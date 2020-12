DGAP-News: Strom aus dem Meer: reconcept-Gezeitenkraft-Projekt zweimal ausgezeichnet (deutsch)

Strom aus dem Meer: reconcept-Gezeitenkraft-Projekt zweimal ausgezeichnet

Strom aus dem Meer: reconcept-Gezeitenkraft-Projekt zweimal ausgezeichnet - reconcept-Geschäftsführer Karsten Reetz nimmt Financial Advisors Award 2020 entgegen - Vi-Maris-Preis geht an Jason Hayman, CEO von Sustainable Marine Energy

Hamburg, 16. Dezember 2020. Gleich zweimal gelang der Sprung auf das Siegerpodest: Am 10. Dezember 2020 erhielt reconcept den renommierten Financial Advisors Awards 2020. Ausgezeichnet wurde das Beteiligungsangebot "RE13 Meeresenergie Bay of Fundy" in der Kategorie "Vermögensanlagen/Direktinvestments". Die begehrte Produktauszeichnung der Finanzzeitschrift cash. wird jährlich von einer unabhängigen Jury entlang der Kriterien "innovativ, transparent, vermittlerorientiert und anlegerfreundlich" vergeben.

"RE13 Meeresenergie Bay of Fundy" finanziert den Bau und Betrieb eines innovativen wie umweltfreundlichen Gezeitenkraftwerkes in der für ihren weltweit höchsten Tidenhub von 13 bis 16 Metern bekannten kanadischen Bay of Fundy. Die schwimmenden Gezeitenkraftwerke eignen sich für eine Stromversorgung von isolierten Küstenorten oder kleineren Inseln mit begrenzter Energie-Infrastruktur. Mit durchschnittlich 25.000 kanadischen Dollar beteiligten sich insgesamt rund 250 Anlegerinnen und Anleger an dem Gezeitenkraft-Projekt, das der Auftakt für eine Investment-Serie ist. "RE16 Meeresenergie Bay of Fundy II" ist bei reconcept derzeit in Vorbereitung und wird voraussichtlich Anfang 2021 auf den Markt kommen.

"Den begehrten Financial Advisors Award entgegen zu nehmen, ist eine große Ehre. Der Award bestätigt unser Anlagekonzept, attraktive Renditechancen mit einem innovativen wie nachhaltigen grünen Investment zu verbinden. Strom aus dem Meer kann in nicht allzu ferner Zukunft einen wichtigen Teil zur nachhaltigen Energieversorgung beitragen. Und daran arbeiten wir gemeinsam mit unseren Investoren und unserem Entwicklungspartner Sustainable Marine Energy. Mein Dank gilt allen Beteiligten, die als Team "RE13 Meeresenergie" erst möglich gemacht und den Weg auf das Siegerpodest geebnet haben", erklärte reconcept-Geschäftsführer Karsten Reetz bei der Award-Verleihung am 10. Dezember 2020 auf dem Hamburger Süllberg.

Wenige Tage zuvor, am 2. Dezember 2020, gewann Jason Hayman, Geschäftsführer von Sustainable Marine Energy, den diesjährigen "Vi-Maris-Preis" für seinen unermüdlichen und langjährigen Einsatz für die Meeresenergie. Vi Maris bedeutet "die Kraft des Meeres" und ist ein vom europäischen Meeresenergie-Netzwerk "Ocean Energy Europe" ins Leben gerufener Industriepreis, der den herausragenden Beitrag einer Einzelperson im Meeresenergiesektor würdigt. Seit 2009 steht Jason Hayman an der Spitze von Sustainable Marine Energy, dem Projektpartner von reconcept und Entwickler der neuartigen Gezeitenkrafttechnologie in der Bay of Fundy.

Über reconcept Die reconcept GmbH verbindet bereits seit 1998 Erneuerbare-Energien-Projekte mit Investoren. Gemeinsam mit mehr als 10.000 Anlegerinnen und Anlegern hat reconcept mehr als 230 Erneuerbare-Energien-Anlagen realisieren können - Sonnen-, Wind- und Wasserkraftwerke im In- und Ausland mit einer installierten Leistung von insgesamt rund 370 Megawatt und einem Investitionsvolumen von in Summe rund 515 Mio. Euro.

