DGAP-News: Sunrise UPC lanciert Sunrise Fresh - das neue Mobile Angebot für alle unter 30-Jährigen (deutsch)

Sunrise UPC lanciert Sunrise Fresh - das neue Mobile Angebot für alle unter 30-Jährigen

14.03.2022

* Sunrise Fresh bietet der jungen Generation ein komplett neues Produktekonzept, das den Bedürfnissen ihres mobilen und digitalen Lifestyles auf flexible, unterhaltsame, unlimitierte und einzigartige Weise entspricht.

* Fresh Extras. Fresh Life: Mit Sunrise Fresh erhalten junge Erwachsene ein Sorglos-Paket an Dienstleistungen, das ihre mobilen Kommunikations- und Unterhaltungsbedürfnisse nahtlos abdeckt.

* Sunrise Fresh bietet mit neuen Leistungen eine völlig neue Art der unbegrenzten Konnektivität. Diese eröffnet eine bemerkenswerte Welt der mobilen Unterhaltung mit integrierten Diensten wie Apple Music, dem Zugang zu unbegrenzten Inhalten auf den meist genutzten Social-Media-Plattformen wie Youtube, Instagram und auch umfangreichem Gaming. Das alles dank der immer unlimitierten Datennutzung im preisgekrönten Sunrise 5G-Netz.

* Sunrise Fresh ist:

* Unlimitiertes Surfen mit 5G mit jedem Abo, bereits ab CHF 29.-/Mt.

* Unbegrenzte Unterhaltung, Zugang zu allen Lieblingsinhalten unterwegs: Streamen, Gamen, Posten, Sharen, Liken - jederzeit und überall.

* Einzigartig: Vorteile im Wert von über CHF 40.-/Mt. inklusive Apple Music, Geräte-Versicherung, Schutz vor Internetrisiken, 50% Rabatt aufs SBB Halbtax-Abo.

* Frei und flexibel dank Wechselfreiheit.

* Ein echtes Sorglos-Mobile-Paket, das mit seinen inbegriffenen Leistungen die umfassende Lösung für den digitalen Alltag bietet.

* Gleicher Abopreis und einzigartige Vorteile lebenslang dank Forever Young Garantie.

* Mitarbeitende unter 30 Jahren von Sunrise UPC agieren als Social Media-Botschafter von Sunrise Fresh. Sie sind ein zentraler Bestandteil der Marketingkampagne, die mit dynamischen Kamerafahrten, Mixed Reality und originellen Bildkompositionen den digitalen Lebensstil der jungen Erwachsenen auf eine frische Art und Weise inszeniert.

«Mit dem jungen Erwachsenenalter beginnt eine neue Lebensphase. Der Lebensstil wird noch mobiler, unabhängiger, anspruchsvoller. Sunrise Fresh bietet einzigartige Vorteile und passt perfekt zum Erwachsenwerden. Mit Sunrise Fresh positionieren wir uns neu im Markt und wollen zur Nummer 1 im Jugend-Segment werden», sagt Severina Pascu, Deputy CEO & Chief Operating Officer von Sunrise UPC.

Über 30% der Schweizer Bevölkerung ist unter 30 Jahre alt. Gemäss Umfragen sind junge Erwachsene zwischen 18 und 30 Jahren überdurchschnittlich viel unterwegs und bevorzugen den öffentlichen Verkehr. Von einem modernen Mobile-Angebot erwarten sie unlimitierte, schnelle und sichere Verbindungen fürs Arbeiten, Lernen, Streamen usw. Bei den Smartphones sind Marken wie Apple, Samsung und Huawei die erste Wahl. Das Sicherheitsbedürfnis ist hoch. Beim Surfen im Internet ebenso wie im Fall eines Missgeschicks, wenn ein teures Gerät in die Brüche geht. Eine deutliche Mehrheit zieht ein Sorglos-Paket mit vielen Leistungen zu einem attraktiven Preis temporären Promo-Schnäppchen vor. Das Mobile-Abo soll ihren dynamischen und mobilen Lebensstil unterstützen.

Sunrise Fresh - alles für den digitalen Lifestyle der unter 30-Jährigen

Leistungsfähige Verbindungen, einzigartige Vorteile - kein anderes Angebot im Jugend-Segement bietet so viel Leistungen und Vorteile zu attraktiven Preisen. Das neue Sunrise Fresh deckt genau diese Bedürfnisse ab:

Flexibel: Ausserhalb von Angeboten mit Rabatten auf Smartphones gibt es keine Mindestvertragslaufzeiten. Die jungen Erwachsenen haben die Freiheit, innerhalb der Sunrise Fresh Angebote jederzeit kostenlos auf ein Abo mit weniger oder mehr Leistungen zu wechseln.

Unlimitiert: Unlimitiertes Surfen mit 5G ist neu in allen Sunrise Fresh Abos enthalten. Auch im günstigen Einstiegsabo Sunrise Fresh Mobile S. Die leistungsstärkeren Abos Sunrise Fresh Mobile M, L und XL bieten Surfspeeds bis zu 2 Gbit/s. Fresh Mobile L und Fresh Mobile XL enthalten zusätzlich Roaming- bzw. internationale Verbindungen.

Einzigartige Fresh Extras: Ab den Fresh Mobile M Abos sind die Fresh Extras Apple Music, Sunrise smart protect und surf protect inbegriffen. Das Fresh Extra mit 50% Rabatt auf das SBB Halbtax-Abo gibt es für alle Sunrise Fresh Abos. Damit sind Jugendliche und junge Erwachsene günstig und nachhaltig mobil. Die ab Fresh Mobile M inbegriffenen Fresh Extras haben einen Wert von über CHF 40.-/Mt., abhängig von der gewählten smart protect Versicherung für das mobile Gerät.

Einzigartig für immer: Sunrise Fresh Kundinnen und Kunden können dank der Forever Young Garantie ihren Abopreis und die einzigartigen Fresh Vorteile behalten - lebenslang. Einzig der 50% Rabatt auf das SBB Halbtax-Abo fällt ab dem 30. Geburtstag weg.

Vergünstigte Top-Smartphones: Jugendliche und junge Erwachsene bevorzugen Smartphones der Marken Apple, Samsung und Huawei. Sunrise Fresh Kundinnen und Kunden profitieren von attraktiven Rabatten (aktuell bis zu CHF 380.- auf dem Listenpreis) auf solchen Geräten in Verbindung mit einem Sunrise Fresh Mobile Abo (24 Monate Laufzeit).

#FXFL. Unter 30-jährige Sunrise UPC Mitarbeitende sind Social Media Botschafter

Niemand kann Jugendlichen oder jungen Erwachsenen sagen, wie sich das Jungsein anfühlt, was es sein soll oder was es ausmacht. Darum haben im Rahmen der Social Media Kampagne zu Sunrise Fresh auch unter 30-jährige Sunrise UPC Mitarbeitende das Wort: Auf ihren eigenen Social Media Kanälen zeigen sie, was #FXFL (#FreshExtrasFreshLife) in ihrem Alltag bedeutet. Sie sind als Sunrise Fresh Botschafter ein zentraler Bestandteil der Marketingkampagne, die zum Ziel hat, das Bedürfnis sich individuell auszudrücken, sprachlich und visuell zu akzentuieren. Dynamische Kamerafahrten, Mixed Reality und originelle Bildkompositionen setzen dafür den digitalen Lebensstil der jungen Erwachsenen auf eine frische Art und Weise in Szene.

