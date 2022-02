DGAP-News: Sunrise Smart WiFi(R): Bester Empfang in jedem Raum (deutsch)

Sunrise Smart WiFi(R): Bester Empfang in jedem Raum

* Eine repräsentative Umfrage zeigt: Für 95% der Befragten ist ein zuverlässiger, flächendeckender WiFi Empfang wichtig, jeder fünfte Internetnutzer ist aber mit der eigenen WiFi Abdeckung nicht zufrieden.

* Die ideale Lösung: Sunrise Smart WiFi(R) für besten WiFi Empfang mit bis zu doppelter Leistung in allen Räumen. Bestes WiFi Signal dank Cloud-gesteuertem «Mesh»-Netzwerk und intelligenter Selbstoptimierung.

* Sunrise Smart WiFi(R) Connect Pods: einfachste Installation, maximale Zuverlässigkeit, prämiertes Design*). Via Fiber, Kabel und DSL für alle Sunrise Internet Kundinnen und Kunden.

* Sunrise Smart WiFi(R) Starterpacket inkl. 1-2 Connect Pods (je nach Anschlussart) für CHF 5.00/Mt. Weitere Connect Pods für je CHF 5.00/Mt.

«Ein nahtloses und schnelles Interneterlebnis erfordert grossartige WiFi-Lösungen in den eigenen vier Wänden, insbesondere in komplexeren Umgebungen. Um den besten WiFi-Empfang in allen Räumen zu gewährleisten, bieten wir jetzt Sunrise Smart WiFi(R) an: Stecken Sie die Connect Pods in Ihre Steckdose, richten Sie das WiFi-Netzwerk mit der Sunrise Smart WiFi(R) App ein und surfen, streamen, arbeiten und spielen Sie in jedem Raum mit der besten Internetgeschwindigkeit», fasst André Krause, CEO von Sunrise UPC, das neue Angebot zusammen.

Gute und stabile WiFi Abdeckung

Eine repräsentative Omnibus-Umfrage**) zum Thema Internet- und WiFi Zufriedenheit zeigt: Für praktisch alle befragten Internetnutzerinnen und -nutzer (95%) verschiedenster Anbieter ist eine gute und stabile WiFi Abdeckung wichtig. Ein Fünftel ist aber mit der WiFi-Abdeckung zuhause nicht zufrieden. Sunrise bietet bereits mit ihren standardmässig mitgelieferten Modems auch über WiFi das beste und schnellste Internet der Schweiz. Um aber überall in der Wohnungen und im ganzen Haus eine optimale Versorgung mit schnellsten und zuverlässigen Verbindungen zu bieten, lanciert Sunrise neu die Smart WiFi(R) Angebote.

Vielseitig einsetzbar, egal ob Glasfaser, Kabel oder DSL

Dank der intelligenten Sunrise Smart WiFi(R) Lösung - entwickelt vom Smart Home Services-Pionier Plume(R) - erreicht der WiFi Empfang auch Räume und Nischen, die mit einem WiFi-Modem kaum abzudecken sind. Sunrise Smart WiFi(R) funktioniert mit jedem Festnetz-Internetanschluss, egal ob Glasfaser, Kabel oder DSL sowie mit einer bestehenden LAN oder Ethernet Verkabelung.

Die Connect Pods bauen automatisch ein Cloud-gesteuertes adaptives Netzwerk auf, das von künstlicher Intelligenz unterstützt wird und das unter anderem die Reichweite, Kapazität, Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit des WiFi Netzes verbessert.

Verdoppelung der WiFi Leistung

Das Sunrise Smart WiFi(R) Netz passt sich ständig selbstlernend an und bietet vor allem in grossen Hauhalten mit mehreren Personen und einer grossen Zahl verbundener Geräte viele Vorteile. Zudem profitieren Kundinnen und Kunden mit der neuen Sunrise Smart WiFi(R) Lösung von rund zweimal schnelleren Verbindungen im Vergleich zu herkömmlichen WiFi Heimnetzen.

Die Einrichtung und Feineinstellung des Netzwerkes erfolgt entweder automatisch oder über die kostenlose Sunrise Smart WiFi(R) App für iOS oder Android.

Lernendes und selbstoptimierendes Netz

Intelligente WiFi Funktionen wie Kanaloptimierung, Bandsteuerung und Airtime Fairness werden mit der Sunrise Smart WiFi(R) Lösung erheblich verbessert:

* Kanaloptimierung: Jedes WiFi funktioniert über eine Reihe von Kanälen. Die Kanaloptimierung stellt sicher, dass sich das WiFi Netzwerk kontinuierlich an die lokale Umgebung anpasst, Störungen reduziert und den Datendurchsatz maximiert, damit die verbundenen Geräte und Gadgets so gut wie möglich funktionieren. Die Sunrise Smart WiFi(R) Lösung optimiert sich laufend selber und stellt sicher, dass Geräte automatisch auf WiFi-Kanäle mit mehr verfügbarer Kapazität umgeschaltet werden.

* Adaptive Band Steering: Band Steering steuert den Prozess, der Geräte dazu veranlasst, nahtlos zwischen verschiedenen WiFi-Frequenzen zu wechseln, um die beste Geschwindigkeit und Stabilität zu gewährleisten und so das beste WiFi Erlebnis zu bieten.

* Airtime Fairness: Airtime Fairness trägt zur Maximierung der WiFi-Effizienz bei, indem das Signal gleichmässig auf die verbundenen Geräte aufgeteilt wird und gleichzeitig vermeidet, dass Geräte einer älteren Generation das Signal negativ beeinflussen.

* In-Home-Roaming: Mit dieser Funktion wird dynamisch festgelegt, über welchen Pod sich ein Gerät am besten verbinden kann, um die höchsten Verbindungsgeschwindigkeiten sicher zu stellen. Dabei wird die WiFi Signalstärke im ganzen Haus analysiert, um für jede Verbindung den besten Zugangspunkt zu wählen.

Bestes WiFi Erlebnis für CHF 5.00 im Monat

Das Sunrise Smart WiFi(R) Starterpaket (CHF 5.00/Mt.) besteht aus einem oder zwei Connect Pods (abhängig vom Internetanschluss) und ist, wie allfällige zusätzliche Connect Pods, über die Gratis-Hotline 0800 707 505, in den Sunrise Shops sowie über das My Sunrise Konto erhältlich. Weitere Connect Pods kosten pro Stück CHF 5.00/Mt. Für das Sunrise Smart WiFi(R) Angebot gilt eine Kündigungsfrist von zwei Monaten.

Zur Einführung des Sunrise Smart WiFi(R) Starterpaketes offeriert das Unternehmen seinen Kundinnen und Kunden attraktive Angebote. Sämtliche Einzelheiten zum Angebot finden sich unter Sunrise Smart WiFi(R).

*) Core 77 Design Award 2017 / Broadband World Forum Cloud Based Solution of the Year 2021 / WiFi Now Awards 2021 Best Wi-Fi Innovation **) Repräsentative Umfrage, Dezember 2021, von LINK Marketing Services AG im Auftrag von Sunrise UPC

