe widerspiegelt», so Jérôme Baumann, Präsident des Stiftungsrats der Swiss Prime Anlagestiftung.

Die zugeflossenen Mittel ermöglichen den weiteren Ausbau des bestehenden, bereits qualitativ hochwertigen Immobilienportfolios, welches seit der Lancierung im Herbst 2015 kontinuierlich gewachsen ist. Der Verkehrswert des Immobilienbestandes beläuft sich per 30. September 2021 auf CHF 2 881.4 Mio. Zudem dient der Kapitalzufluss zur Finanzierung der renditestarken Entwicklungsprojekte (primär Wohnen) sowie zur Reduktion der Fremdfinanzierungsquote von aktuell 29.0% (ca. 20.6% nach Emission).

Ausbau des Immobilienportfolios Nach dem Erwerb der Objekte in Wollerau (gemischte Nutzung) und Saint-Aubin (Senior Living) konnten im 3. Quartal weitere Liegenschaften erfolgreich ins Portfolio der SPA Immobilien Schweiz überführt werden. Mit dem Zukauf von zwei Objekten in Riedikon-Uster (Wohnen) und in Genf (gemischte Nutzung) erhöht sich der Soll-Mietertrag um ca. CHF 2.3 Mio. Bei der Liegenschaft in Riedikon-Uster handelt es sich um eine Wohnsiedlung mit sechs Mehrfamilienhäusern. Diese verfügen über 52 attraktiven Wohneinheiten, eine Tiefgarage und einen attraktiven Quartiertreff im Zentrum der Überbauung. Das Objekt in Genf liegt im Stadtteil Pâquis, am rechten Ufer des Genfersees, gleich hinter dem prestigeträchtigen Hotel Beau-Rivage. Das Objekt verfügt über eine ausgezeichnete Lage und ist nur wenige Meter vom See entfernt.

Erfreuliche Anlagerenditen Die Anlagerendite für «SPA Immobilien Schweiz» liegt nach neun Monaten bei hohen 4.96%. Die neu lancierte Anlagegruppe «SPA Living+ Europe unhedged» verzeichnet vier Monate nach Abschluss der ersten Portfolio-Transaktion eine sehr ansprechende Anlagerendite von 5.65% (hedged: 5.50%).

Medienmitteilung (PDF) Quartalsbericht Q3 2021 (PDF)

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an:

Marcel Hug Geschäftsführer Swiss Prime Anlagestiftung Tel. +41 58 317 17 19 info@swiss-prime-anlagestiftung.ch

Raffaele Cannistrà Investor Relations Swiss Prime Anlagestiftung Tel. +41 58 317 17 82 raffaele.cannistra@sps.swiss

Über die Swiss Prime Anlagestiftung Die Swiss Prime Anlagestiftung («SPA») wurde 2015 gegründet und ist eine Stiftung im Sinne von ZGB Art. 80 ff. und BVG Art. 53 g ff. mit Sitz in Olten. Die Anlagestiftung dient der beruflichen Vorsorge und bezweckt die kollektive Anlage und Verwaltung der ihr anvertrauten Vorsorgegelder. Die SPA ist in der Konferenz der Geschäftsführer von Anlagestiftungen (KGAST) vertreten und wird durch die Oberaufsichtskommission Berufliche Vorsorge (OAK BV) beaufsichtigt. Seit ihrer Gründung sind ESG-Kriterien «Environment», «Social», «Governance» ein integraler Bestandteil der Investmentstrategie.

Sprache: Deutsch Unternehmen: Swiss Prime Anlagestiftung Frohburgstrasse 1 4601 Olten Schweiz Telefon: +41583171790 E-Mail: info@swiss-prime-anlagestiftung.ch Internet: www.swiss-prime-anlagestiftung.ch EQS News ID: 1245743

