SURTECO GROUP SE: Starker Jahresauftakt Q1-2021 mit einem Umsatzzuwachs von 10 % und einem Ergebniszuwachs von 61 % gegenüber Vorjahr trotz deutlich gestiegener Materialkosten und Beschaffungsengpässen. EBITDA-Marge liegt bei 16,9 % und EBIT-Marge bei 11,4 %.

- Umsatzerlöse 2020 liegen bereinigt um Unternehmensverkauf und Währungskurseffekten um 3 % unter Vorjahr. Ergebnis 2020 liegt deutlich über den Vorjahren.

- Dividendenzahlung von 0,80 EUR für 2020 geplant.

- Konzernumsatz 2021 soll auf 650 bis 675 Mio. EUR zulegen. EBIT wird zwischen 47 und 52 Mio. EUR erwartet.

Buttenwiesen, 30. April 2021 - Der Umsatz des SURTECO Konzerns lag im Geschäftsjahr 2020 mit 627,0 Mio. EUR unter dem Vorjahreswert von 675,3 Mio. EUR. Bereinigt um das in 2019 veräußerte nordamerikanische Imprägniergeschäft und Währungskurseffekten lag der Umsatzrückgang bei nur noch 3 %. Trotz des pandemiebedingt gesunkenen Konzernumsatzes wurde das um Einmaleffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) im Geschäftsjahr 2019 von 40,5 Mio. EUR auf 46,1 Mio. EUR im Geschäftsjahr 2020 verbessert. Ausschlaggebend hierfür waren die erfolgreiche Umsetzung der ersten Phase der Restrukturierung, niedrigere Materialkosten sowie die überraschend gute Geschäftsentwicklung des vierten Quartals. Das ausgewiesene EBIT lag im Vorjahr bei 21,1 Mio. EUR. Der Konzerngewinn wurde von 9,4 Mio. EUR auf 33,7 Mio. EUR mehr als verdreifacht. Vor diesem Hintergrund schlagen Vorstand und Aufsichtsrat der Hauptversammlung der SURTECO GROUP SE am 23. Juni 2021 eine Ausschüttung von 0,80 EUR je Aktie vor. Dies entspricht einer Ausschüttungsquote von 37 %. Im Vorjahr war coronabedingt keine Dividende gezahlt worden.

"SURTECO hat die massiven Auswirkungen der Corona-Pandemie dank einer großen Kraftanstrengung aller im Unternehmen im Jahr 2020 erfolgreich bewältigt. Angesichts einer sich erholenden Weltwirtschaft streben wir 2021 ein deutliches Umsatzwachstum und ein EBIT zwischen 47 und 52 Mio. EUR an", zeigt sich Wolfgang Moyses, der Vorstandsvorsitzende der SURTECO GROUP SE, zuversichtlich.

Bilanzqualität weiter verbessert - Free Cashflow steigt 2020 auf 52,0 Mio. EUR

SURTECO hat seine ohnehin schon solide Bilanzqualität auch 2020 verbessert. Vor dem Hintergrund einer von 780,3 Mio. EUR auf 798,8 Mio. EUR gestiegenen Bilanzsumme weist das Unternehmen zum 31. Dezember 2020 eine Eigenkapitalquote von 46,7 % (Vorjahr: 45,4 %) aus. Die Nettofinanzverschuldung wurde substanziell von 179,9 Mio. EUR auf 144,7 Mio. EUR gesenkt, der Verschuldungsgrad nahm entsprechend von 51 % auf 39 % ab. Die deutlich positive Ergebnisentwicklung und eine fokussierte Investitionstätigkeit sorgten dafür, dass sich der Free Cashflow von 47,9 Mio. EUR auf 52,0 Mio. EUR erhöhte. Damit ist der Konzern bilanziell und finanziell sehr solide für das geplante zukünftige Wachstum aufgestellt.

Ausblick 2021: Positive Entwicklung im 1. Quartal stimmt zuversichtlich für deutliches Umsatzplus und gute Ergebnisentwicklung

SURTECO konnte im 1. Quartal 2021 an die gute Entwicklung des zweiten Halbjahrs 2020 anknüpfen. So legte der Konzernumsatz um 10 % auf 188,5 Mio. EUR (Vorjahr: 171,6 Mio. EUR) zu. Trotz deutlich erhöhten Materialkosten und Beschaffungsengpässen stieg das EBIT dank der Effizienzverbesserungen überproportional von 13,4 Mio. EUR auf 21,5 Mio. EUR. Dabei kletterte das EBIT im Segment Decoratives von 10,2 Mio. EUR auf 18,3 Mio. EUR und im Segment Technicals von 1,9 Mio. EUR auf 2,3 Mio. EUR. Bei Profiles lag das EBIT bei Mio. EUR 3,1 nach Mio. EUR 3,4 im Vorjahr.

