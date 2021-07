DGAP-News: Start-up 'Parcandi' gegründet (deutsch)

Start-up 'Parcandi' gegründet

15.07.2021

Basel, 15. Juli 2021. Die Baloise kündigt die Gründung von Parcandi an, einem Corporate Start-up, das aus einer internen Innovationskampagne entstanden ist. Parcandi bringt Parkplatzsuchende und Besitzer von ungenutzten Parkflächen zusammen. Die Parkplatzreservation erfolgt on demand per Web-Applikation in wenigen Klicks. Gründer und CEO ist Corsin Sulser, zuvor New Business Manager bei der Baloise in der Schweiz.

Die Baloise fördert innovative Ideen und unternehmerisches Denken ihrer Mitarbeitenden. So entstand innerhalb einer internen Innovationskampagne die Idee zu "Parcandi". Wie der Name bereits impliziert, dreht sich bei Parcandi alles rund ums Parken. Auf der einen Seite stehen alleine in der Schweiz hunderttausende Parkplätze von Wohn- und Geschäftsimmobilien leer - auf der anderen Seite kreisen Autofahrer oftmals lange vergebens auf der Suche nach einem freien Parkplatz.

"Wir sind sehr stolz, mit dem Angebot unseres Spin-offs Parcandi unser Ökosystem zu erweitern und Kundinnen und Kunden einen echten Mehrwert zu bieten. Parken der Zukunft soll einfach und komfortabel sein - was genau zu unserer Strategie "Simply Safe" passt. So werden auch Unfallrisiken durch die teilweise nervenaufreibende Suche nach einem Parkplatz reduziert", so Patrick Wirth, Leiter Ökosystem Mobility der Baloise Group.

Parcandi definiert das Parken neu: Lange, nervenstrapazierende Parkplatzsuchen gehören der Vergangenheit an. Auf parcandi.ch können Autofahrer bis zu zwei Stunden im Voraus den gewünschten Parkplatz reservieren oder spontan direkt parken - und das, solange wie man möchte. Die Bezahlung erfolgt im Anschluss online per Kreditkarte. Berechnet wird nur die effektiv genutzte Parkzeit, die Reservierung ist bis zu zwei Stunden kostenfrei. Das eigens entwickelte System zur Steuerung der Parkhausöffnung und Verfügbarkeitsanzeige ist für den Vermieter flexibel anpassbar und kann beliebig auf weitere Parkhäuser skaliert werden, so dass Parcandi rasch neue Parkflächen und Städte erschliessen kann. Die Einfahrt in die Wohn- und Geschäftsgebäude sowie die Parkplätze sind am Parcandi-Logo erkennbar und mittels Angabe von Kontrollschild und Telefonnummer ist der Parkplatz am Zielort in wenigen Sekunden über parcandi.ch buchbar. Der Service ist ebenfalls über die App des Touring Club Schweiz TCS, einem Partnerunternehmen von Parcandi, buchbar. "Parcandi schafft eine Win-win-Situation sowohl für die Parkplatzsuchenden wie auch für die Parkplatzbesitzer, die ihre Räumlichkeiten effizient verwerten können. Durch das gezielte Anfahren des Parkhauses entfällt weiter der Suchverkehr, was besonders in Wohnquartieren bemerkbar ist ", so Parcandi-CEO Corsin Sulser.

Über Parcandi AG Parcandi AG, ein Spin-off der Baloise Group, vermittelt zwischen Besitzer leerstehender Parkplätze und Parkplatzsuchenden. Immobilienbesitzer können ihre Parkplätze einfach und flexibel über Parcandi vermieten. Auf einer Webapplikation bietet Parcandi diese spontan buchbaren Parkmöglichkeiten an. Parkplatzsuchende können bis zu zwei Stunden im Voraus mittels weniger Klicks einen Parkplatz buchen. Gemäss der Mission "We change the way people park" nimmt Parcandi die Anspannung der Parkplatzsuche ab und reduziert den Suchverkehr. Das Unternehmen wurde im Juli 2021 gegründet und ist bereits an mehreren Standorten in der Deutschschweiz mit ihrem Angebot präsent. Parcandi AG hat Sitz in Basel und beschäftigt zurzeit 6 Mitarbeitende.

Über den TCS Der Touring Club Schweiz ist mit 1,5 Millionen Mitgliedern der grösste Mobilitätsclub der Schweiz. Seit 125 Jahren setzen wir uns für Sicherheit und Unabhängigkeit in der persönlichen Mobilität ein und engagieren uns bei Themen von öffentlichem Interesse, insbesondere in den Bereichen Verkehrssicherheit und Konsumentenschutz. Als nicht-gewinnorientierter Verein gibt der TCS der Schweizer Bevölkerung Entscheidungshilfen für eine sichere, wirtschaftliche und nachhaltige Mobilität, unabhängig jedes Transportmittels. Der TCS ist ein bevorzugter Gesprächspartner von Behörden, bringt sich kompetent und sachlich bei politischen Debatten ein und engagiert sich für die freie Wahl der Verkehrsmittel sowie die Weiterentwicklung der Infrastruktur.

Kontakt Baloise Group Baloise Group, Aeschengraben 21, CH-4002 Basel Internet: www.baloise.com E-Mail: media.relations@baloise.com / investor.relations@baloise.com Media Relations: Tel.: +41 58 285 76 09 Investor Relations: Tel.: +41 58 285 81 81

Kontakt Parcandi Lautengartenstrasse 6, 4052 Basel Internet: info.parcandi.ch E-Mail: info@parcandi.ch Telefon: +41 77 988 2809

Die Baloise Group ist mehr als eine traditionelle Versicherung. Im Fokus ihrer Geschäftstätigkeit stehen die sich wandelnden Sicherheits- und Dienstleistungsbedürfnisse der Gesellschaft im digitalen Zeitalter. Die rund 7'700 Baloise Mitarbeitenden fokussieren sich deshalb auf die Wünsche ihrer Kunden. Ein optimaler Kundenservice sowie innovative Produkte und Dienstleistungen machen die Baloise zur ersten Wahl für alle Menschen, die sich einfach sicher fühlen wollen. Im Herzen von Europa mit Sitz in Basel, agiert die Baloise Group als Anbieterin von Präventions-, Vorsorge-, Assistance- und Versicherungslösungen. Ihre Kernmärkte sind die Schweiz, Deutschland, Belgien und Luxemburg. In der Schweiz fungiert sie mit der Baloise Bank SoBa zudem als fokussierte Finanzdienstleisterin, einer Kombination von Versicherung und Bank. Das Geschäft mit innovativen Vorsorgeprodukten für Privatkunden in ganz Europa betreibt die Baloise mit ihrem Kompetenzzentrum von Luxemburg aus. Die Aktie der Bâloise Holding AG ist im Hauptsegment an der SIX Swiss Exchange kotiert.

