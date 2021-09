DGAP-News: SUSE S.A.: Quartalsmitteilung Q3 2021, für die drei Monate zum 31. Juli 2021 (deutsch)

SUSE S.A.: Quartalsmitteilung Q3 2021, für die drei Monate zum 31. Juli 2021

SUSE wächst im dritten Quartal stark über alle Geschäftsbereiche hinweg

- SUSE verzeichnet ein starkes drittes Quartal und erwartet, dass der bereinigte Umsatz für das Gesamtjahr in der oberen Hälfte der Prognosespanne liegen und das bereinigte Cash-EBITDA das obere Ende der Prognosespanne übertreffen wird.

- Der annualisierte Auftragswert (ACV) stieg im dritten Quartal um 39 % auf $ 119,0 Millionen. Im Kerngeschäft stieg der ACV um 36 %, im Emerging Segment um 59 %.

- Der Gesamt-ARR (jährlich wiederkehrender Umsatz) lag bei $ 555,5 Millionen, das entspricht einem Wachstum von 20 % gegenüber dem Vorjahr; der SUSE-ARR betrug $ 489,7 Millionen, ein Plus von 14 %; der Rancher-ARR betrug $ 65,8 Millionen, ein Plus von 115 %.

- Der bereinigte Umsatz lag mit $ 151 Millionen 21 % über dem Vorjahreswert.

- Durch die Wachstumsinvestitionen von SUSE wurde im dritten Quartal ein bereinigtes EBITDA von $ 55,2 Millionen erzielt, 10 % über dem Vorjahreswert bei einer Marge von 37 %.

- Das bereinigte Cash-EBITDA betrug $ 65,0 Millionen, ein Plus von 84 % und eine Marge von 43 %.

- Die Nettoverschuldung belief sich zum Quartalsende auf $ 653,1 Millionen, wobei die Leverage auf 2,6x gesenkt wurde.

- SUSE S.A. wurde im Laufe des Quartals an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert, dadurch konnte die Verschuldung reduziert werden.

- Neue Lösungen beschleunigen den Wechsel der Kunden in die Cloud.

- SUSE tätigte erhebliche weitere Investitionen in Innovationen und Vertrieb zur Förderung des weiteren Wachstums.

Millionen USD Q3 Q3 Wachs- Q3 Q3 Wachs- tum YTD YTD tum 2021 2020 % 2021 2020 %

ACV 119.0 85.9 39% 365.6 293.0 25% Bereinigter Umsatz 151.0 125.3 21% 421.9 365.7 15% Bereinigtes EBITDA 55.2 50.4 10% 164.1 137.8 19% Bereinigte EBITDA-Marge 37% 40% 39% 38% (%) Bereinigtes 65.0 35.4 84% 226.5 150.5 50% Cash-EBITDA: Marge (%) 43% 28% 54% 41% Bereinigter uFCF 39.0 30.9 26% 145.4 126.5 15% Cash conversion 71% 61% 89% 92% Hinweis: Diese Tabelle enthält alternative Leistungskennzahlen, die in Anhang 5 dieses Dokuments definiert sind. Die Darstellung beruht auf pro-forma-Zahlen, die Rancher im Vorjahr und im Jahr 2021 so berücksichtigen, als ob das Unternehmen am 1. November 2020 erworben worden wäre. Die gesetzlich vorgeschriebenen Daten für das laufende Jahr sind in Anhang 1 aufgeführt.

Luxemburg - 16. September 2021 - SUSE S.A. (das "Unternehmen" oder "SUSE"), ein unabhängiger führender Anbieter von Open Source-Software, spezialisiert auf Enterprise Linux-Betriebssysteme, Container Management und Edge-Lösungen, legte heute seine Ergebnisse für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2021 vor, das am 31. Juli 2021 endete.

"SUSE kann auf ein starkes Quartal zurückblicken", sagt Melissa Di Donato, CEO von SUSE. "Wir liefern unseren Kunden weiterhin was wir versprechen, erzielen starke Ergebnisse über all unsere Geschäftsbereiche hinweg und bringen wegweisende Innovationen auf den Markt, die zu weiterem Wachstum beitragen werden. Diese positive Entwicklung unseres Geschäfts zeigt, dass die Grundsteine für große zukünftige Erfolge von SUSE gelegt sind."

"Wir haben heute unsere Prognose bestätigt, da wir weiterhin ein starkes Wachstum in all unseren Geschäftsbereichen verzeichnen", so Andy Myers, CFO von SUSE. "Dabei wird das Wachstum sowohl im Kerngeschäft als auch im Emerging Segment über sämtliche Vertriebswege generiert."

Finanz- und Geschäftsbericht

Die Angaben in diesem Abschnitt beruhen auf der Darstellung der alternativen Leistungskennzahlen, die im Anhang 5 definiert werden und nicht geprüft wurden. Die historischen Daten beruhen ebenfalls auf pro-forma-Zahlen. Dies gilt auch für Rancher vor der Übernahme durch SUSE im Dezember 2020. Die Halbjahreszahlen für 2021 umfassen die pro-forma-Zahlen für Rancher für neun Monate. Eine Überleitung zu den IFRS-Angaben ist in Anhang 2 enthalten, eine Zusammenfassung der gesetzlich vorgeschriebenen Finanzausweise für die ersten neun Monate 2021 in Anhang 1. Die Ergebnisse werden unter Berücksichtigung der aktuellen Wechselkurse ausgewiesen.

Aktuelle Informationen aus den Geschäftsbereichen

Die SUSECON Digital 2021, SUSEs wichtigste jährliche Kundenveranstaltung, fand zu Beginn des dritten Quartals statt. Auf der Konferenz erhalten Kunden technische Informationen und Updates zu neuen Produkten und Lösungen, welche die Position von SUSE als weltweit führender Anbieter von innovativen und zuverlässigen Open Source-Lösungen für Unternehmen stärken. Die Konferenz war ein großer Erfolg: Die Teilnehmerzahl stieg im Vergleich zur (digitalen) Konferenz im Vorjahr um fast 90 %. Dies zeigt, dass die Kunden das besondere Engagement von SUSE für die Bereitstellung von wirklich innovativen und offenen Produkten und Lösungen zu schätzen wissen, denn damit haben sie die Wahlfreiheit und eine große Flexibilität bei der Gestaltung und Implementierung einer auf ihre Anforderungen zugeschnittenen IT-Strategie.

Auf der diesjährigen Konferenz gab es nicht nur ein Update zu den SUSE Linux-Produkten, sondern auch erstmals Neuigkeiten zu SUSE Rancher: SUSE hat das im letzten Jahr übernommene Unternehmen mit der Ankündigung eines wichtigen neuen SUSE Rancher-Produkts vorgestellt. Dies zeigt, dass es durch den Zusammenschluss von Rancher und SUSE gelungen ist, die Entwicklung von neuen Produkten zu beschleunigen und sich ergänzende Kompetenzen zusammenzuführen - ein Vorteil für die Kunden beider Unternehmen. Außerdem wurde mit SUSE Hybrid IT ein kompletter Software-Stack angekündigt, mit dem herkömmliche und Cloud-native Anwendungen in Rechenzentren und Cloud-Umgebungen ausgeführt werden können.

Die wichtigsten neuen Produktankündigungen waren:

- SUSE Linux Enterprise Server 15 Service Pack 3 (SLES 15 SP3): Die nächste Evolutionsstufe unseres Kernbetriebssystems, mit dem IT-Systembetreiber und Entwickler die Digitalisierung beschleunigen können.

- SUSE Rancher 2.6: Erhöht die Benutzerfreundlichkeit von Kubernetes maßgeblich und bietet zusätzlich zur bestehenden Unterstützung für Amazon EKS ein vollständiges Lifecycle-Management von Microsoft AKS- und Google GKE-Clustern. Die Kunden können jetzt die einmaligen Vorteile der Kubernetes-Services der einzelnen Public-Cloud-Anbieter nutzen und profitieren dabei von der einheitlichen Steuerung, den erweiterten Funktionen sowie der Automatisierung durch SUSE Rancher.