Trotz einer erwarteten Beruhigung der Nachfrage im zweiten Halbjahr und der nach wie vor unklaren Coronalage rechnet die Gesellschaft für das Gesamtjahr 2021 mit einer Steigerung des Umsatzes auf 650 bis 675 Mio. EUR. Das Konzern-EBIT wird im Bereich zwischen 47 und 52 Mio. EUR erwartet.

Den Geschäftsbericht des Jahres 2020 und Mitteilung zum 1. Quartal 2021 sowie weitere Informationen über die SURTECO GROUP SE finden Sie im Internet unter www.ir.surteco.com.

Kontakt:

SURTECO GROUP SE Martin Miller Investor Relations und Pressestelle

T: +49 8274 9988-508

F: +49 8274 9988-515 www.ir.surteco.com ir@surteco.com

Über SURTECO

Die SURTECO GROUP SE mit Sitz in Buttenwiesen ist eine mittelständische, international tätige Beteiligungsgesellschaft. Das börsennotierte Unternehmen vereint führende nationale und internationale Marken der Oberflächentechnologie unter einem Dach. Das umfangreiche Produktportfolio umfasst neben bedruckten Dekorpapieren, Imprägnaten, Trennpapieren, dekorativen Flächenfolien und Kantenbändern auf Basis von technischen Spezialpapieren und Kunststoffen auch Sockelleisten aus Kunststoff, technische Profile für die Industrie und Rolladensysteme. Der Konzern erwirtschaftete mit über 3.000 Mitarbeiter-/innen an weltweit 22 Produktionsstandorten einen Jahresumsatz von rund 627 Mio. EUR, davon 27 % in Deutschland, 47 % im europäischen Ausland und weitere 26 % in Amerika, Asien und Australien. Die Kunden der SURTECO Gruppe stammen überwiegend aus der Holzwerkstoff-, Fußboden- und Möbelindustrie sowie aus dem Innenausbau. Die Kunden der SURTECO Gruppe stammen überwiegend aus der Holzwerkstoff-, Fußboden- und Möbelindustrie sowie aus dem Innenausbau.

Mehr Informationen zum Unternehmen unter: www.surteco-group.com

Die Aktien der SURTECO GROUP SE sind im amtlichen Markt (Prime Standard) der Frankfurter und Münchner Börse unter dem Kürzel SUR und der ISIN DE0005176903 notiert und werden auch an den Börsen in Berlin, Düsseldorf und Stuttgart gehandelt.

Vorbehalt bei Zukunftsaussagen

Soweit in dieser Pressemitteilung Prognosen oder Erwartungen geäußert oder die Zukunft betreffende Aussagen enthalten sind, können diese Aussagen mit bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten verbunden sein. Dadurch besteht keine Garantie für die geäußerten Aussagen und Erwartungen. Die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen können wesentlich abweichen. Die Gesellschaft übernimmt keine Verpflichtung, die Zukunftsaussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten.

Wichtige Kennzahlen SURTECO GROUP SE (in Mio. EUR)

Q1-2020 Q1-2021 Veränderung Konzernumsatz 171,6 188,5 +10 % - davon Decoratives 125,7 136,6 +9 % - davon Profiles 26,6 33,0 +24 % - davon Technicals 19,3 18,9 -2 % EBIT 2 13,4 21,5 +61 % - davon Decoratives 10,2 18,3 +79 % - davon Profiles 3,4 3,1 -8 % - davon Technicals 1,9 2,3 +21 % 2019 2020 Veränderung Konzernumsatz 675,3 627,0 -7 % - davon Decoratives 495,9 451,7 -9 % - davon Profiles 92,7 106,3 +15 % - davon Technicals 1 86,7 69,1 -20 % Auslandsumsatzquote in % 75 73 - EBITDA 66,3 88,3 +33 % EBIT 2 21,1 46,1 +118 % - davon Decoratives 14,3 38,9 +172 % - davon Profiles 9,5 10,3 +8 % - davon Technicals 2,3 5,2 +126 % EBIT bereinigt um Einmaleffekte 40,5 46,1 +14 % EBT 16,2 43,3 +167 % Konzerngewinn 9,4 33,7 +257 % Ergebnis je Aktie in EUR 3 0,61 2,17 +257 % Dividende je Aktie4 0,00 0,80 - Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit 84,0 82,7 -1 % Free Cashflow 47,9 52,0 +9 % (1) Seit Juli 2019 ohne Umsätze aus dem veräußerten US-Imprägnatgeschäft

(2) Differenz zu Saldo der Segmentergebnisse aufgrund interner Verrechnungen und Zentralkosten

(3) Bezogen auf eine Aktienzahl von je 15.505.731

(4) Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat

Sprache: Deutsch Unternehmen: SURTECO GROUP SE Johan-Viktor-Bausch-Str. 2 86647 Buttenwiesen Deutschland Telefon: +49 (0)8274 99 88-0 Fax: +49 (0)8274 99 88-5 05 E-Mail: ir@surteco-group.com Internet: www.surteco-group.com

ISIN: DE0005176903

WKN: 517 690 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), München; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1190287

