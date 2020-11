DGAP-News: Stock-Picking trifft Nachhaltigkeit: Discover Capital übernimmt die Beratung des SQUAD Green Balance (deutsch)

Stock-Picking trifft Nachhaltigkeit: Discover Capital übernimmt die Beratung des SQUAD Green Balance

Mit dem SQUAD Green Balance (WKN R-Tranche 564968/I-Tranche A2N513) hat die Fondspalette von SQUAD Fonds ein neues Mitglied erhalten. Der Aktienfonds mit Fokus auf nachhaltige Unternehmen jeglicher Größe aus Europa wird von der Discover Capital GmbH beraten. Der SQUAD Green Balance ist damit neben dem SQUAD Value, der seinen Fokus auf europäische Value Aktien legt und dem europäischen Nebenwertefonds SQUAD Growth, der dritte Fonds, der von der Discover Capital GmbH beraten wird.

Der SQUAD Green Balance verbindet die mehrfach ausgezeichneten Stock-Picking-Qualitäten der beiden Fondsberater Stephan Hornung und Johannes Köpple, die beide auch für den SQUAD Growth verantwortlich sind, mit einem dezidierten Nachhaltigkeitsansatz. Daraus entsteht ein Portfolio aus 30 bis 35 Unternehmen, die sowohl ökologisch, sozial und verantwortungsvoll agieren als auch wirtschaftlich gesund, zukunftsfähig aufgestellt und zusätzlich attraktiv bewertet sind.

Die Wertpapierauswahl erfolgt nach ESG-Kriterien unter Berücksichtigung von Ausschlusslisten sowie der UN Sustainable Development Goals. Der strenge Nachhaltigkeitsansatz ist transparent im Verkaufsprospekt des Fonds festgelegt. Kombiniert wird dieser mit der bereits seit Gründung der Discover Capital GmbH im Jahr 2004 erfolgreich angewandten fundamentalen Aktienanalyse.

Die Überprüfung der ESG-Faktoren wird in einem mehrstufigen Prozess umgesetzt, bei dem die Unternehmen durch externen Rating-Agenturen, sowie durch zwei eigene ESG-Experten und die Kapitalverwaltungsgesellschaft Axxion S.A. überprüft werden.

Das neue Verkaufsprospekt wurde am 24.11.2020 veröffentlicht. Neben der Erneuerung der Anlagestrategie wird auch der Fondsname von Meridio Green Balance in SQUAD Green Balance geändert. Die Übernahme der Fondsberatung durch die Discover Capital GmbH und die Implementierung des neuen ESG-Prozesses erfolgte bereits zum 21. April 2020. In den rund 20 Jahren seit Auflage wurde der Fonds bisher von Hans Berner, Vorstand der ethik Vermögensverwaltung AG verantwortet, der als einer der Pioniere der ethischen, nachhaltigen Geldanlage in Deutschland gilt. Als Mitglied im Nachhaltigkeitsbeirat des Fonds wird Hans Berner weiterhin mit seiner Expertise zur Verfügung stehen.

Über SQUAD Fonds:

Die Discover Capital GmbH ist Initiator der Marke SQUAD Fonds. SQUAD Fonds versteht sich seit Gründung im Jahr 2004 als Plattform für Investmentboutiquen, die sich auf die Analyse und Auswahl von unterbewerteten, werthaltigen Aktien und Wertpapieren spezialisiert haben. SQUAD Fonds bündelt dabei die Kompetenzen für die Auflage und den Vertrieb von Investmentfonds, sodass die Investmentboutiquen sich ganz auf Ihre Kernkompetenz konzentrieren können, die Beratung der Fonds hinsichtlich der Umsetzung der Anlagestrategie. In den nun sieben SQUAD Fonds werden rund 700 Mio. EUR verwaltet.

Die Discover Capital GmbH ist als vertraglich gebundener Vermittler der PEH Wertpapier AG tätig.

Kontakt:

SQUAD Fonds Discover Capital GmbH Am Silbermannpark 1a 86161 Augsburg

Herr Michael Kugelmann Tel. 0821.455420-60 E-Mail: kugelmann@squad-fonds.de