- SUSE Edge: Eine offene, schlanke Software-Infrastruktur, mit denen Kunden Unternehmensanwendungen für das Edge-Computing entwickeln, bereitstellen und verwalten können. SUSE Edge verbindet Edge-basierte Workloads mit der Cloud und On-Premise-Rechenzentren mit einem automatischen und sicheren Verwaltungssystem.

SUSE investierte weiter in Open Source-Innovationen und stellte auf der Konferenz vor, wie das Unternehmen verschiedene neue Open Source-Projekte vorantreibt, darunter Harvester, Epinio, Opni und Trento. Mit diesen und anderen Projekten erhält SUSE seine technologische Führungsposition sowohl bei Linux als auch bei Kubernetes und baut diese weiter aus. Darüber hinaus wird sich das Unternehmen auch künftig in zukunftsweisende Projekte einbringen, mit anderen Akteuren zusammenarbeiten und dazu beitragen, die Kubernetes- und Linux-Technologien so zu gestalten, dass sie den Herausforderungen gerecht werden, vor denen die Kunden heute und morgen stehen.

Weitere Highlights im Bereich Innovation entstanden durch die Zusammenarbeit von SUSE Rancher und Arm: Mit Initiativen wie dem Projekt Cassini und der kürzlich angekündigten Scalable Open Architecture for Embedded Edge (SOAFEE) haben sie ihren Kunden weiterhin eine hocheffiziente Cloud-Native-Architektur für den Edge-Bereich zur Verfügung gestellt. Im Rahmen von SLES für Arm 15 SP3 wurden neue Funktionen hinzugefügt, um eine höhere Leistung auf Arm Neoverse-basierten Plattformen zu erreichen.

Die zahlreichen Innovationen und neuen Produktfunktionen belegen, dass SUSE seine betriebliche Leistungsfähigkeit und gute Reputation dazu nutzt, den Umsatz in allen Geschäftsfeldern zu steigern und die Präsenz des Unternehmens in wichtigen Wachstumsmärkten wie Containern und Edge Computing auszubauen. SUSE nutzt seine Größenvorteile und Expertise, um SUSE Rancher erfolgreich zu integrieren und das Wachstum zu beschleunigen.

Die auf den Kunden ausgerichteten Innovationen von SUSE und das hohe Niveau des Kundenservices sind aus unserer Sicht die Hauptgründe dafür, dass SUSE seinen Net Promoter Score erneut steigern und das unten dargestellte starke finanzielle Wachstum erzielen konnte.

Annualisierter Vertragswert (ACV) und Umsatzerlöse

Millionen USD Q3 Q3 Wachs- Q3 Q3 Wachs- tum YTD YTD tum 2021 2020 % 2021 2020 %

ACV nach Kerngeschäft 101.5 74.9 36% 307.4 260.3 18% Lösung Emerging 17.5 11.0 59% 58.2 32.7 78% Segment Gesamt 119.0 85.9 39% 365.6 293.0 25%

Bereinigter Kerngeschäft 133.2 114.5 16% 373.2 335.6 11% Umsatz Emerging 17.8 10.8 65% 48.7 30.1 62% Segment Gesamt 151.0 125.3 21% 421.9 365.7 15%

SUSE hat auch im dritten Quartal ein starkes Wachstum verzeichnet, wobei der ACV in allen Geschäftsbereichen stieg - vor allem im Emerging Segment, in dem sich SUSE Rancher äußerst dynamisch entwickelt. In den Endkunden-RTMs (Routes to Market), trugen die Cloud Service Provider (CSPs), insbesondere die Hyperscaler, zu starkem Wachstum bei. Alle geografischen Regionen trugen zum Wachstum bei.

Der ACV im Kerngeschäft legte im Quartalsvergleich um 36 % zu und stieg auf $ 101,5 Millionen. Diese starke Leistung wurde durch erwartete Vertragsverlängerungen und erfolgreiches Upselling bei Endkunden- und CSP-RTMs sowie durch zwei rückwirkende Nutzungsverträge unterstützt. Darunter waren mehrere wichtige mehrjährige Vertragsverlängerungen, die erheblich zum ACV-Wachstum und den abgegrenzten Umsatzerlösen beigetragen haben. Nachdem im vorangegangenen Quartal noch ein Rückgang um 2 % ausgewiesen wurde, verzeichnete der IHV RTM im Jahresvergleich ein Plus von 8 %, da die deutlich gestiegenen Embedded-Umsätze aufgrund von Verzögerungen in der Hardware-Lieferkette anhaltende Schwäche im IHV-Geschäft ausgleichen konnten.

Im Bereich Embedded konnte im dritten Quartal ein besonders bemerkenswertes Geschäft mit einem großen US-amerikanischen Systemintegrator abgeschlossen werden: Dabei wurde ein Vertrag mit einem ACV von $ 5,4 Millionen verlängert und auf ein Volumen von $ 7,8 Millionen erweitert. Die Vertragsverlängerung sieht eine Ausweitung um zusätzliche Workloads sowie den Austausch der vom Kunden bisher eingesetzten Betriebssysteme von Wettbewerbern vor. Mit dieser Vertragsverlängerung und -erweiterung hat SUSE sich für die nächsten fünf Jahre einen wiederkehrenden ACV im Volumen von $ 56 Millionen gesichert. Dieser Erfolg bestätigt die Robustheit und Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells von SUSE.

Das ACV-Wachstum im Kerngeschäft betrug in den ersten neun Monaten des laufenden Geschäftsjahres 18 % und entspricht damit unserer Prognose für das Gesamtjahr.

Der ACV für das Emerging Segment legte um 59 % auf $ 17,5 Millionen in diesem Quartal zu, da SUSE Rancher mit einer Reihe von wichtigen Geschäftsabschlüssen gute Ergebnisse erzielte. Darunter waren mehrere neue Projekte von etablierten Organisationen und erstmals auch eine Fluggesellschaft als Kunde. Das stärkste Wachstum im Emerging Segment war in Nordamerika zu verzeichnen, denn hier wurden mehrere große Verträge mit Finanzdienstleistern und Technologieunternehmen verlängert.

SUSE ist außerdem eine strategische Embedded-Partnerschaft mit UiPath eingegangen, einem führenden Unternehmen im Bereich der Software-Automatisierung für Unternehmen. UiPath beabsichtigt, SUSE Rancher zu nutzen und Kunden zusätzliche Optionen zur Bereitstellung und Nutzung der UiPath-Plattform zu bieten.

Alle geografischen Regionen verzeichneten ein starkes Wachstum, wobei die beiden größten Regionen, EMEA und Nordamerika, ein Umsatzwachstum von 36 % bzw. 39 % ausweisen konnten. In Nordamerika profitierte das Unternehmen vom Wachstum bei SUSE Rancher sowie einer starken Leistung des Kerngeschäfts. Die Wachstumsmärkte APJ und Lateinamerika verzeichneten ein Plus von 25 % bzw. 22 %. In der Region Greater China konnte SUSE den ACV um 69 % auf $ 10,0 Millionen steigern, was nicht zuletzt auf zwei große Verträge zurückzuführen war.

Die gewichtete durchschnittliche Vertragslaufzeit ist mit 19 Monaten stabil geblieben, da der Erfolg beim Abschluss von mehrjährigen Endkundenverträgen den wachsenden Anteil von Cloud-Verträgen mit kürzerer Laufzeit ausgeglichen hat.

Der Einfluss von Wechselkursänderungen auf den ACV war im dritten Quartal gering: So belief sich das Wachstum unter Zugrundelegung der tatsächlichen Wechselkurse auf 39 % im Vergleich zum Vorjahr; wechselkursbereinigt lag das Wachstum mir 37 % nur geringfügig niedriger. Das ACV-Wachstum für die ersten neun Monate des laufenden Geschäftsjahres betrug 25 % (ohne Bereinigung um die Wechselkurse) bzw. 21 % (wechselkursbereinigt).

