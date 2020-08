STEMMER IMAGING veröffentlicht Geschäftszahlen für das erste Halbjahr 2020: Trotz Umsatzrückgang erzielt STEMMER IMAGING positives EBITDA - Erholungstendenzen zum Ende des zweiten Quartals stützen Gesamtjahresprognose

Puchheim, 12. August 2020

- Bedingt durch Covid-19-Pandemie - Rückgänge im ersten Halbjahr beim Auftragseingang mit EUR 53,2 Mio. (H1 VJ: EUR 55,0 Mio.).

- Umsatzrückgang um 10,3 % auf EUR 52,2 Mio. (H1 VJ: EUR 58,2 Mio.).

- EBITDA sinkt auf EUR 2,3 Mio. (H1 VJ: EUR 6,0 Mio.) - Fokus auf Kostenmanagement zahlt sich aus.

- Positiver operativer Cashflow mit EUR 4,0 Mio. - solide Basis für weiteren Geschäftsausbau durch liquide Mittel i. H. v. EUR 29,6 Mio. sowie Eigenkapitalquote von 67,5 %.

- Im Konzernabschluss des ersten Halbjahres werden nicht zahlungswirksame Wertminderungen auf den Goodwill sowie Beteiligungen i. H. v. EUR 4,9 Mio. erfasst.

- Gesamtjahresprognose wird bestätigt - zögerliche Erholung der Nachfrage für zweite Jahreshälfte erwartet.

Puchheim, 12. August 2020 - Die STEMMER IMAGING AG ( ISIN DE000A2G9MZ9 / WKN A2G9MZ) veröffentlicht heute ihre Zahlen für das erste Halbjahr 2020.

Kennzahlen 01.01.-30.06.- 01.01.-30.06.- 01.04.-30.06.- 01.04.-30.06.- (in Mio. 2020 (H1 2019 (H1 2020 (Q2 2019 (Q2 EUR) 2020) 2019) 2020) 2019) Auftragsein- 53,2 55,0 21,4 26,2 gang Umsatz 52,2 58,2 23,0 29,5 EBITDA* 2,3 6,0 1,3 2,9 EBIT* -4,3 5,2 -4,2 2,5 EBT* -4,9 5,2 -4,7 2,5 *Beträge 2019 normalisiert

Die Geschäftsentwicklung des ersten Halbjahres 2020 stand unter dem Einfluss der Covid-19-Pandemie. Der Umsatz sank in den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres 2020 um 10,3 % auf EUR 52,2 Mio. (H1 VJ: EUR 58,2 Mio.). Der VDMA weist in seinem Halbjahresbericht 2020 für die industrielle Bildverarbeitung einen zweistelligen Umsatzrückgang in Europa aus, insbesondere für die europäischen Märkte außerhalb Deutschlands einen massiven Branchenumsatzrückgang von 20 %. STEMMER IMAGING profitierte somit erneut von seiner strategischen Position in Bereichen der Artificial Vision wie Medical & Life Science, Pharma, Lebensmittel, Logistik und Packaging. Diese Kundengruppen zeigten trotz der Coronakrise ein stabiles bis wachsendes Bestellverhalten. Negativ wirkten sich die Nachfrageverschiebungen insbesondere im Bereich Sport & Entertainment, Infrastruktur und Automobil aus. Die Rohertragsmarge sank im ersten Halbjahr des laufenden Geschäftsjahres leicht von (normalisiert) 36,8 % im Vorjahreszeitraum auf 36,5 %, bedingt durch die regionale Verschiebung von Umsatzanteilen.

Das operative Ergebnis (EBITDA) lag im ersten Halbjahr 2020 mit EUR 2,3 Mio. (EBITDA-Marge: 4,4 %) deutlich unter dem Niveau des Vorjahres von (normalisiert) EUR 6,0 Mio. (EBITDA-Marge normalisiert: 10,3 %). Hierbei wirkten sich der organische Umsatzrückgang und zusätzlich die ab März massiv zunehmenden Währungseffekte (netto EUR 0,8 Mio.) negativ auf die Ertragslage aus. STEMMER IMAGING ist durch den positiven operativen Cashflow in Höhe von EUR 3,0 Mio. im zweiten Quartal, ein gutes Management im Bereich des Working Capitals und durch umsichtige Investitionstätigkeiten weiterhin gut mit Liquidität und Eigenkapital ausgestattet.

Die Zukunftsaussichten für das Geschäft der Infaimon Gruppe, insbesondere in Lateinamerika, werden vor dem Hintergrund der anhaltenden Covid-19-Pandemie und den wirtschaftlichen Auswirkungen als deutlich verschlechtert bewertet. Dies führt zu einer Wertberichtigung im Konzernabschluss im ersten Halbjahr in Höhe von EUR 4,3 Mio. auf den Goodwill der Infaimon Gruppe.

