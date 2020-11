DGAP-News: SUNfarming GmbH: Platziertes Volumen der neuen börsennotierten 5,5 % Unternehmensanleihe 2020/2025 beträgt bereits 5,75 Mio. Euro (deutsch)

SUNfarming GmbH: Platziertes Volumen der neuen börsennotierten 5,5 % Unternehmensanleihe 2020/2025 beträgt bereits 5,75 Mio. Euro

^ DGAP-News: SUNfarming GmbH / Schlagwort(e): Anleiheemission SUNfarming GmbH: Platziertes Volumen der neuen börsennotierten 5,5 % Unternehmensanleihe 2020/2025 beträgt bereits 5,75 Mio. Euro

19.11.2020 / 12:55 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

SUNfarming GmbH: Platziertes Volumen der neuen börsennotierten 5,5 % Unternehmensanleihe 2020/2025 beträgt bereits 5,75 Mio. Euro - Erfolgreiches Jahr 2020 mit ca. 40 MW installierter Leistung im In- und Ausland

Erkner, 19. November 2020 - Die SUNfarming GmbH, ein Spezialist für die Projektierung, schlüsselfertige Realisierung sowie technische und kaufmännische Betriebsführung von Photovoltaik-Anlagen im In- und Ausland, konnte in der ersten Phase des Angebotszeitraums per 18. November 2020 bereits 5,75 Mio. Euro ihrer neuen 5,5 % Unternehmensanleihe 2020/2025 ( ISIN: DE000A254UP9 ) erfolgreich platzieren. Die zugeflossenen Mittel sind für die zusätzliche Projektentwicklung und Vorfinanzierung ausschließlich deutscher Solarprojekte vorgesehen.

Das Wertpapier wurde planmäßig am 16. November 2020 in den Handel im Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) einbezogen. Interessierte private und institutionelle Anleger können die Anleihe weiterhin bis zur Vollplatzierung im Volumen von 10 Mio. Euro über die Umweltfinanz Wertpapierhandelshaus GmbH zeichnen. Die Emission wird von der Lewisfield Deutschland GmbH als Financial Advisor begleitet.

Martin Tauschke, geschäftsführender Gesellschafter der SUNfarming GmbH: "Wir freuen uns sehr über das Vertrauen, das die Anleger uns entgegenbringen. Vor allem in Anbetracht des aktuellen Kapitalmarktumfelds sind wir äußerst zufrieden damit, dass wir in den ersten zwei Monaten des Angebotszeitraums bereits rund 60 % des Gesamtvolumens erfolgreich platzieren konnten. Dieses Auftaktergebnis spricht ganz klar für unser Unternehmen, unsere Strategie und den unbestrittenen Wachstumsmarkt Erneuerbare Energien."

Trotz der anhaltenden Auswirkungen der COVID-19-Pandemie erwartet SUNfarming ein erfolgreiches Jahr 2020 mit ca. 40 MWp realisierter Projekte im In- und Ausland. Für das 1. Halbjahr 2021 umfasst die Projektpipeline bereits mehr als 30 MW. "Wir sehen uns gut aufgestellt für unser weiteres Wachstum. Besonders stolz sind wir auf die Gebotszuschläge für über 13 MW im Rahmen der Ausschreibung der Bundesnetzagentur. Dies zeigt, dass wir auch im Markt der größeren Freiflächenprojekte erfolgreich sind. Viele weitere Projekte befinden sich bereits in der intensiven Projektentwicklung", erklärt Martin Tauschke.