Der bereinigte Umsatz für das dritte Quartal belief sich auf $ 151,0 Millionen und lag damit um 21 % über dem Niveau des Vorjahres. Sowohl das Kerngeschäft als auch das Emerging Segment leisteten einen erheblichen Beitrag zum Umsatzwachstum.

In den ersten neun Monaten des laufenden Geschäftsjahres wurde ein bereinigter Umsatz von $ 421,9 Millionen erzielt. Dies entspricht einem Anstieg um $ 56,2 Millionen bzw. 15 % gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum.

Das im dritten Quartal im Kerngeschäft realisierte Umsatzwachstum von 16 % ist auf den Anstieg der Verkaufszahlen in den CSP-Kanälen (insbesondere Hyperscaler) sowie die Regionen Nordamerika und EMEA zurückzuführen. Das Wachstum bei den unabhängigen Hardwareherstellern (IHV) fiel dagegen geringer aus, da mehrere große Partner schwächere Umsätze verzeichneten, wobei das Embedded-Geschäft gut verlaufen ist.

Die Umsatzerlöse im Emerging Segment legten um 65 % auf $ 17,8 Millionen zu, da SUSE Rancher seine Verkäufe steigern und seine Präsenz in den IHV- und CSP-Kanälen ausbauen konnte.

Der Einfluss von Wechselkursänderungen auf die Umsatzerlöse war im dritten Quartal vernachlässigbar mit einem Wachstum von 21% mit und ohne Bereinigung um die Wechselkurse. Der Einfluss der Wechselkursentwicklung fällt für die ersten neun Monate des laufenden Geschäftsjahres gering aus. So betrug das Wachstum ohne Bereinigung um die Wechselkurse 15 % und wechselkursbereinigt 14 %.

Jährlich wiederkehrende Umsätze (ARR) und Netto-Bindungsrate (NRR)

Millionen USD Zum 30. April 2021 2020 Veränderung in %

ARR - SUSE (per Ende Januar 2021) 489.7 431.4 14% ARR - Rancher (per Ende Januar 65.8 30.6 115% 2021) ARR - Gesamt 555.5 462.0 20%

Netto-Bindungsrate - SUSE (in %) 110.6% 110.5- % Netto-Bindungsrate - Rancher (in 143.4% 137.4- %) % Hinweis: ARR und Netto-Bindungsrate werden ein Quartal später ausgewiesen, der ARR in Millionen US-Dollar und zu aktuellen Wechselkursen. Die Kennzahlen werden für jeden Geschäftsbereich separat und nicht pro forma erfasst.

Das Wachstum des jährlich wiederkehrenden Umsatzes (ARR) verlief erneut stark und beschleunigte sich sogar. So betrug der ARR $ 555,5 Millionen, ein Plus von 20 % im Vergleich zum Vorjahr, was die anhaltende Leistungsfähigkeit des Unternehmens belegt und auf einer langjährigen Erfolgsbilanz mit steigenden vertraglich vereinbarten Umsätzen sowie einer Erweiterung der aktiven Abonnenten beruht. Mit einem Wachstum von 14 % wächst SUSE schneller als der Gesamtmarkt (CAGR von 12 %). Die hohe Wachstumsrate (115 %) von SUSE Rancher belegt, dass die Kombination eines starken Marktwachstums und der Synergien mit SUSE große Vorteile bietet.

Die Wechselkursentwicklung hat insgesamt in geringem Umfang zum Anstieg des ARR um 20 % beigetragen, doch auch wechselkursbereinigt hätte das Wachstum noch 17 % betragen, was sich vor allem auf das Geschäft von SUSE ausgewirkt hat.

Die Netto-Bindungsrate (NRR) des SUSE-Geschäfts lag bei 110,6 %. Damit ist die NRR im Vergleich zum Vorjahr konstant geblieben und gegenüber dem zweiten Quartal um 2 % gestiegen.

Die NRR von SUSE Rancher stieg auf 143,4 %, nachdem sie im Vorquartal noch 125 % betragen hatte. Dieser Anstieg zeigt, dass das Unternehmen seit der Übernahme ausgezeichnete Fortschritte gemacht hat.

Kosten:

Millionen USD Q3 Q3 Wachs- Q3 Q3 Wachs- tum YTD YTD tum 2021 2020 % 2021 2020 %

Bereinigter Umsatz 151.0 125.3 21% 421.9 365.7 15% Umsatzkosten 11.6 7.6 53% 30.2 22.2 36% Bruttogewinn 139.4 117.7 18% 391.7 343.5 14% Marge (%) 92% 94% 93% 94% Vertrieb, Marketing & 39.0 32.9 19% 106.4 102.4 4% Betrieb Forschung & Entwicklung 25.4 20.3 25% 69.8 60.7 15% Vertriebsgemeinkosten 19.8 14.1 40% 51.4 42.6 21% Betriebsaufwand gesamt 84.2 67.3 25% 227.6 205.7 11% Hinweis: In dem in dieser Tabelle ausgewiesenen Betriebsaufwand sind weder Abschreibungen noch bestimmte andere Aufwandspositionen aus dem IFRS-Abschluss in Anhang 1 enthalten. Alle Kosten werden pro forma ausgewiesen, darunter auch die Aufwendungen von Rancher in allen Berichtszeiträumen ab 1. November.

Die Bruttomarge blieb mit 92 % auf dem gleichen Niveau wie im zweiten Quartal und lag damit leicht unter Vorjahr, da die Umsatzkosten durch Kosten für Dritte im Zusammenhang mit den neuen Staatsaufträgen in Nordamerika höher ausfielen.

Der gesamte Betriebsaufwand belief sich im dritten Quartal auf $ 84,2 Millionen, ein Plus von 25 % gegenüber dem Vorjahr. Diese zusätzlichen Kosten wurden im Wesentlichen durch die Einstellung von zusätzlichen Mitarbeitern verursacht, die zur Unterstützung der Investitionen in den Bereichen Innovation und Vertrieb benötigt wurden.

Die Kosten für Vertrieb, Marketing und Operations stiegen im Vergleich zum Vorjahr um 19 %. Dies war in erster Linie auf Neueinstellungen, sowie auf höhere Ausgaben für Marketingaktivitäten zurückzuführen, die im Zuge der Normalisierung des Geschäfts nach dem von Corona-Beschränkungen geprägten Vorjahr anfielen.

Die Kosten für Forschung und Entwicklung stiegen ebenfalls, da SUSE mehr Mitarbeiter beschäftigte, insbesondere bei SUSE Rancher. Gleichzeitig stiegen die Personalkosten durch die Erhöhung von Löhnen und Gehältern.

Die Vertriebsgemeinkosten sind aus verschiedenen Gründen im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Der Gesamtanstieg betrug 40 % und bewegte sich damit auf ähnlichem Niveau wie im zweiten Quartal: Nach der Trennung von Miro Focus hat SUSE auf unabhängige Systeme umgestellt; ferner mussten weitere Mitarbeiter eingestellt werden, um die Anforderungen zu erfüllen, die an ein börsennotiertes Unternehmen gestellt werden; und schließlich fielen Beratungskosten und wechselkursbedingte Aufwendungen an. Im dritten Quartal lagen die Kosten auf dem gleichen Niveau wie im Vorquartal.

Rentabilität

Millionen USD Q3 Q3 Wachs- Q3 Q3 Wachs- tum YTD YTD tum 2021 2020 % 2021 2020 %

Bereinigtes EBITDA 55.2 50.4 10% 164.1 137.8 19% Bereinigte EBITDA-Marge 37% 40% 39% 38% (%) Veränderung des RAP 9.8 (15.0) nm 62.4 12.7 nm Bereinigtes Cash-EBITDA 65.0 35.4 84% 226.5 150.5 50% Marge (%) 43% 28% 54% 41% Das bereinigte Cash-EBITDA für das dritte Quartal betrug $ 55,2 Millionen (eine Marge von 37 %) und lag 10 % über dem Niveau des Vorjahres. Die Marge entwickelte sich im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum leicht rückläufig, was auf die anhaltenden Investitionen in das Unternehmenswachstum zurückzuführen ist. In den ersten neun Monaten des laufenden Jahres ist das bereinigte EBITDA jedoch insgesamt um 19 % gestiegen, bei einer leicht verbesserten Marge von 39 %.

