DGAP-News: SV Werder Bremen GmbH & Co KG aA: Marco Fuchs ist neuer Aufsichtsratsvorsitzender der SV Werder Bremen GmbH & Co KGaA (deutsch)

07.10.2021

Corporate News

Marco Fuchs ist neuer Aufsichtsratsvorsitzender der SV Werder Bremen GmbH & Co KGaA

Bremen, 07. Oktober 2021 - Am 07. Oktober 2021 hat die Hauptversammlung der SV Werder Bremen GmbH & Co KGaA die von der Mitgliederversammlung des Sport-Verein "Werder" von 1899 e.V. gewählten Kandidat:innen Ulrike Hiller, Harm Ohlmeyer, Dirk Wintermann und Dr. Florian Weiß in den Aufsichtsrat der SV Werder Bremen GmbH & Co KGaA gewählt.

Der 6-köpfige Aufsichtsrat wird komplettiert durch die vom Präsidium des Sport-Verein "Werder" von 1899 e.V. entsandten Axel Plaat und Marco Fuchs.

In der konstituierenden Sitzung des neuen Aufsichtsrats wurde Marco Fuchs zum Vorsitzenden des Gremiums gewählt. Seine Stellvertreterin ist Ulrike Hiller.

Kontakt

SV Werder Bremen GmbH & Co. KG aA Tarek Brauer, Direktor Recht & Personal, Prokurist Tel.: +49 421 - 43 45 9 - 1200 E-Mail: anleihe@werder.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: SV Werder Bremen GmbH & Co KG aA Franz-Böhmert-Straße 1c 28205 Bremen Deutschland Telefon: 0421-43459-0 E-Mail: info@werder.de Internet: www.werder.de

ISIN: DE000A3H3KP5 EQS News ID: 1239305

1239305 07.10.2021