Eckdaten der Unternehmensanleihe 2020/2025

Emit- SUNfarming GmbH tentin Emissi- Bis zu 10 Mio. Euro onsvo- lumen Plat- 5,75 Mio. Euro zier- tes Volu- men (per 18. Novem- ber 2020) ISIN/W- DE000A254UP9/A254UP KN Kupon 5,5 % p.a. Ausga- 100 % be- preis Stücke- 1.000 Euro lung Ange- 14. September 2020 bis 9. September 2021: Zeichnungen während bots- der gesamten Angebotsfrist bzw. bis zur Vollplatzierung über frist ausgesuchte Finanzintermediäre (z. B. Umweltfinanz) möglich Valuta 16. November 2020 Lauf- 5 Jahre: 16. November 2020 bis 15. November 2025 zeit (einschließlich) Zins- Halbjährlich, nachträglich am 16. Mai und 16. November eines zah- jeden Jahres (erstmals 2021) lung Rück- 16. November 2025 zah- lungs- -ter- min Rück- 100 % zah- lungs-- betrag Status Nicht nachrangig, nicht besichert Son- - Mit einer Kündigungsfrist von drei Monaten zum Ende eines derkün- Quartals infolge einer Änderung oder Ergänzung der Steueroder di- Abgabengesetze und -vorschriften der Bundesrepublik gungs- Deutschland - Mit einer Frist von drei Monaten, wenn nur noch -rech- 20 % der ursprünglich begebenen Schuldverschreibungen nicht te der beendet oder zurückgezahlt worden sind - Nach Ablauf von drei Emit- Jahren ab Begebung innerhalb eines Jahres zu 103 % des tentin Nennbetrags - Nach Ablauf von vier Jahren ab Begebung innerhalb eines Jahres zu 102 % des Nennbetrags Kündi- - Kontrollwechsel - Drittverzug - Negativverpflichtung auf gungs- Finanzverbindlichkeiten - Ausschüttungsbegrenzung - rechte Transparenzverpflichtung der Anlei- he-glä- ubiger und Coven- ants Anwend- Deutsches Recht bares Recht Pro- - Von der Commission de Surveillance du Secteur ("CSSF") in spekt Luxemburg gebilligter Wertpapierprospekt mit Notifizierung an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") in Deutschland und die Österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde ("FMA") - Die Billigung des Prospekts ist nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Börsen- Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der seg- Frankfurter Wertpapierbörse), seit 16. November 2020 ment Finan- Lewisfield Deutschland GmbH cial Advi- sor

Wichtiger Hinweis: Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren. Die Wertpapiere, die Gegenstand dieser Veröffentlichung sind, werden durch die Emittentin ausschließlich in Deutschland, Luxemburg und Österreich im Wege eines öffentlichen Angebots angeboten. Außerhalb Deutschlands, Luxemburgs und Österreichs erfolgt kein öffentliches Angebot.

Insbesondere wurden und werden die Wertpapiere nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung ("Securities Act") registriert und sie dürfen nicht ohne Registrierung gemäß dem Securities Act oder Vorliegen einer anwendbaren Ausnahmeregelung von den Registrierungspflichten in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft werden.

Diese Veröffentlichung stellt keinen Prospekt dar. Die Anlageentscheidung interessierter Anleger bezüglich der in dieser Veröffentlichung erwähnten Wertpapiere sollte ausschließlich auf Grundlage des von der Emittentin im Zusammenhang mit dem öffentlichen Angebot dieser Wertpapiere erstellten Wertpapierprospektes und der Anleihebedingungen getroffen werden. Der Wertpapierprospekt ist auf der Webseite der Emittentin unter www.sunfarming.de/ir verfügbar.

Kontakt: Frank Ostermair, Linh Chung Better Orange IR & HV AG 089/8896906-25 linh.chung@better-orange.de

Karsten Balzer SUNfarming GmbH 03362/8859-120 ir@sunfarming.de

19.11.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: SUNfarming GmbH Zum Wasserwerk 12 15537 Erkner Deutschland Telefon: +49 (0)3362 / 88 59 120 E-Mail: info@sunfarming.de Internet: www.sunfarming.de

ISIN: DE000A254UP9

WKN: A254UP Börsen: Freiverkehr in Frankfurt EQS News ID: 1149416

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

1149416 19.11.2020

°