Die Veränderung des Rechnungsabgrenzungsposten betrug $ 9,8 Millionen. Dies führte zu einem bereinigten Cash-EBITDA von $ 65,0 Millionen, das deutlich höher war als der Wert im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Die Differenz bei den Rechnungsabgrenzungsposten zwischen den beiden Jahren betrug $ 25 Millionen, was bedeutet, dass sich das bereinigte Cash-EBITDA und der Cashflows deutlich verbessert haben. Ursachen für die positive Entwicklung in diesem Quartal sind das deutliche Plus beim ACV und der anhaltende Erfolg beim Verkauf von im Voraus bezahlten Verträgen mit mehrjähriger Laufzeit.

Cashflow

Millionen USD Q3 Q3 Änderung Q3 YTD Q3 YTD Änderung 2021 2020 % 2021 2020 %

Bereinigtes 65.0 35.4 84% 226.5 150.5 50% Cash-EBITDA:

Investitionsaufwand (1.3) (0.8) 63% (2.1) (1.8) 17% Sonstiges Working (14.2) 8.8 unbedeu- (41.8) 13.5 unbedeu- Capital (ohne RAP) tend tend IFRS 15 (8.3) (6.5) 28% (25.6) (15.8) 62% IFRS 16 (1.8) (2.2) -18% (5.4) (8.5) -36% Zahlungswirksame (0.4) (1.6) -75% (4.4) (5.0) -12% Steuern Rancher 0.0 (2.2) unbedeu- (1.8) (6.4) -72% Pro-Forma-uFCF tend Bereinigter uFCF 39.0 30.9 26% 145.4 126.5 15% Conversion des 71% 61% 89% 92% bereinigten uFCF Insgesamt belief sich der Adjusted Unleveraged Free Cash Flow für das Berichtsquartal auf $ 39,0 Millionen (ein Plus von 26 % gegenüber dem Vorjahr). Ausschlaggebend dafür waren die gestiegene Rentabilität und der Anstieg der abgegrenzten Umsatzerlöse. Der gegenüber dem dritten Quartal des Vorjahres starke Anstieg der Produktabonnements führte dazu, dass das Working Capital entsprechend um $ 23 Millionen stieg.

Die Cash Conversion lag im dritten Quartal bei 71 %, ein Rückgang gegenüber dem zweiten Quartal, wobei die Cash Conversion im zweiten Quartal aufgrund der Zuflüsse aus dem ersten Quartal hoch war. Die Conversion für die ersten neun Monate des Jahres beträgt 89 %.

Verschuldung

Millionen USD Zum 31. Juli 2021 2020 Veränderung in %

Nettoverschuldung 653.1 914.5 -29% Die Nettoverschuldung belief sich zum 31. Juli 2021 auf $ 653 Millionen, was einem Rückgang um 29 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Dies ist auch ein deutlicher Rückgang gegenüber der Nettoverschuldung zum Ende des zweiten Quartals, die bei $ 1,205 Milliarden lag. Von den Erlösen aus dem Börsengang wurden im dritten Quartal etwa $ 502 Millionen zur Reduzierung der Verschuldung des Unternehmens verwendet. Das nachrangig besicherte Darlehen in Höhe von $ 270 Millionen wurde vollständig getilgt, und der Restbetrag von $ 232 Millionen zur Rückführung des Term Loan B verwendet.

Die Leverage, die sich aus dem bereinigten Cash-EBITDA der letzten 12 Monate bis zum 31. Juli 2021 ergibt, beträgt demnach 2,6x. Dieser Wert liegt unter dem für das zweite Quartal ausgewiesenen pro-forma-Wert von 3,1x, und auch unter dem beim Börsengang festgelegten maximalen Verschuldungsgrad von 3,5x.

Börsengang

Im dritten Quartal wurde SUSE im Rahmen eines Börsengangs erstmals an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Der Prospekt für den Börsengang wurde am 5. Mai 2021 veröffentlicht, und die Notierung wurde am 19. Mai 2021 wirksam.

SUSE S.A. wird mit Wirkung vom 20. September 2021 sowohl in den SDAX als auch in den TecDAX aufgenommen.

ESG

Umwelt-, Sozial- und Governance-Belange (ESG) stehen auch künftig im Mittelpunkt des offenen und innovativen Geschäftsmodells von SUSE - von der Art und Weise, wie wir unsere Geschäfte führen, bis hin zu unseren Mitarbeitern und den gesellschaftlichen Auswirkungen unserer Tätigkeit. Die ESG-Funktion ist direkt dem CEO unterstellt.

Im dritten Quartal untermauerte SUSE seine Erfolge in den Bereichen Corporate Governance und internes Richtlinienmanagement durch die Einführung von relevanten und aktualisierten Versionen wichtiger Richtlinien, darunter dem Kodex für Unternehmensethik (COBE), Richtlinien zu den Themen Diversität, Inklusion und Chancengleichheit sowie Maßnahmen gegen Belästigung und Mobbing. Ergänzt wurde dies durch verpflichtende unternehmensweite Schulungen zu einschlägigen Themen, beginnend mit Diversität und Inklusion.

Im Hinblick auf das Ziel, 30 % aller Führungspositionen mit Frauen zu besetzen, wurden Fortschritte erzielt und wichtige Partnerschaften mit Organisationen wie WeAreTechWomen geschlossen, um die berufliche Entwicklung von Mitarbeiterinnen zu fördern.

Der Einfluss des Unternehmens auf die Gesellschaft ist ungebrochen. So konnte der SUSE-Udacity Cloud-Native Foundation Kurs mit über 4.000 Teilnehmern aus mehr als 100 Ländern abgeschlossen werden. SUSE hat 300 Stipendien vergeben; einer der Stipendiaten, Damilola Banjoko, sagt dazu: "Durch das Stipendium der SUSE-Stiftung habe ich aus erster Hand erfahren, wie ich Cloud-Konzepte in meine bestehende Arbeit einbinden und in künftigen Projekten anwenden kann."

Außerdem hat SUSE seine Klimaschutzagenda vorangetrieben und die Erkenntnisse aus der eigenen Treibhausgasemissionsstudie genutzt, um dafür zu sorgen, dass die Bürogebäude des Unternehmens umwelt- und klimafreundlicher werden. SUSE strebt ambitionierte Klimaschutzziele an und will diese konsequent verfolgen und umsetzen.

Auch im öffentlichen Berichtswesen wurden Fortschritte erzielt: So wird SUSE ab Anfang 2022 noch umfassender über die Unternehmenstätigkeit berichten und einen Nachhaltigkeitsbericht vorlegen, der auf den Nachhaltigkeits- und CDP-Standards der Global Reporting Initiative (GRI) beruht.

Ausblick

Angesichts des starken dritten Quartals erwartet SUSE, dass der bereinigte Umsatz für das Gesamtjahr in der oberen Hälfte der zuvor definierten Prognosespanne liegen und das bereinigte Cash-EBITDA das obere Ende der Prognosespanne sogar übertreffen wird. Die pro-forma-Spanne entspricht der ursprünglichen Prognosespanne, bereinigt um die Eingliederung von Rancher ab Beginn des Geschäftsjahres.

Ursprünglich hatte das Unternehmen zum Zeitpunkt des Börsengangs für das Gesamtjahr 2021 einen bereinigten Umsatz in einer Spanne von $ 550 Millionen bis $ 570 Millionen prognostiziert. In dieser Prognose war der Umsatzbeitrag von Rancher ab dem Zeitpunkt der Unternehmensübernahme einen Monat nach Beginn des Geschäftsjahrs von SUSE bereits berücksichtigt. Da wir inzwischen vor allem alternative Leistungskennzahlen auf pro-forma-Basis verwenden, einschließlich des zusätzlichen Monats (November) für Rancher, liegt die Vergleichsspanne für die Prognose bei $ 554 Millionen bis $ 574 Millionen. Rancher hat im November 2020 einen Umsatz von $ 3,7 Millionen erzielt.

