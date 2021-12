DGAP-News: SunMirror AG: SunMirror AG nimmt Stellung (deutsch)

SunMirror AG: SunMirror AG nimmt Stellung

Zug, Schweiz; 08. Dezember 2021 - Die SunMirror AG ("SunMirror", Amtlicher Handel Wiener Börse: ROR1; Frankfurter Wertpapierbörse: ROR; ISIN CH0396131929 ) wurde darüber informiert, dass Dritte durch Börsenbriefe bzw. E-Mails Empfehlungen zum Kauf der Aktien von SunMirror aussprechen: Die Gesellschaft hat diese Börsenbriefe bzw. E-Mails nicht beauftragt und zahlt nicht für deren Erscheinen sowie Versendung.

Die SunMirror AG gibt grundsätzlich keine Empfehlungen zu von ihr ausgegebenen Wertpapieren ab und tätigt keine Transaktionen in eigene Aktien und Anleihen. Die Aktien der SunMirror AG werden seit September 2020 regelmäßig vom unabhängigen Research-Haus Sphene Capital gecovert. Die Reports von Sphene Capital zur SunMirror-Aktie stehen auf der Website von SunMirror unter www.sunmirror.com zur Verfügung.

Über die SunMirror AG

Die SunMirror-Gruppe investiert in Explorationsprojekte mit einem Schwerpunkt auf Batteriemetalle sowie Eisenerz- und Goldvorkommen in entwickelten Märkten zum Zwecke der Bewertung und Exploration. Ziel ist es, zu einem späteren Zeitpunkt entweder Metalle selbst abzubauen oder diese Projekte zu veräußern. Die Aktien des Unternehmens (ISIN CH0396131929) sind an der Wiener Börse (Ticker: ROR1) sowie an der Börse Düsseldorf und Frankfurt notiert. Weitere Informationen finden Sie unter: www.sunmirror.com.

Pressekontakt edicto GmbH Doron Kaufmann/Ralf Droz Telefon: +49 69 905505-53 sunmirror@edicto.de Eschersheimer Landstraße 42 - 44 60322 Frankfurt/Main

