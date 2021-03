DGAP-News: stiftungsmarktplatz.eu launcht 2021er FondsFibel für Stiftungen & NPOs als Plattform (deutsch)

stiftungsmarktplatz.eu launcht 2021er FondsFibel für Stiftungen & NPOs als Plattform

München, 15. März 2021 stiftungsmarktplatz.eu, eine führende Plattform für Stiftungsexpertise im deutschsprachigen Raum, veröffentlicht zum dritten Mal die FondsFibel für Stiftungen & NPOs und baut im Zuge dessen www.fondsfibel.de zur Plattform rund um die Fondsanlage von Stiftungen und Non-Profit-Organisationen aus. Kern der Plattform sind 25 stiftungsgeeignete Fonds, der Club der 25, um den herum stiftungs-fachliche Handreichungen sowie ein ausführlicher Ratgeber für Stiftungsverantwortliche zu finden sind. StiftungsentscheiderInnen sollen durch diese Inhalte unterstützt werden, Wege in die Fondsanlage zu finden und zu Fondsinvestments sachgerecht entscheiden zu können.

- www.fondsfibel.de als Plattform zur Fondsanlage von Stiftungen

- 25 stiftungsgeeignete Fonds analysiert und kategorisiert

- Ausführlicher Ratgeber mit Praxistipps für Stiftungsverantwortliche

- Schwerpunkt: Wie ein ESG-Reporting einen Stiftungsfonds zu einem besseren Fonds macht

"Wir brauchen nicht mehr Stiftungsfonds, sondern wir brauchen mehr Stiftungsverantwortliche, die versierter in der Fondsanlage werden.", ist Tobias Karow, Herausgeber der FondsFibel für Stiftungen & NPOs und Gründer von stiftungsmarktplatz.eu, überzeugt. Dies hat umso mehr Gültigkeit, als dass das Jahr 2020 mit dem Corona-Crash Stiftungen zweierlei gezeigt hat: Mündelsicher gehört ins Regal, und wer nicht mit der Zeit geht der geht mit der Zeit. Stiftungen müssen sich angesichts des zementierten Nullzinses einfach damit auseinandersetzen, ihr Stiftungsvermögen diversifizierter, sachwertlastiger anzulegen und ihre Zielsystematik wieder deutlicher auf den ordentlichen Ertrag auszurichten. An diesen Punkten setzt die FondsFibel für Stiftungen & NPOs 2021 abermals an - erstmals als reine Online-Plattform zur Fondsanlage von Stiftungen.

Nukleus der FondsFibel ist wie gehabt der Club der 25, also 25 Fonds, deren Stiftungseignung in einzelnen Analysen herausgearbeitet wurde. "Wichtig war uns hierbei, vor allem die Güte der Ausschüttung herauszustellen, denn diese Information ist aus Sicht der meisten Stiftungen die gewichtigste. Ein stiftungsgeeigneter Fonds muss das aber zusammenbringen mit einem authentischen ESG-Ansatz, passabler Wertentwicklung und stiftungsspezifischer Informationspolitik. Sonst wird's eben eng mit der Stiftungseignung.", erläutert Tobias Karow die Herangehensweise. Auch hat die Redaktion wieder Fonds gefunden, die es auf die Ideenliste einer Stiftung schaffen könnten, zudem wurde das Thema ESG-Reporting für einen Stiftungsfonds eingehend beleuchtet.

Ausgebaut wurde die mit dem MidYearUpdate 2020 gestartete Ratgeber-Rubrik, in der Stiftungsverantwortliche jetzt u.a. auch einen Beitrag zu den notwendigen Doings im Rentenmanagement sowie einen Podcast zur Rentenanlage bzw. eine Analyse der verschiedenen Kostenarten bei Fonds und wie sich diese vermeiden lassen, finden. Ausführlich in einem Interview zu Wort kommt zudem Michael Dittrich, Finanzchef der Deutschen Bundesstiftung Umwelt. "Für uns ist wichtig, Stiftungsverantwortlichen praktische Anregungen und tragfähige Muster rund um die Verwaltung des Stiftungsvermögens mit Fonds an die Hand zu geben. In unseren Augen ist der Handlungsdruck von Stiftungen enorm, und Stiftungen müssen vielerorts aufpassen, morgen nicht ihre Spielräume auf der Ausgabenseite zu verlieren, durch heute nicht erfolgtes Umsteuern im Stiftungsvermögen.", ergänzt Tobias Karow. Daher wurde www.fondsfibel.de zur Plattform rund um die Fondsanlage von Stiftungen ausgebaut, um StiftungsentscheiderInnen hierbei noch besser unterstützen zu können.

Über stiftungsmarktplatz.eu stiftungsmarktplatz.eu ist eine der führenden Plattformen für Stiftungs- und NPO-Experten im deutschsprachigen Raum. Stiftungen bzw. deren Entscheider werden darin unterstützt, für bestimmte Fragestellungen den passenden Stiftungsexperten zu finden und auf einen Blick zu erfahren, über welche Expertise diese jeweils verfügen. Stiftungen können in mehr als 20 Themenfeldern nach Stiftungsexperten suchen und konkrete Sammel- oder Einzelanfragen an diese richten. Zur Plattform www.stiftungsmarktplatz.eu gehören die führende Arbeitshilfe zur Fondsanlage von Stiftungen, www.fondsfibel.de, der Blog #stiftungenstärken (www.stiftungenstärken.de) mit den beiden Themensträngen "Stiftungen und ihr Weg in die digitale Welt" sowie "Fondsanlage für Stiftungen & NPOs", der auf dem Blog eingebettete FreitagsPodcast AHOI, NPO! sowie der 2020 erstmals veranstaltete Virtuelle Tag für das Stiftungsvermögen (www.vtfds2020.de).

Ihr Ansprechpartner Für Anfragen steht Ihnen Tobias M. Karow, Gründer & Geschäftsführer von stiftungsmarktplatz.eu, unter t.karow@stiftungsmarktplatz.eu oder +49 (151) 28 722 533 jederzeit Rede und Antwort.