In Anbetracht SUSEs starker Leistung in den ersten neun Monaten dieses Jahres und den Aussichten für das verbleibende Quartal sind wir zuversichtlich, dass das Ergebnis für das Gesamtjahr in der oberen Hälfte der bereinigten pro-forma-Umsatzspanne liegen wird; darüber hinaus erwarten wir nach wie vor eine bereinigte EBITDA-Marge für das Gesamtjahr von +/- 35 Prozent.

Ursprünglich hatte das Unternehmen zum Zeitpunkt des Börsengangs für das Gesamtjahr 2021 ein bereinigtes Cash-EBITDA von $ 245 Millionen bis $ 265 Millionen prognostiziert. Auf pro-forma-Basis, einschließlich des zusätzlichen Monats (November) für Rancher, liegt die Vergleichsspanne für die Prognose bei $ 246 bis $ 266 Millionen, weil Rancher im November 2020 ein bereinigtes Cash-EBITDA von $ 0,9 Millionen erzielt hat.

Da ein etwas höherer Umsatz erwartet wird und die Zahl der längerfristigen Verträge, die zum Anstieg der abgegrenzten Umsätze beitragen (was die künftige Umsatzabwicklung und Planbarkeit fördert), nach wie vor steigt, gehen wir davon aus, dass das bereinigte Cash-EBITDA über dem oberen Ende der zuvor kommunizierten Spanne liegen wird, wobei voraussichtlich 10 bis 15 % der Umsatzerlöse abzugrenzen sein werden.

Abgesehen von diesen Anpassungen bleiben unsere Prognose für 2021 und die mittelfristige Prognose unverändert.

Zusätzliche Informationen

ber SUSE

SUSE ist ein weltweit führender Anbieter innovativer, zuverlässiger für Unternehmen entwickelter Open Source-Lösungen. Über 60 % der Fortune 500-Unternehmen verlassen sich bei der Ausführung ihrer geschäftskritischen Workloads auf unser System. Unsere marktführenden Linux-, Kubernetes-, Container- und Cloud-Angebote ermöglichen es unseren Kunden, überall innovativ zu arbeiten - vom Rechenzentrum über die Cloud bis hin zur Edge und darüber hinaus. SUSE schafft Open Source-Produkte, die diesem Namen gerecht werden. So geben wir unseren Kunden die Flexibilität, aktuelle Herausforderungen im Bereich Innovation zu bewältigen und die Freiheit, ihre Strategie und Lösungen für die Zukunft weiterzuentwickeln. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Luxemburg und beschäftigt weltweit fast 2000 Mitarbeiter. SUSE ist im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert.

Weitere Informationen finden Sie unter http://www.suse.com/.

Wichtiger Hinweis

Bei gewissen Aussagen in dieser Mitteilung kann es sich um "zukunftsgerichtete Aussagen" handeln. Diese Aussagen beruhen auf Annahmen, die zum Zeitpunkt der Niederschrift als angemessen erachtet werden, und unterliegen erheblichen Risiken und Unwägbarkeiten, insbesondere solchen, die in den Veröffentlichungen von SUSE beschrieben werden. Sie sollten sich nicht auf diese zukunftsgerichteten Aussagen als Vorhersage zukünftiger Ereignisse verlassen, und wir übernehmen keine Verpflichtung, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten. Unsere tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund verschiedener Faktoren, wie z. B. Risiken aus makroökonomischen Entwicklungen, betrügerischem Verhalten Dritter, mangelnder Innovationsfähigkeit, unzureichender Datensicherheit und Veränderungen des Wettbewerbsniveaus, erheblich und nachteilig von den in diesen Angaben enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen.

Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung und beabsichtigt nicht, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen. Alle nachfolgenden schriftlichen und mündlichen zukunftsgerichteten Aussagen, die dem Unternehmen oder Personen, die in seinem Namen handeln, zuzuschreiben sind, werden in ihrer Gesamtheit ausdrücklich durch die vorstehend genannten und an anderer Stelle in dieser Mitteilung enthaltenen Hinweise eingeschränkt.

Finanzkalender

Datum Ereignis 20. Januar Veröffentlichung der Ergebnisse für das vierte Quartal / 2022 Analysten-Telefonkonferenz 24. März Jahreshauptversammlung 2022 APPENDIX 1 Statutory Financials

IFRS Income Statement

USD $ millions Q3 Q3 Grow- Q3 YTD Q3 YTD Grow- th th 2021 2020 % 2021 2020 %

Revenue 148.0 111.7 32% 407.7 327.4 25% Cost of sales (12.1) (5.8) 109% (32.0) (19.6) 63% Gross profit 135.9 105.9 28% 375.7 307.8 22% Operating expenses (126.1) (50.2) 151% (437.9) (186.6) 135% Amortization of (37.7) (29.3) 29% (111.1) (89.4) 24% intangible assets Depreciation - PPE (1.1) (1.6) -31% (3.4) (3.4) 0% Depreciation - Right (1.5) (1.9) -21% (4.6) (7.8) -41% of Use Assets Operating loss (30.5) 22.9 nm (181.3) 20.6 nm Net finance costs (8.1) (5.8) 40% (38.1) (46.1) -17% Share of losses on (0.5) (0.8) -38% (1.6) (2.0) -20% associate Loss before tax (39.1) 16.3 nm (221.0) (27.5) nm Taxation 8.8 (2.9) nm 51.0 4.9 nm Loss for the period (30.3) 13.4 nm (170.0) (22.6) nm SUSE S.A. and its subsidiaries ("the SUSE Group")

Interim Condensed Consolidated Statement of Comprehensive Income (unaudited) For the nine months ended 31 July 2021

Nine Nine months months ended 31 ended 31 July 2021 July 2020 Separate- Sepa- ly rate- ly

Income Headline reported Total Headline repor- Total

statement: items ted items

US$'000 US$'000 US$'000 US$'000 US$'0- US$'000

00

Revenue 407,730 - 407,730 327,351 - 327,351

Cost of (32,024) - (32,024) (19,587) - (19,587)

sales

Gross profit 375,706 - 375,706 307,764 - 307,764

Selling and (107,831) - (107,831) (101,384- - (101,384)

distribution ) costs

Research and (73,441) - (73,441) (53,773) - (53,773)

development costs

Administrati- (243,060) (14,061) (257,121) (30,866) (605) (31,471)

ve expenses

Reversal of 433 - 433 86 - 86

/ (impairment loss) on trade receivables

Operating (48,193) (14,061) (62,254) 121,827 (605) 121,222

(loss)/ profit before depreciation and amortization

Amortization (111,063) - (111,063) (89,426) - (89,426)

of intangible assets

Depreciation (3,365) - (3,365) (3,388) - (3,388)

- Property, plant and equipment

Deprecia- (4,632) - (4,632) (7,792) - (7,792)

tion/impair- ment - Right of use assets

Operating (167,253) (14,061) (181,314) 21,221 (605) 20,616

(loss)/profi- t

Finance (38,086) - (38,086) (57,514) - (57,514)

costs

Finance 8 - 8 11,462 - 11,462

income

Net finance (38,078) - (38,078) (46,052) - (46,052)

costs

Share of (1,582) - (1,582) (2,008) - (2,008)

losses on associate

Loss before (206,913) (14,061) (220,974) (26,839) (605) (27,444)

tax

Taxation 48,553 2,393 50,946 4,886 - 4,886

Loss for the (158,360) (11,668) (170,028) (21,953) (605) (22,558)

period Attributable to:

