DGAP-News: Swiss Central City Real Estate Fund startet Kapitalerhöhung über maximal CHF 84.5 Mio. am 25. Oktober 2021 (deutsch)

^ EQS Group-News: Swiss Central City Real Estate Fund, c/o Nova Property Fund Management AG / Schlagwort(e): Immobilien Swiss Central City Real Estate Fund startet Kapitalerhöhung über maximal CHF 84.5 Mio. am 25. Oktober 2021

06.10.2021 / 07:00

Medienmitteilung, 6. Oktober 2021

Die Fondsleitungsgesellschaft Nova Property Fund Management AG führt für den Immobilienfonds Swiss Central City Real Estate Fund vom 25. Oktober 2021 bis 3. November 2021, 12:00 Uhr MEZ, eine weitere Kapitalerhöhung durch. Der Maximalbetrag der Emission beläuft sich auf CHF 84.5 Mio. Jedem bisherigen Anteil wird ein (1) Bezugsrecht zugeteilt. Jeweils vier (4) Bezugsrechte berechtigen zum Bezug von einem (1) neuen Fondsanteil. Insgesamt werden somit maximal 760'414 neue Anteile ausgegeben. Damit erhöht sich die Anzahl der sich im Umlauf befindenden Anteile von 3'041'656 Anteilen auf maximal 3'802'070 Anteile. Der Ausgabepreis per Liberierung beträgt CHF 111.10 (inkl. 1.75% Ausgabekommission und 0.5% Nebenkosten) je Anteil. Der Emissionserlös wird für den weiteren Ausbau des bestehenden und qualitativ hochwertigen Immobilienportfolios verwendet.

Die Emission wird auf «Best Effort Basis» im Rahmen eines Bezugsangebots an die gemäss Fondsvertrag zugelassenen Anleger in der Schweiz durchgeführt. Es findet kein offizieller Bezugsrechtshandel statt. Nicht gezeichnete Anteile werden allenfalls nicht emittiert, wodurch sich der Emissionsbetrag ändern könnte. Das Emissionsergebnis und die effektive Anzahl der neu zu emittierenden Anteile werden am 4. November 2021 publiziert. Die Liberierung der neuen Anteile erfolgt per 15. November 2021. Der Erlös aus der Kapitalerhöhung wird für den weiteren Ausbau und Diversifizierung des qualitativ hochwertigen Portfolios verwendet. Es befinden sich bereits sehr attraktive Akquisitionsobjekte in der Pipeline.

Umwandlung in Publikumsfonds und Listing an der SIX Swiss Exchange vorgesehen Die Fondsleitung hat bei der FINMA die Umwandlung des Fonds in einen Publikumsfonds beantragt. Die entsprechende Bewilligung durch die FINMA wurde erteilt, womit die Anpassungen des Fondsvertrags voraussichtlich per Mitte Dezember 2021 in Kraft treten werden. Es ist zudem vorgesehen, den Swiss Central City Real Estate Fund an der SIX Swiss Exchange zu kotieren. Die Fondsleitung wird das Kotierungsgesuch an die SIX Swiss Exchange nach Abschluss der vorliegenden Kapitalerhöhung stellen. Vorbehältlich der Kotierungs-Genehmigung durch die SIX Swiss Exchange ist die Kotierung sämtlicher Fondsanteile auf Mitte Dezember 2021 geplant. Durch die SIX Kotierung wird der Fonds zudem Bestandteil der SIX Indices «SXI Real Estate Broad» und «SXI Real Estate Funds Broad» und die Anleger können von einer erhöhten Liquidität und Visibilität ihrer Fondsanteile profitieren.

Fondsporträt Der Swiss Central City Real Estate Fund strebt die Erzielung stabiler, angemessener Renditen durch den Aufbau eines Immobilienportfolios an attraktiven Zentrumslagen an. Entsprechend investiert die Fondsleitung des Swiss Central City Real Estate Funds das Fondsvermögen in Immobilienwerte in Zentrumslagen der ganzen Schweiz mit einem nachhaltigen ökonomischen Potential.

Der Fonds richtet sich an qualifizierte Investoren und wird ausserbörslich durch die Bank J. Safra Sarasin AG gehandelt.

