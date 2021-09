DGAP-News: START EINES PROGRAMMS VON DEFENCE THERAPEUTICS ZUR ENTWICKLUNG EINES NEUEN HPV-IMPFSTOFFS (deutsch)

START EINES PROGRAMMS VON DEFENCE THERAPEUTICS ZUR ENTWICKLUNG EINES NEUEN HPV-IMPFSTOFFS

Vancouver, British Columbia, Kanada, den 7. September 2021 - Defence Therapeutics Inc. ("Defence" oder das "Unternehmen"), ein Biotechnologieunternehmen, das an therapeutischen ADC-Verfahren zur gezielten Krebsbekämpfung mit seiner AccumTM-Technologie sowie an Impfstoffen gegen Krebs und Infektionskrankheiten arbeitet, freut sich, den Start eines Programms mit hoher Priorität zur Entwicklung eines neuartigen, gezielt gegen HPV (Humane Papillomaviren) wirkenden Impfstoffs gegen Gebärmutterhalskrebs unter Einsatz seiner AccumTM-Technologie bekanntgeben zu können.

Derzeit gibt es mehr als 40 Arten von HPV-Stämmen, die die Genitalbereiche, den Mund und den Rachen von Männern und Frauen befallen können. Dies macht HPV zu einer der häufigsten Geschlechtskrankheiten weltweit. Allein in den USA sind derzeit 79 Millionen Amerikaner mit dem Virus infiziert, und laut dem Center for Disease Control infizieren sich jedes Jahr ca. 14 Millionen Personen. Obwohl die meisten von HPV betroffenen Personen niemals Symptome oder gesundheitliche Probleme entwickeln, können HPV-Infektionen weiterhin zu lebensbedrohenden Gesundheitsproblemen wie Genitalwarzen sowie Gebärmutterhals-, Speiseröhren-, Anal-, Vulva-, Vaginal- und Peniskarzinomen führen.

"Auch wenn die aktuellen HPV-Impfstoffe hohe Antikörpertiter erzeugen, bieten sie keinen umfassenden Schutz gegen sämtliche HPV-Arten. Daher sind zusätzliche Anstrengungen erforderlich, um effizientere Impfstoffe zu entwickeln, die nicht nur eine gute Antikörper- und Zellenantwort auslösen können, sondern zusätzlich auch eine ausgezeichnete Gedächtnisantwort, um über einen Zeitraum von mindestens 20 Jahren nach der Impfung für einen guten langfristigen Schutz zu sorgen", erklärte Herr Sebastien Plouffe, der CEO von Defence Therapeutics.

"Die AccumTM-Technologie von Defence ist sehr vielseitig einsetzbar und kann für jedes Protein zur potenziellen Verstärkung angewandt werden. Aus unseren früheren Impfstudien zu AccumTM wissen wir, dass diese Plattform zur Entwicklung von neuartigen proteinbasierten Impfstoffen genutzt werden kann, die die Immunantwort stimulieren und eine Verstärkung der aktuellen Impfstoffe bewirken können", fügte er hinzu.

Der weltweite Markt für Impfstoffe gegen Humane Papillomaviren (HPV) wurde 2019 mit 3,8 Milliarden US-Dollar bewertet und dürfte laut den Schätzungen von Fortune Business Insights bis 2017 einen Umfang von 12,69 Milliarden US-Dollar erreichen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 16,3 % während des Prognosezeitraums entspricht.

Über Defence: Defence Therapeutics ist ein börsennotiertes Biotech-Unternehmen, das unter Einsatz seiner firmeneigenen Plattform daran arbeitet, die nächste Generation von Impfstoffen und ADC-Produkten zu entwickeln. Der Kern der Defence Therapeutics-Plattform besteht in der ACCUM(TM)-Technologie, die einen präzisen Transport von Impfantigenen oder ADCs in intakter Form zu den Zielzellen ermöglicht. Als Folge davon kann eine verbesserte Effizienz und Wirksamkeit gegen schwere Erkrankungen wie Krebs und Infektionskrankheiten erreicht werden.

Weitere Informationen erhalten Sie von: Sebastien Plouffe, Präsident, CEO und Direktor Tel.: (514) 947-2272 Splouffe@defencetherapeutics.com www.defencetherapeutics.com

Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als ,zukunftsgerichtete Aussagen' eingestuft werden können. Mit Ausnahme von Angaben über historische Fakten sind alle Aussagen in dieser Mitteilung, die sich auf Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, deren Eintritt vom Unternehmen erwartet wird, zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen, bei denen es sich nicht um historische Fakten handelt, sind im Allgemeinen - jedoch nicht immer - durch Begriffe wie "erwartet", "plant", "antizipiert", "glaubt", "beabsichtigt", "schätzt", "prognostiziert", "möglich" und vergleichbare Ausdrücke oder die Aussage, dass bestimmte Ereignisse oder Zustände eintreten "werden", "würden", "könnten" oder "sollten", gekennzeichnet. Auch wenn das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Erwartungen auf angemessenen Annahmen beruhen, stellen diese Erklärungen keine Garantien für die zukünftige Leistung dar, und die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Angaben abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten Ergebnissen abweichen, gehören Maßnahmen von Aufsichtsbehörden, Marktpreise und die anhaltende Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierungsmöglichkeiten sowie allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftsbedingungen. Anleger werden darauf hingewiesen, dass solche Aussagen keine Garantien für die zukünftige Leistung darstellen und die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Angaben abweichen können. Die zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf den Überzeugungen, Schätzungen und Ansichten der Geschäftsleitung des Unternehmens zum Datum, an dem die Aussagen vorgenommen werden. Sofern dies nicht durch die einschlägigen Börsengesetze vorgeschrieben ist, ist das Unternehmen nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, falls Änderungen bei den Überzeugungen, Schätzungen oder Ansichten der Geschäftsleitung oder bei anderen Faktoren eintreten.

Weder die kanadische Wertpapierbörse (CSE) noch deren Aufsichtsbehörde (wie dieser Begriff in den Richtlinien der CSE definiert wird) übernehmen eine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

