DGAP-News: Sunrise UPC ist 5G-Speed-Champion (deutsch)

* Sunrise UPC übertrifft die Konkurrenz deutlich und bietet gemäss dem «5G Experience Report» von OpenSignal das schnellste 5G-Netz der Schweiz.

* In den anspruchsvollen Kategorien «5G Video Experience», «5G Games Experience» und «5G Voice App Experience» holt sich Sunrise UPC ebenfalls die Sieger-Auszeichnung*.

* Der OpenSignal «5G Experience Report» analysiert das effektive 5G-Netzerlebnis der Kundinnen und Kunden. Bereits der renommierte connect Mobilfunk-Netztest attestierte Sunrise UPC das schnellste und zuverlässigtes 5G-Netz, wie zuvor auch schon die RootMetrics(R)-Analyse von IHS Markit.

«Unsere einzigartige Infrastruktur bietet über 90% der Schweizer Haushalte fiberähnliche Internetspeeds - sei es über Glasfaser, das Kabelnetz, Partnernetze oder eben 5G. Das Sunrise UPC 5G-Netz bringt dabei das schnellste Internet insbesondere auch in Gebiete, wo es keine guten Festnetzleitungen gibt. Und: auch im Ausland muss nicht auf 5G verzichtet werden. Wir sind ebenfalls beim 5G-Roaming führend», freut sich André Krause, CEO von Sunrise UPC für die Kundinnen und Kunden.

Der OpenSignal 5G Experience Report zeichnet das Sunrise UPC 5G-Netz insgesamt in 5 von 7 Kategorien als Sieger aus*. Er zeigt, dass sich die Sunrise UPC 5G-Strategie mit dem frühen Start als erster 5G-Anbieter der Schweiz im Frühjahr 2019 für die Kundinnen und Kunden weiter bezahlt macht. Sie sind mit 5G in der Schweiz am schnellsten unterwegs. Pro Kundin und Kunde stehen nahezu 200 Mbit/s im Durchschnitt (!) zur Verfügung. Die Konkurrenz rangiert mit einem Rückstand von rund 20% und mehr deutlich hinter Sunrise UPC. Der von Surnsie UPC erzielte Wert ist rund doppelt so schnell, als was die internationale Fernmeldeunion ITU bei den Zielen des 5G-Standards ( ITU IIMT 2020) für breit abdeckte Flächen vorgesehen hat (100 Mbit/s). Die vom Sunrise UPC 5G-Netz erzielten Spitzenwerte zählen daher auch weltweit zu den besten.

Bestes 5G auch für Geschäftsanwendungen Videostreaming und Multi-Player-Online-Gaming in Echtzeit gehören zu den datenintensivsten und daher anspruchsvollsten Anwendungen für ein 5G-Mobilfunknetz. Dabei sind nicht nur superschnelle Verbindungen, sondern ebenso ausreichende Kapazitäten für viele gleichzeitige Verbindungen und kürzeste Reaktionszeiten im Netz (Latenz) entscheidend. Das Sunrise UPC 5G-Netz liefert beides, sichert sich auch hier das Siegertreppchen* im OpenSignal-Bericht und ist deshalb ebenso für geschäftskritische Echtzeitanwendungen im Business-Bereich prädestiniert, wie auch für Work Smart Lösungen.

Konstanz als schnellstes und zuverlässigstes 5G-Netz Die Resultate des OpenSignal 5G Experience Reports überraschen nicht. Das Sunrise UPC 5G-Netz wurde bereits in der Vergangenheit für die schnellsten Verbindungen mit bester Konnektivität ( RootMetrics(R)-Analyse von IHS Markit) bzw. als schnellstes und zuverlässigstes 5G-Netz der Schweiz ausgezeichnet ( connect Mobilfunk-Netztest 01/2021)

Basis 5G und Highspeed 5G Sunrise UPC versorgt aktuell über 95% der Bevölkerung mit Basis 5G (bis zu 1 Gbit/s) und über 890 Städte/Orte mit Highspeed 5G (bis zu 2 Gbit/s, jeweils mindestens 80% der lokalen Bevölkerung). 5G lässt sich ohne Aufpreis/Zusatzoption mit allen Sunrise We Mobile und den Sunrise We Connect Abos nutzen. Für Prepaid Kundinnen und Kunden gibt es 5G mit Sunrise Prepaid Unlimited 7 days und Sunrise Prepaid Take away.

Führendes 5G-Roaming in 24 Ländern Wer die Leistungsfähigkeit von 5G bereits erlebt hat, will insbesondere auch auf Reisen nicht auf die glasfaserähnlichen Internetgeschwindigkeiten verzichten. Sunrise UPC treibt daher auch die 5G-Roamingdienstleistungen voran. Mit 5G-Roaming in über 24 Ländern gehört Sunrise UPC zu den Spitzenanbietern. Kaum ein anderer Anbieter verfügt derzeit über mehr 5G-Roamingpartner im Ausland.