Kontaktpersonen Marcel Schneider Roger Bosshard CEO CFO [1]marcel.schneider@novaproperty.ch [1]roger.bosshard@novaproperty.c 1. h 1. mailto:marcel.schneider@novaproper mailto:roger.bosshard@novaproper ty.ch ty.ch Nova Property Fund Management AG Feldeggstrasse 26 8008 Zürich +41 (0)44 276 40 40 info@novaproperty.ch www.novaproperty.ch

ECKDATEN Emissionsvolu- Maximal CHF 84.5 Mio. men Bezugsfrist 25. Oktober bis 3. November 2021, 12:00 Uhr (MEZ) Ausgabepreis CHF 111.10 (inkl. 1.75% Ausgabekommission und 0.5% pro Anteil Nebenkosten) Bezugsverhält- Vier (4) Bezugsrechte berechtigen zum Bezug von einem nis (1) neuen Anteil. Bekanntgabe 4. November 2021 Emissionser- gebnis Liberierung 15. November 2021 Anlegerkreis Qualifizierte Anleger (gem. §5 des aktuellen Fondsvertrags) Valoren-Nr. / 44 414 255 / CH0444142555 ISIN (Anteil) Valoren-Nr. / 113 558 968 / CH1135589682 ISIN (Bezugsrecht) Art der Die Emission wird kommissionsweise («Best Effort Emission Basis») im Rahmen eines Bezugsangebots in der Schweiz durchgeführt. Verwendung Der Emissionserlös wird im Rahmen der Anlagepolitik für den weiteren Ausbau und die Diversifizierung des Immobilienportfolios verwendet. Fondsleitung Nova Property Fund Management AG Depotbank Bank J. Safra Sarasin AG Alle relevanten Unterlagen zur Kapitalerhöhung sind ab dem 11. Oktober 2021 auf www.swissfunddata.ch oder auf

https://www.novaproperty.ch/de/immobilienfonds/swiss-central-city-real-estate-fund/download-center/prospekte/

verfügbar.

Swiss Central City Real Estate Fund Der Swiss Central City Real Estate Fund investiert in Liegenschaften an Top-Lagen in den grossen Wirtschaftszentren. Massgebende Kriterien sind Zentralität der Liegenschaft, gute Erreichbarkeit, stabiler Cashflow und ein an die Bedürfnisse der Mieter ausgerichtetes Produkteprofil. Valorennummer 44414255; ISIN CH0444142555 ; Symbol CITYRES

Nova Property Fund Management AG Die Nova Property Fund Management AG wurde am 5. November 2018 von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA als Fondsleitung mit Sitz in Zürich bewilligt und ist seit diesem Zeitpunkt im Fondsgeschäft tätig. Dazu gehören die Gründung, Leitung und Verwaltung von kollektiven Kapitalanlagen nach schweizerischem Recht und der Vertrieb der eigenverwalteten Fonds. Darüber hinaus ist die Gesellschaft im Bereich der Anlageberatung für Immobilieninvestmentgesellschaften sowie Anlagestiftungen mit Fokus Immobilien tätig.

Disclaimer Diese Medienmitteilung stellt weder einen Prospekt noch ein Basisinformationsblatt im Sinne des schweizerischen Finanzdienstleistungsgesetzes (FIDLEG) noch einen vereinfachten Prospekt oder wesentliche Informationen für Anlegerinnen und Anleger nach dem schweizerischen Kollektivanlagegesetzes (KAG) dar. Es stellt weder ein Angebot noch eine Empfehlung zur Zeichnung oder Rückgabe von Fondsanteilen bzw. zum Erwerb oder Verkauf von anderen Finanzinstrumenten oder Dienstleistungen dar, sondern dient ausschliesslich zu Informationszwecken. Diese Medienmitteilung kann Aussagen enthalten, die in die Zukunft gerichtet und mit Unsicherheiten und Risiken behaftet sind und sich ändern können. Wir weisen darauf hin, dass zudem die historische Performance keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance darstellt. Der für einen Investitionsentscheid allein massgebliche Emissionsprospekt kann voraussichtlich ab dem 11. Oktober 2021 kostenlos bei der Fondsleitungsgesellschaft bestellt werden.

Diese Medienmitteilung richtet sich ausschliesslich an qualifizierte Anleger im Sinne von Art. 10 Abs. 3 und Abs. 3ter des schweizerischen Kollektivanlagengesetzes und ist nur für das Territorium der Schweiz bestimmt.

Swiss Central City Real Estate Fund, Feldeggstrasse 26, CH-8008 Zürich

Sprache: Deutsch Unternehmen: Swiss Central City Real Estate Fund, c/o Nova Property Fund Management AG Feldeggstrasse 26 8008 Zürich Schweiz Telefon: +41 44 276 40 40 E-Mail: info@novaproperty.ch Internet: www.novaproperty.ch

ISIN: CH0444142555 EQS News ID: 1238585

