DGAP-News: Sweet Earth: Sweet Earth Holdings wurde von Shark Discoveries zur Vorstellung in ihrem Einzelhandelsnetz ausgewählt (deutsch)

29.07.2020

Sweet Earth Holdings wurde von Shark Discoveries zur Vorstellung in ihrem Einzelhandelsnetz ausgewählt

VANCOUVER, British Columbia. 29. Juli 2020 - Sweet Earth Holdings Corp. (CSE: SE) (FSE: 1KZ1) ("Sweet Earth") gibt bekannt, dass Shark Discoveries1 und Kevin Harrington2 ("Shark Discoveries") Sweet Earth ausgewählt haben, um das Unternehmen in ihrem Handelspartnernetzwerk vorzustellen, zu dem Zeitschriften und das Netzwerk "As Seen On TV" gehören. Kevin Harrington ist ein weltweit angesehener Unternehmer, Investor und war ein Original Shark (Original-Hai) in der erfolgreichen ABC-Serie Shark Tank3.

Sweet Earth wurde ausgewählt, nachdem Shark Discoveries eine umfassende Überprüfung der CBD-Unternehmen durchgeführt und festgestellt hatte, dass Sweet Earths Produkte im Vergleich zu ihren Mitbewerbern von überlegener Qualität sind. Sweet Earth pflegt die folgenden Merkmale, die nach Ansicht von Shark Discoveries ihre Einzelhandels- und Vertriebsplattform "Gesundheit und Schönheit" (Health and Beauty) ergänzen:

- Das vertikal integrierte "Farm to Shelf" -Modell (von der Farm bis ins Ladenregal) ist einzigartig im CDB-Sektor, der hauptsächlich aus Erzeugern, Extraktionsunternehmen, Herstellern und Händlern besteht.

- Die "Farm to Shelf"-Produktionskontrolle verbessert die Qualitätssicherung.

- Geschmackvolle und künstlerische Shopping-Website

- Leaping Bunny-Akkreditierung4.

- Fokus auf biologische und vegane Produkte.

Das Unternehmen und Shark Discoveries werden mit Sweet Earth zusammenarbeiten, um eine Reihe von Werbespots zu produzieren, die den Verbrauchern eine Marktpräsenz bieten und Sweet Earth in ihr umfangreiches Netzwerk von Outlet-Geschäften einbinden.

Über Sweet Earth

Sweet Earth ist ein vertikal integrierter "Farm-to-Shelf"-Hanferzeuger (von der Farm bis ins Ladenregal) mit einer Farm in Applegate, Oregon, der eine vollständige Palette von Hanf- und CBD-Produkten für den US-amerikanischen und globalen Markt führt. Sweet Earths Produkte kombinieren CBD mit pflanzlichen und biologischen Inhaltsstoffen, die alle aufgrund ihrer vorteilhaften Eigenschaften ausgewählt wurden, um zu beruhigen, zu verjüngen und Entzündungen zu reduzieren. Neben hochwertigen Endprodukten ist Sweet Earth stolz auf Nachhaltigkeit, indem der Einsatz von Kunststoffen sowohl in der Produktion als auch in der Verpackung minimiert wird.

Sweet Earths hausinternes Genetik-Team hat an seiner eigenen Hanfsorte gearbeitet. Diese Sorte wurde in ihrem Gewächshaus gezüchtet, was zu einer CBD-reichen Blüte mit hohem Ertrag führte. Sweet Earth freut sich darauf, diese neue Sorte in der Saison 2020 im Freien anzupflanzen.

Sweet Earths Produkte werden auf ihrer Website verkauft: www.sweetesrthcbd.com

Im Auftrag des Board of Directors

ON BEHALF OF THE BOARD

"Amrik Virk"

Amrik Virk Director

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Amrik Virk/President und Director Tel.: (604) 765-9640 E-Mail: info@sweetearthcbd.com

Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

Sprache: Deutsch Unternehmen: Sweet Earth 789-999 Burrard Street V6C 2W2 Vancouver Kanada Telefon: +1-604-423-4299 E-Mail: contact@sweetearthcbd.com Internet: https://sweetearthcbd.com/

ISIN: CA87039X1096

WKN: A2P5B3 Börsen: Freiverkehr in Frankfurt; Toronto EQS News ID: 1104617

