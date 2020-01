DGAP-News: STS Group AG startet mit strategischem E-Mobility-Auftrag im europäischen Markt erfolgreich ins neue Jahr (deutsch)

STS Group AG startet mit strategischem E-Mobility-Auftrag im europäischen Markt erfolgreich ins neue Jahr

^ DGAP-News: STS Group AG / Schlagwort(e): Auftragseingänge STS Group AG startet mit strategischem E-Mobility-Auftrag im europäischen Markt erfolgreich ins neue Jahr

08.01.2020 / 07:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

STS Group AG startet mit strategischem E-Mobility-Auftrag im europäischen Markt erfolgreich ins neue Jahr

Hallbergmoos/München, 08. Januar 2020. Der STS Group AG ( ISIN: DE000A1TNU68 ; www.sts.group), dem im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notierten weltweiten Systemlieferanten für die Automobilindustrie, gelingt mit dem Gewinn eines strategischen E-Mobility-Auftrags in Europa ein starker Start ins Jahr 2020. Das Vorjahr wurde bereits mit einem Großauftrag aus den USA über ein Volumen von ca. 230 Mio. EUR (Produktionsstart ab dem zweiten Quartal 2021 geplant) erfolgreich abgeschlossen. Zum Jahresauftakt hat STS nun den ersten Auftrag im E-Mobility-Bereich für den europäischen Markt gewonnen.

So produziert STS künftig Abdeckungsmodule für komplette Batteriesysteme für ein Hybridfahrzeug eines namhaften Premiumsportwagenherstellers. Der Start der Produktion ist für Anfang 2022 terminiert. Das Auftragsvolumen bewegt sich im einstelligen Millionen-Euro-Bereich. Insgesamt weist die Order eine Laufzeit von acht Jahren auf.

Nachdem STS im Jahr 2019 im chinesischen Markt bereits mehrere Aufträge für Batterie-Abdeckungsmodule im E-Mobility-Bereich gewinnen konnte, folgte nun der erste Auftrag für dieses innovative Produkt in Europa. Dadurch stärkt STS seine Position im europäischen Markt mit einem strategisch wichtigen Produkt. Bei den genannten Modulen handelt es sich um Hochleistungskomponenten aus dem Verbundwerkstoff SMC (Sheet Molding Compound), die höchste Anforderungen erfüllen müssen. Sie gewährleisten gleichzeitig Hitzebeständigkeit und sorgen für eine signifikante Gewichtsreduzierung gegenüber konventionellen Materialien. Das Unternehmen sieht für diese neue Produktgruppe zusätzlich zum chinesischen Markt auch in Europa erhebliches Wachstumspotenzial.

"STS hat die Komponenten für die Mobilitätskonzepte von morgen. Der Auftrag für die Batterie-Abdeckungsmodule unterstreicht dies deutlich. Wir freuen uns nun auch in den europäischen Markt mit dieser innovativen Produktgruppe einzutreten, da wir speziell im E-Mobility-Bereich sehr gute Wachstumschancen sehen. Mit diesem Auftrag haben wir einen weiteren wichtigen Meilenstein im Rahmen unserer Expansionsstragie erreicht, der gleichzeitig das Fundament für weiteres Wachstum verbreitert", sagt Andreas Becker, Vorstandsvorsitzender der STS Group AG.

Über STS Group: Die STS Group AG, www.sts.group (ISIN: DE000A1TNU68), ist ein führender Systemlieferant für die Automobilindustrie im Soft und Hard Trim Bereich. Die Unternehmensgruppe, die auf eine Tradition und Expertise seit 1934 zurückblicken kann, beschäftigt weltweit mehr als 2.500 Mitarbeiter und hat im Geschäftsjahr 2018 einen Umsatz von 401,2 Mio. EUR erzielt. Die STS Group ("STS") produziert in ihren insgesamt 17 Werken in Frankreich, Italien, Deutschland, Polen, Mexiko, Brasilien und China Kunststoff- und Akustikkomponenten, wie z. B. feste und flexible Fahrzeugverkleidungen, geräusch- und vibrationsdämpfende Werkstoffe und ganzheitliche Innenraum- und Außenverkleidungs-Systeme. Als technologisch führend gilt STS in der Herstellung von Kunststoff-Spritzguss, Akustik-Spezialprodukten und Komponenten aus SMC (Sheet Molding Compound). STS hat einen starken Footprint mit Werken in China, Europa, Mexiko sowie Brasilien. Das Kundenportfolio umfasst führende internationale Nutzfahrzeug- und Automobilhersteller.

STS Group AG Stefan Hummel Head of Investor Relations Zeppelinstrasse 4 85399 Hallbergmoos +49 811 1244 9412 ir@sts.group www.sts.group

Ansprechpartner Finanz- und Wirtschaftspresse CROSS ALLIANCE communication GmbH Susan Hoffmeister +49 89 125 09 03-33 sh@crossalliance.de www.crossalliance.de

08.01.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: STS Group AG Zeppelinstraße 4 85399 Hallbergmoos Deutschland Telefon: +49 (0)811 124494 0 E-Mail: ir@sts.group Internet: https://sts.group

ISIN: DE000A1TNU68

WKN: A1TNU6 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 948571

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

948571 08.01.2020

°