DGAP-News: SunMirror AG: SunMirror AG platziert erfolgreich 70 Millionen Euro im Rahmen einer Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital (deutsch)

SunMirror AG platziert erfolgreich 70 Millionen Euro im Rahmen einer Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital

Zug, Schweiz: 30. November 2021 - Der Verwaltungsrat der SunMirror AG ("SunMirror", Wiener Börse: ROR1; Frankfurter Wertpapierbörse: ROR; Börse Düsseldorf: ROR; ISIN CH0396131929 ) hat heute die Zeichnung von 1.000.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Aktien aus genehmigtem Kapital angenommen. Die neuen Aktien sollen zu einem Ausgabepreis von 70 Euro je neuer Aktie ausgegeben werden, sodass SunMirror ein Bruttoerlös von 70.000.000 Euro zufließt. Alleiniger Zeichner dieser Kapitalerhöhung ist Mirador FZE, ein Single-Family-Office mit Sitz in Fujairah, Vereinigte Arabische Emirate.

Die Kapitalerhöhung wurde aus wichtigen Gründen (Finanzierung des Unternehmens und einer beabsichtigten strategischen Akquisition) unter Ausschluss des gesetzlichen Bezugsrechts der Altaktionäre beschlossen. Der Verwaltungsrat von SunMirror hat nur bestimmte Großaktionäre von SunMirror, die bereit waren, wesentliche Teile des angestrebten Anlagebetrages oder den gesamten Anlagebetrag einzubringen, zur Zeichnung der neuen Aktien zugelassen. Die Ausgabe der neuen Aktien wird nach der Eintragung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister des Kantons Zug, Schweiz, erfolgen.

Mirador hat mit SunMirror vereinbart, allen Aktionären, die Aktien auf dem freien Markt erworben haben und diese Aktien am Tag vor der Zeichnung von Mirador in SunMirror halten und die weniger als 4 % des gesamten Aktienkapitals von SunMirror ausmachen, im ersten Quartal 2022 Aktien zu den gleichen Bedingungen anzubieten. Damit sollen diese Aktionäre wirtschaftlich im Wesentlichen so gestellt werden, als ob sie ein anteiliges Bezugsrecht erhalten hätten. Einzelheiten zu dieser von Mirador FZE angebotenen Möglichkeit werden veröffentlicht, sobald sie bestätigt sind. Das Aktienkapital von SunMirror erhöht sich somit von bisher CHF 2.000.000 auf CHF 3.000.000, eingeteilt in die gleiche Anzahl von nennwertlosen Aktien. Die neuen Aktien sind ab dem 01. Juli 2021 gewinnanteilsberechtigt. Sie unterliegen einer Sperrfrist von mehr als 12 Monaten.

Bei der jetzigen Kapitalerhöhung handelt es sich um die bereits angekündigte Kapitalerhöhung vom 07. Januar 2021. Die Mittel aus der Kapitalerhöhung in Höhe von insgesamt 70.000.000 Euro sollen teilweise zur Zahlung der Gegenleistung verwendet werden, die bei einem erfolgreichen Angebot zum Erwerb des gesamten ausgegebenen Aktienkapitals von Latitude 66 Cobalt Limited fällig wird, das am 26. August 2021 angekündigt wurde. Die Dokumentation für das Angebot wird derzeit fertiggestellt und es wird erwartet, dass es innerhalb der verlängerten Frist für die Ankündigung des Angebots, die im Kaufvertrag zwischen SunMirror AG, SunMirror Luxembourg S.A und Latitude 66 Cobalt Limited vorgesehen ist, formell veröffentlicht wird.

Vermittler dieser Transaktion war die Opus Capital Switzerland AG, die als Lead Investment Advisor die erfolgreiche Kapitalerhöhung umsetzte.

Über die SunMirror AG

Die SunMirror-Gruppe investiert in Explorationsprojekte mit einem Schwerpunkt auf Batteriemetalle sowie Eisenerz- und Goldvorkommen in entwickelten Märkten zum Zwecke der Bewertung und Exploration. Ziel ist es, zu einem späteren Zeitpunkt entweder Metalle selbst abzubauen oder diese Projekte zu veräußern. Die Aktien des Unternehmens (ISIN CH0396131929) sind an der Wiener Börse (Ticker: ROR1) sowie an der Börse Düsseldorf und Frankfurt notiert. Weitere Informationen finden Sie unter: www.sunmirror.com.

Über Opus Capital Group

Die Transaktion wurde von der Opus Capital Group begleitet. Die Bankabteilung (Opus Capital Switzerland AG) und die Investmentabteilung (Opus Capital Asset Management GmbH) des Unternehmens sind darauf spezialisiert, technologieorientierte Rohstoffunternehmen der nächsten Generation auf den Markt zu bringen, indem sie ihre Branchenkenntnisse mit einem der führenden unabhängigen Finanzsyndikatoren der Schweiz kombinieren. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: www.opus-capital.ch