Equity (158,360) (11,668) (170,028) (21,953) (605) (22,558)

shareholders of the parent

Non-control- - - - - - -

ling interests

Loss for the (158,360) (11,668) (170,028) (21,953) (605) (22,558)

period SUSE S.A. and its subsidiaries ("the SUSE Group")

Interim Condensed Consolidated Statement of Comprehensive Income (unaudited) For the nine months ended 31 July 2021

Nine months Nine ended 31 months July 2021 ended 31 July 2020

Separate- Sepa-

ly rate-

ly

Headline reported Total Headli- repor- Total

items ne ted

items

US$'000 US$'000 US$'000 US$'000 US$'0- US$'000

00

Loss for (158,360) (11,668) (170,028) (21,953- (605) (22,558)

the period )

Other comprehensi- ve income:

Items not to be reclassi- fied to income statement:

Remeasure- 1,068 - 1,068 30 - 30

ment of defined benefit pension schemes

Related tax (288) - (288) (8) - (8)

impact

Currency (12,000) - (12,000) (45,967- - (45,967)

translation ) differences

Cash flow (610) - (610) (7,385) - (7,385)

hedge - changes in fair value

Cash flow 6,702 - 6,702 4,290 - 4,290

hedge - reclassi- fied to income statement

Related tax (1,495) - (1,495) 772 - 772

impact

Other (6,623) - (6,623) (48,268- - (48,268)

comprehensi- ) ve losses for the period

Total (164,983) (11,668) (176,651) (70,221- (605) (70,826)

comprehensi- ) ve loss for the period

Attributa- ble to:

Equity (164,983) (11,668) (176,651) (70,221- (605) (70,826)

sharehol- ) ders of the parent

Non-control- - - - - - -

ling interests

Total (164,983) (11,668) (176,651) (70,221- (605) (70,826)

comprehensi- ) ve loss for the period SUSE S.A. and its subsidiaries ("the SUSE Group")

Interim Condensed Consolidated Statement of Financial Position (unaudited) As at 31 July 2021

As at 31 July As at 31 October 2021 2020 US$'000 US$'000 Non-current assets Goodwill 2,573,318 2,134,881 Intangible assets 538,503 519,370 Property, plant and equipment 7,065 7,624 Right of use assets 11,089 13,677 Investment in associate 14,593 16,174 Derivative asset - 11 Long-term pension assets 1,100 1,039 Other receivables 8,037 7,895 Deferred tax assets 170,014 107,347 Contract related assets 45,677 25,761 3,369,396 2,833,779

Current assets Trade and other receivables 132,844 101,042 Current tax receivables 1,523 1,523 Cash and cash equivalents 135,013 94,933 Contract related assets 26,153 19,649 295,533 217,147 Total assets 3,664,929 3,050,926

Current liabilities Trade and other payables 113,352 93,128 Borrowings 3,600 3,600 Lease liabilities 5,654 5,721 Provisions 4,093 7,199 Current tax liabilities 8,698 10,584 Deferred income - contract 319,539 246,485 liabilities 454,936 366,717 Non-current liabilities Borrowings 740,730 934,660 Lease liabilities 7,428 10,729 Provisions 2,336 2,329 Non-current tax liabilities 6,601 6,601 Deferred tax liabilities 96,505 68,695 Retirement benefit obligations 6,672 7,541 Share-based payments 539 13,019 Deferred income - contract 179,455 155,989 liabilities Derivative liabilities 7,645 25,440 Other payables 8,339 11,861 1,056,250 1,236,864 Total liabilities 1,511,186 1,603,581 SUSE S.A. and its subsidiaries ("the SUSE Group")

Interim Condensed Consolidated Statement of Financial Position (unaudited) As at 31 July 2021

As at As at 31 July 2021 31 October 2020 US$'000 US$'000 Equity Share capital 16,830 14 Share premium 2,494,004 1,604,251 Retained losses (334,336) (130,824) Other reserves 12,449 3,200 Cash flow hedging reserve (6,706) (12,798) Foreign currency translation reserve (28,498) (16,498) Total equity 2,153,743 1,447,345 SUSE S.A. and its subsidiaries ("the SUSE Group")

Interim Condensed Consolidated Statement of Changes in Equity (unaudited) For the nine months ended 31 July 2021

Share S- Retained Other Cash Foreign Total capi- h- losses reser- flow currency equity tal a- ve Hedging transla- r- reserve tion e reserve p- r- e- m- i- u- m US$'00- U- US$'000 US$'00- US$'000 US$'000 US$'000 0 S- 0 $- '- 0- 0- 0

As at 1 14 1- (130,824) 3,200 (12,798) (16,498) 1,447,345 November ,- 2020 6- 0- 4- ,- 2- 5- 1

Loss for the - - (170,028) - - - (170,028) period

Other - - (715) - 6,092 (12,000) (6,623)

comprehensi- ve income/(expe- nse) for the period

Total - - (170,743) - 6,092 (12,000) (176,651)

comprehensi- ve income/(expe- nse) for the period

Transactions recorded in equity: Contribution - 1- - - - - 174,036 of share 7- premium 4- ,- 0- 3- 6 Contribution 16,816 (- - - - - - of share 1- capital 6- ,- 8- 1- 6- ) Gross - 6- - - - - 669,451 proceeds 6- from Initial 9- Public ,- Offering 4- 5- 1 Purchase of - 6- - - - - 63,082 own shares 3- ,- 0- 8- 2 Capitalized - - (32,769) - - - (32,769) transaction costs Equity - - - 9,249 - - 9,249 settled share-based payments

Total 16,816 8- (32,769) 9,249 - - 883,049 transactions 8- with owners 9- ,- 7- 5- 3

As at 31 16,830 2- (334,336) 12,449 (6,706) (28,498) 2,153,743 July 2021 ,- 4- 9- 4- ,- 0- 0- 4 SUSE S.A. and its subsidiaries ("the SUSE Group")

Interim Condensed Consolidated Statement of Changes in Equity (unaudited) For the nine months ended 31 July 2020

Sha- S- Retained Other Cash Foreign Total re h- losses reser- flow currency equity capi- a- ve Hedging transla- tal r- reserve tion e reserve p- r- e- m- i- u- m

US$'- U- US$'000 US$'0- US$'000 US$'000 US$'000

000 S- 00 $- '- 0- 0- 0

As at 1 14 1- (80,037) 839 (11,961) 10,102 1,523,208 November 2019 ,- 6- 0- 4- ,- 2- 5- 1

Loss for the - - (22,558) - - - (22,558) period

Other - - 794 - (3,095) (45,967) (48,268)

comprehensive income/(expense- ) for the period

Total - - (21,764) - (3,095) (45,967) (70,826)

comprehensive income/(expense- ) for the period

Transactions recorded in equity: Equity settled - - - 1,008 - - 1,008 share-based payments

Total - - - 1,008 - - 1,008 transactions with owners

As at 31 July 14 1- (101,801) 1,847 (15,056) (35,865) 1,453,390 2020 ,- 6- 0- 4- ,- 2- 5- 1 SUSE S.A. and its subsidiaries ("the SUSE Group")

Interim Condensed Consolidated Statement of Cash Flows (unaudited) For the nine months ended 31 July 2021

Nine months ended Nine months ended 31 July 2021 31 July 2020 US$'000 US$'000

Loss for the period (170,028) (22,558) Net finance costs 38,078 46,052 Taxation (50,946) (4,886) Share of losses on associate 1,582 2,008 Operating (loss)/profit for (181,314) 20,616 the period Addback: Depreciation - Property, 3,365 3,388 plant and equipment Depreciation - Right of use 4,632 7,792 assets Amortization of intangible 111,063 89,426 assets Amortization of contract 6,370 1,888 related assets Contract liabilities - fair 10,455 14,975 value haircut Share based payments expense 166,099 7,338 Restructuring charges 1,407 - Foreign exchange movements 10,004 (13,808) Impairment (credit)/loss on (433) (86) trade receivables Movements: Movements in trade (17,216) 11,347 receivables Movements in other (476) 14,723 receivables Movements in trade payables (1,421) 1,796 Movements in other payables (11,455) 10,018 Movement in other pensions (121) (367) Movements in provisions (4,506) 2,100 Movements in contract related (32,791) (20,812) assets Movements in contract 59,701 5,223 liabilities Cash generated from 123,363 155,557 operations Interest paid (40,470) (38,072) Interest received 8 17 Tax paid (4,434) (4,955) Net cash inflow from 78,467 112,547 operating activities

