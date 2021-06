DGAP-News: Sweet Earth: Market of Choice erweitert Produktangebot, um alle Hautpflegeprodukte von Sweet Earth in allen Geschäften zu führen (deutsch)

Sweet Earth: Market of Choice erweitert Produktangebot, um alle Hautpflegeprodukte von Sweet Earth in allen Geschäften zu führen

^ DGAP-News: Sweet Earth / Schlagwort(e): Kooperation Sweet Earth: Market of Choice erweitert Produktangebot, um alle Hautpflegeprodukte von Sweet Earth in allen Geschäften zu führen

01.06.2021 / 15:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Market of Choice erweitert Produktangebot, um alle Hautpflegeprodukte von Sweet Earth in allen Geschäften zu führen

VANCOUVER, B.C. 1. Juni 2021 - Sweet Earth Holdings Corp. (CSE: SE) (FSE: 1KZ1) (OTCQB: SEHCF) ("Sweet Earth", das "Unternehmen") gibt bekannt, dass Market of Choice seine Sweet Earth-Hautpflegelinie erweitert, um alle 22 Produkte des Unternehmens einzubeziehen, einschließlich des beliebten Styling-Kits für Männer. Die Expansion von Market of Choice wird auf die Beliebtheit der Produkte von Sweet Earth zurückgeführt, die den anspruchsvollen Verbraucher ansprechen. Die folgende erweiterte Produktauswahl wird in allen 11 High-End-Supermärkten von Market of Choice angeboten:

- CBD Organic Hydration Cream (Bio-Feuchtigkeitscreme)

- CBD Organic Lip Balm (Bio-Lippenbalsam)

- CBD Face Care Essentials Kit (Gesichtspflege-Set)

- CBD Jasmin Body Oil (Jasmin Körperöl)

- CBD Muscle Recovery Rub (Einreibung zur Muskelregeneration)

- CBD C.B.D. (Cosmic Bug Deterrent) (kosmetischer Insektenschutz)

- CBD Men's Aftershave (Wohltuendes Aftershave für Männer

- CBD Men's Beard & Mustache Oil (Bart- & Schnurrbart-Öl für Männer)

- CBD Lavender Oat and Honey Facial Cleanser (Hafer- und Honig-Gesichtsreiniger mit Lavendel)

- CBD Spa Kit (Spa-Set)

- CBD Organic Salve (Bio-Salbe)

- CBD Cooling Muscle Gel (kühlendes Muskelgel)

- CBD Hot Cold Muscle Gel (Heiß-Kalt-Muskelgel)

- CBD Hand Sanitizer (Handdesinfektionsmittel)

- CBD Men's Beard & Face Cleansing Wash (Bart- und Gesichtsreinigungsmittel für Männer)

- CBD Men's Shaving Cream (Rasiercreme für Männer)

- CBD Men's Styling Kit (Styling-Set für Männer)

Hinweis: Fettdruck kennzeichnet die beliebtesten Produkte

Wie in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 8. Dezember 2020 hervorgehoben, bietet Market of Choice eine große Auswahl der besten und frischesten konventionellen, natürlichen, biologischen und gesundheitsbewussten Produkte, die natürlich zu den Produkten von Sweet Earth passen. Sie sind gentechnikfrei, enthalten keine Pestizide, Herbizide oder chemische Düngemittel und werden vor Ort hergestellt. Alle Badezusätze enthalten Pflanzenextrakte wie Neem, Kurkuma und Eukalyptus mit Omega-3-reichem Seetang und CBD. Diese Produkte können täglich verwendet werden, um sich zu entspannen und zu verjüngen. Zusätzlich zu seinen gesunden Eigenschaften haben die Badezusätze von Sweet Earth eine Leaping Bunny-Akkreditierung1 und sind zertifiziert tierversuchsfrei.

CBD-Hanf fällt unter das US-Agrargesetz und ist in den USA legal

https://www.leapingbunny.org/

Über Sweet Earth Unternehmens-Website: https://sweetearthcbdcorp.com

Sweet Earth ist ein vertikal integrierter "Farm-to-Shelf"-Hanferzeuger (von der Farm bis ins Ladenregal) mit einer Farm in Applegate, Oregon, der eine vollständige Palette von Hanf- und CBD-Produkten für den US-amerikanischen und globalen Markt führt. Sweet Earths Produkte kombinieren CBD mit pflanzlichen und biologischen Inhaltsstoffen, die alle aufgrund ihrer vorteilhaften Eigenschaften ausgewählt wurden, um zu beruhigen, zu verjüngen und Entzündungen zu reduzieren. Neben hochwertigen Endprodukten ist Sweet Earth stolz auf Nachhaltigkeit, indem der Einsatz von Kunststoffen sowohl in der Produktion als auch in der Verpackung minimiert wird. Sweet Earths hausinternes Genetik-Team hat an seiner eigenen geschützten Hanfsorte gearbeitet.

Sweet Earth unterhält ein Portfolio von Haut- und Körperpflegeprodukten, die Gesichtsprodukte, Pflegeprodukte für Männer, Spa-, Hanf- und Muskelprodukte umfassen, die auf ihre Website https://sweetearthskincare.com verkauft werden.

Sweet Earth betreibt auch ein geschütztes Online-Shopping-Portal für anspruchsvolle Haustierhalter, in dem Leckerlies für Haustiere angeboten werden, die aus hochwertigen Zutaten bestehen, die weiter mit CBD und Vitamin E angereichert sind. Die Leckerlies werden auf ihrer Website verkauft: https://www.sweetearthpets.com.

Sweet Earth hat eine CBD-Produktlinie entwickelt. Die Zigaretten dieser Produktlinie bestehen zu 100 % aus in den USA natürlich angebauter Hanfblüten, die reich an nicht berauschenden Cannabinoiden wie CBD und Cannabigerol ("CBG") sind. Die Zigaretten sind völlig frei von Tabak, Nikotin oder Zusatzstoffen. Die Zigaretten sind auch reich an Terpenen wie Pinen, Limonen und Myrcen und werden auf dem Online-Portal https://www.sweetearthsmooth.com verkauft.

Im Auftrag des Board of Directors

"Chris Cooper"

Für weitere Informationen:

Peter Espig / CEO und Director Tel.: (604) 307-8290 E-mail: info@sweetearthcbd.com

Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

01.06.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: Sweet Earth 789-999 Burrard Street V6C 2W2 Vancouver Kanada Telefon: +1-604-423-4299 E-Mail: contact@sweetearthcbd.com Internet: https://sweetearthcbd.com/

ISIN: CA87039X1096

WKN: A2P5B3 Börsen: Freiverkehr in Frankfurt; Toronto EQS News ID: 1203236

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

1203236 01.06.2021

°