"Aufgrund von Verschiebungen auf der Nachfrageseite im zweiten Quartal hat die Covid-19- Pandemie auch bei uns deutliche Spuren hinterlassen. Wir sind jedoch überzeugt, dass STEMMER IMAGING gestärkt aus dieser Krise hervorgehen wird. Wir haben die Phase der Veränderungen dazu genutzt, unsere strategische Ausrichtung auf die sich abzeichnenden Trends nach Covid-19 zu überprüfen und unsere Prioritäten gemäß unserer Wachstumsstrategie weiter zu schärfen. Gleichzeitig haben wir mit einem intelligenten Kostenmanagement den temporären Geschäftsrückgang abfedern können und werden mit einem dezidierten Programm unsere Organisation im zweiten Halbjahr noch deutlicher auf unsere Zukunftsziele ausrichten", sagt Arne Dehn, CEO der STEMMER IMAGING AG.

Während Supply-Chain-Engpässe im ersten Halbjahr gut ausgeglichen werden konnten, war die Nachfrage im zweiten Quartal durch vorsichtige Bedarfsplanungen und Liquiditätsmanagement der Kunden gekennzeichnet. Diese Nachfrageverschiebung hatte deutlichen Einfluss auf den Auftragseingang. Ab Ende des zweiten Quartals dehnen die Kunden ihren Planungshorizont wieder aus und platzieren entsprechende Rahmenaufträge. Dabei wird aktuell davon ausgegangen, dass es beim Auftragseingang im weiteren Jahresverlauf zu einem gewissen Nachholeffekt aus dem zweiten Quartal 2020 kommen wird, der sich in einer steigenden Umsatzrealisierung in der zweiten Jahreshälfte 2020 auswirkt.

STEMMER IMAGING rechnet damit, dass sich die positive Entwicklung des ersten Halbjahres in den Bereichen Medical & Life Science, Pharma, Lebensmittel, Logistik und Packaging auch im zweiten Halbjahr 2020 fortsetzen wird. Die Aussichten im Bereich Automobil sehen dahingegen eine weitere schwache Nachfrageentwicklung voraus. Für den Bereich Sport & Entertaiment erwartet das Unternehmen aufgrund des Auftragsbestandes den Umsatzausfall der ersten Jahreshälfte im zweiten Halbjahr nachholen zu können. Insgesamt erwartet das Unternehmen eine leichte Verzögerung im Wiederanlaufen der Auftragseingänge.

Trotz aller Unsicherheiten und einer deutlich erschwerten Visibilität bestätigt der Vorstand der STEMMER IMAGING AG die bisherige Prognose mit einem Umsatz in der Spanne von EUR 105,0 bis 120,0 Mio. sowie einem Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) von EUR 3,0 bis 7,0 Mio. Aufgrund der sich abzeichnenden leichten Verschiebungen im Auftragseingang erwartet der Vorstand Umsatz und EBITDA eher in der unteren Hälfte der angegebenen Prognosespannen. Diese Prognose basiert grundsätzlich auf der Annahme, dass es im weiteren Verlauf der Covid-19-Pandemie nicht zu einem umfangreichen zweiten Lockdown kommt und Lieferketten weitgehend intakt bleiben. Die Prognosebandbreiten berücksichtigen dabei bereits gewisse negative Entwicklungen auf Kunden- und Lieferantenseite.

Ebenfalls mitberücksichtigt in der Prognosebestätigung sind Einmalaufwendungen in Höhe von EUR 1,5 Mio., die für das zweite Halbjahr zur weiteren Fokussierung auf die strategische Ausrichtung der Gesellschaft und für strukturelle Kosteneinsparungsmaßnahmen geplant sind.

Der Halbjahresbericht der STEMMER IMAGING AG zum 30. Juni 2020 steht unter www.stemmer-imaging.com im Bereich Investoren als Download zur Verfügung.

Über STEMMER IMAGING: STEMMER IMAGING ist ein international führender Anbieter von Bildverarbeitungstechnologie. Mit erfahrenen Spezialisten in Europa, Lateinamerika und Asien bietet das Unternehmen innovative Bildverarbeitungslösungen, umfassendes Know-how und hervorragenden Kundenservice.

Kunden schätzen STEMMER IMAGING als zuverlässigen Partner für maßgeschneiderte Lösungen. Dazu gehören Komponenten, die auf Wunsch vorkonfiguriert werden, Subsysteme, die den Zeit- und Arbeitsaufwand bei der Integration vertikaler Anwendungen reduzieren, sowie kundenspezifische Lösungen, die insbesondere OEMs einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil verschaffen - alles basierend auf langjähriger Erfahrung und führenden Software-Tools wie der unternehmenseigenen Plattform "Common Vision Blox".

VISION.RIGHT.NOW. steht für den Anspruch von STEMMER IMAGING, Bildverarbeitung für alle Anwender einfach und leicht zugänglich zu machen und Kunden bei erstklassigen Lösungen zu unterstützen.

Kontakt: STEMMER IMAGING AG Arne Dehn Vorstandsvorsitzender

STEMMER IMAGING AG Gutenbergstr. 9-13 82178 Puchheim Deutschland Telefon: +49 (0)89 - 809020 E-Mail: info@stemmer-imaging.com Internet: www.stemmer-imaging.com

ISIN: DE000A2G9MZ9

ISIN: DE000A2G9MZ9
WKN: A2G9MZ