Cash flow from/(used in) investing activities Purchase of property, plant (2,095) (1,768) and equipment Purchase and development of (3,201) (33,629) intangible assets Acquisition of a business, (489,432) (15,964) net of cash Proceeds from IPO, net of 659,409 - underwriting costs Settlement of share-based (112,686) - payments Net cash inflow/(outflow)from 51,995 (51,361) investing activities Net cash inflow before 130,462 61,186 financing activities SUSE S.A. and its subsidiaries ("the SUSE Group")

Interim Condensed Consolidated Statement of Cash Flows (unaudited) For the nine months ended 31 July 2021

Nine months ended Nine months ended 31 July 2021 31 July 2020 US$'000 US$'000

Cash flows from/(used in) financing activities Proceeds from contribution 135,338 - of share premium Proceeds from bank 300,000 - borrowings Payment of arrangement fees (3,764) - Repayment of bank borrowings (513,062) (2,700) Payment of interest rate (6,702) (4,290) swap premia Lease payments (3,680) (8,121) Loan repaid by intermediary 1,500 - parent undertaking Net cash outflow from (90,370) (15,111) financing activities

Net increase in cash and 40,092 46,075 cash equivalents Foreign exchange movements (12) (559) Cash and cash equivalents at 94,933 38,197 beginning of period Cash and cash equivalents at 135,013 83,713 end of period APPENDIX 2 Reconciliation from IFRS to Adjusted Pro Forma Figures

IFRS Revenue to Adjusted Revenue

USD $ millions Q3 Q3 Grow- Q3 Q3 Grow- th YTD YTD th 2021 2020 % 2021 2020 %

Revenue - IFRS 148.0 111.7 32% 407.7 327.4 25%

Adjustments Contract liability haircut 3.0 3.9 -23% 10.5 15.0 -30% amortized Pro Forma Rancher 0.0 9.7 -100% 3.7 23.3 -84%

Adjusted revenue 151.0 125.3 21% 421.9 365.7 15% Note: The Pro Forma Rancher adjustment is 1 month in 2021 Q3YTD, and for the full periods in 2020 Q3 and Q3 YTD.

IFRS Operating Loss to Adjusted EBITDA

USD $ millions Q3 Q3 Grow- Q3 YTD Q3 YTD Grow- th th 2021 2020 % 2021 2020 %

Operating loss - IFRS (30.5) 22.9 nm (181.3) 20.6 nm

Adjustments Depreciation and 40.3 32.8 23% 119.1 100.6 18% Amortization Separately reported items 4.9 0.6 nm 14.1 0.6 nm Contract liability 3.0 3.9 -23% 10.5 15.0 -30% haircut amortized Non-recurring items 5.0 6.8 -26% 18.3 20.8 -12% Share-based payments - 18.3 3.0 nm 166.1 7.3 nm charge Share-based payments - ER 1.2 0.0 nm 7.0 0.0 nm taxes Foreign exchange - 13.0 (15.9) nm 12.1 (15.0) nm unrealized

Adjusted EBITDA - Non Pro 55.2 54.1 2% 165.9 149.9 11% Forma

Pro Forma Rancher 0.0 (3.7) -100% (1.8) (12.1) -85%

Adjusted EBITDA - Pro 55.2 50.4 10% 164.1 137.8 19% Forma Note: The Pro Forma Rancher adjustment is 1 month in YTD 2021, and for the full periods in 2020 Q3 and YTD.

Adjusted Deferred Revenue to IFRS Deferred Revenue

USD $ millions Q3 Q3 Grow- Q3 YTD Q3 YTD Grow- th th 2021 2020 % 2021 2020 %

Movement in contract (9.8) 15.0 nm (62.4) (12.7) nm liabilities: Pro Forma Pro Forma Rancher 0.0 3.0 nm 2.7 7.5 -64% Movement in contract (9.8) 18.0 nm (59.7) (5.2) nm liabilities: Non Pro Forma

Adjustments: Contract liability haircut (3.0) (3.9) -23% (10.5) (15.0) -30% amortized Movement in contract (12.8) 14.1 nm (70.2) (20.2) nm liabilities - IFRS Note: The Pro Forma Rancher adjustment is 1 month in YTD 2021, and for the full periods in 2020 Q3 and YTD.

IFRS Net Cash inflow from Operating Activities to Adjusted uFCF

USD $ millions Q3 Q3 Grow- Q3 YTD Q3 YTD Grow- th th 2021 2020 % 2021 2020 %

Net cash inflow from 26.7 21.8 22% 78.5 112.5 -30% operating activities Interest paid 11.7 10.9 7% 40.5 38.1 6% Tax paid 0.4 1.6 -75% 4.4 5.0 -12% Cash generated from 38.8 34.3 13% 123.4 155.6 -21% operations

Addbacks - non cash items (76.9) (22.2) 246% (313.0) (111.0) 182% Movements - other working 4.8 (11.8) nm 30.6 (37.9) nm capital Movement in other pensions 0.2 0.5 -60% 0.1 0.4 -75% Movements in provisions 1.4 (3.7) nm 4.5 (2.1) nm Movements in contract 11.0 7.8 41% 32.8 20.8 58% related assets Movements in contract (9.8) 18.0 nm (59.7) (5.2) nm liabilities

Operating loss per IFRS (30.5) 22.9 nm (181.3) 20.6 nm Statements Depreciation and 40.3 32.8 23% 119.1 100.6 18% Amortization EBITDA per IFRS Statements 9.8 55.7 -82% (62.2) 121.2 nm

Separately reported items 4.9 0.6 nm 14.1 0.6 nm Non-recurring items 5.0 6.8 -26% 18.3 20.8 -12% Share-based payments - 18.3 3.0 nm 166.1 7.3 nm charge Share-based payments - ER 1.2 0.0 nm 7.0 0.0 nm taxes Deferred revenue haircut 3.0 3.9 -23% 10.5 15.0 -30% Foreign Exchange - 13.0 (15.9) nm 12.1 (15.0) nm Unrealized

Adjusted EBITDA 55.2 54.1 2% 165.9 149.9 11% Rancher Pro-Forma 0.0 (3.7) -100- (1.8) (12.1) -85% Adjustment % Adjusted EBITDA (SUSE & 55.2 50.4 10% 164.1 137.8 19% Rancher Pro Forma) Movement in contract 9.8 (15.0) nm 62.4 12.7 nm liabilities Adjusted Cash EBITDA (SUSE 65.0 35.4 84% 226.5 150.5 50% & Rancher Pro Forma)

IFRS 15 (8.3) (6.5) 28% (25.6) (15.8) 62% IFRS 16 (1.8) (2.2) -18% (5.4) (8.5) -36% Change in core working (14.2) 8.8 nm (41.8) 13.5 nm capital Gross capital expenditure (1.3) (0.8) 63% (2.1) (1.8) 17% Tax expense (0.4) (1.6) -75% (4.4) (5.0) -12% Other adjustments - 0.0 (2.2) -100- (1.8) (6.4) -72% Rancher Pro Forma %

Adjusted Unlevered Free 39.0 30.9 145.4 126.5 Cash Flow Note: The Pro Forma Rancher adjustment is 1 month in YTD 2021, and for the full periods in 2020 Q3 and YTD.

APPENDIX 3 Supplementary Information

Adjusted Profit Before Tax

USD $ millions Q3 Q3 Grow- Q3 Q3 Grow- th YTD YTD th 2021 2020 % 2021 2020 %

Adj Revenue 151.0 125.3 21% 421.9 365.7 15% Adj EBITDA 55.2 50.4 10% 164.1 137.8 19% Depreciation - PPE 1.1 1.6 -31% 3.4 3.4 0% Depreciation - Right of Use 1.5 1.9 -21% 4.6 7.8 -41% Assets Net Finance Costs 8.1 5.8 40% 38.1 46.1 -17% Adj Profit Before Tax 44.5 41.1 8% 118.0 80.5 47% Adj Profit Before Tax % 29% 33% 28% 22% ACV - By Route to Market

USD $ millions Q3 Q3 Growth Q3 YTD (3mR) Q3 YTD Growth 2021 2020 % 2021 2020 % ACV by RTM End User 97.8 66.2 48% 301.2 233.5 29% IHV 21.2 19.7 8% 64.4 59.5 8% Total 119.0 85.9 39% 365.6 293.0 25% ACV - By Region

USD $ millions Q3 Q3 Grow- Q3 YTD Q3 Grow- th (3mR) YTD th 2021 2020 % 2021 2020 %

Europe, Middle East and 39.9 29.3 36% 160.7 136.8 17% Africa North America 56.8 40.8 39% 143.5 109.9 31% Asia Pacific and Japan 9.0 7.2 25% 26.1 20.4 28% Greater China 10.0 5.9 69% 26.4 19.9 33% Latin America 3.3 2.7 22% 8.9 6.0 48% Total 119.0 85.9 39% 365.6 293.0 25% APPENDIX 4 Comparable Data for Prior Periods

2020 2021 USD $ Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 millions

ACV by Core 95.1 90.3 74.9 84.7 111.3 94.6 101.5 Sol's Emer- 13.4 8.3 11.0 13.0 26.3 14.4 17.5 ging Total 108.5 98.6 85.9 97.7 137.6 109.0 119.0

Adj Core 106.1 115.0 114.5 122.2 118.6 121.4 133.2 Revenue Emer- 8.8 10.5 10.8 11.2 15.5 15.4 17.8 ging Total 114.9 125.5 125.3 133.4 134.1 136.8 151.0

Cost of 7.1 7.5 7.6 8.4 8.1 10.5 11.6 sales Gross 107.8 118.0 117.7 125.0 126.0 126.3 139.4 Profit % Margin 94% 94% 94% 94% 94% 92% 92%

Sales, 35.4 34.1 32.9 42.5 31.5 35.9 39.0 Marketing & Operati- ons Research 20.3 20.1 20.3 22.2 22.0 22.4 25.4 & Develop- ment General & 14.5 14.0 14.1 24.5 11.8 19.8 19.8 Adminis- trative Total 70.2 68.2 67.3 89.2 65.3 78.1 84.2 operating expenses

Adj 37.6 49.8 50.4 35.8 60.7 48.2 55.2 EBITDA Adj 33% 40% 40% 27% 45% 35% 37% EBITDA Margin

Change in 18.3 9.4 (15.0) (7.0) 46.4 6.2 9.8 deferred revenue Adj Cash 55.9 59.2 35.4 28.8 107.1 54.4 65.0 EBITDA % Margin 49% 47% 28% 22% 80% 40% 43% Note: The Q3/Q4 20 Adjusted AEBITDA has been revised since the publication of the pro forma history on the Company website. This represents a phasing adjustment, reducing Cash AEBITDA by $3.9m in Q3 20, and increasing Cash AEBITDA Q4 '20 by $3.9m.

APPENDIX 5 Alternative Performance Measures (APM)

This document contains certain alternative performance measures (collectively, "APMs") including ACV, ARR, NRR, ACV to Revenue Conversion, Adjusted Revenue, Adjusted EBITDA, Adjusted Cash EBITDA, Adjusted Cash EBITDA margin, Adjusted uFCF, Cash Conversion, and Net Debt that are not required by, or presented in accordance with, IFRS, Luxembourg GAAP or any other generally accepted accounting principles. Certain of these measures are derived from the IFRS accounts of the Company and others are derived from management reporting or the accounting or controlling systems of the Group.

SUSE presents APMs because they are used by management in monitoring, evaluating and managing its business, and management believes these measures provide an enhanced understanding of SUSE's underlying results and related trends. The definitions of the APMs may not be comparable to other similarly titled measures of other companies and have limitations as analytical tools and should, therefore, not be considered in isolation or as a substitute for analysis of SUSE's operating results as reported under IFRS or Luxembourg GAAP. APMs such as ACV, ARR, NRR, ACV to Revenue Conversion, Adjusted Revenue, Adjusted EBITDA, Adjusted Cash EBITDA, Adjusted Cash EBITDA Margin, Adjusted uFCF, Cash Conversion, RPO and Net Debt are not measurements of SUSE's performance or liquidity under IFRS, Luxembourg GAAP or German GAAP and should not be considered as alternatives to results for the period or any other performance measures derived in accordance with IFRS, Luxembourg GAAP, German GAAP or any other generally accepted accounting principles or as alternatives to cash flow from operating, investing or financing activities.

SUSE has defined each of the following APMs as follows:

"Annual Contract Value" or "ACV": ACV represents the first 12 months monetary value of a contract. If total contract duration is less than 12 months, 100% of invoicing is included in ACV;

"ACV to Revenue Conversion": expressed as a percentage, this APM represents revenue in a given period expressed as a percentage of ACV generated over the same period. The conversion percentage is dependent on the duration and timing of new contracts in the period as well as the renewal timing of existing contracts for any given quarter or fiscal year;

"Annual Recurring Revenue" or "ARR": ARR represents the sum of the monthly contractual value for subscriptions and recurring elements of contracts in a given period, multiplied by 12. ARR for SUSE is calculated three months in arrears, given backdated royalties relating to IHV and Cloud, and hence reflects the customer base as of three months prior;

"Net Retention Rate" or "NRR": expressed as a percentage, NRR indicates the proportion of ARR that has been retained over the prior 12-month period, which is inclusive of up-sell, cross-sell, down-sell, churn and pricing. It excludes ARR from net new logo end-user customers. The NRR is calculated three months in arrears, aligned to the calculation of ARR;

"Adjusted Revenue": Revenue as reported in the statutory accounts of the Company, adjusted for fair value adjustments;

"Adjusted EBITDA": this APM represents earnings before net finance costs, share of loss of associate and tax, adjusted for depreciation and amortization, share based payments, fair value adjustment to deferred revenue, statutory separately reported items, specific non-recurring items and net unrealized foreign exchange (gains)/losses;

"Adjusted Cash EBITDA": this APM represents Adjusted EBITDA plus changes in contract liabilities in the related period and excludes the impact of contract liabilities - deferred revenue haircut;

"Adjusted Cash EBITDA Margin": expressed as a percentage, this APM represents Adjusted Cash EBITDA divided by Adjusted Revenue;

"Adjusted Unlevered Free Cash Flow" or "Adjusted uFCF": this APM represents Adjusted Cash EBITDA less capital expenditure related cash outflow, working capital movements (excluding deferred revenue, which is factored into Adjusted Cash EBITDA, and non-recurring items), cash taxes and the reversal of non-cash accounting adjustments relating to IFRS 15 and IFRS 16;

"Cash Conversion": expressed as a percentage, this APM represents Adjusted uFCF divided by Adjusted EBITDA;

"Adjusted PBT": is Adjusted EBITDA (post IFRS 15 and 16), less D&A (excluding intangible amortization) less net financial expense;

"Contractual Liabilities and Remaining Performance Obligations" or "RPO": RPO represents the unrecognized proportion of remaining performance obligations towards subscribers (e.g., the amount of revenue that has been invoiced, but not yet recognized as revenue) plus amounts for which binding irrevocable commitments have been received but have yet to be invoiced; and

"Net Debt": this APM represents the sum of non-current financial liabilities, non-current lease liabilities, current financial liabilities and current lease liabilities less cash and cash equivalents as of the respective balance sheet date (excluding capitalized debt arrangement fees (net of amortization) and gains on loan modifications).

