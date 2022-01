DGAP-News: Swiss Prime Site Immobilien mit starkem Vermietungserfolg 2021 (deutsch)

Swiss Prime Site Immobilien mit starkem Vermietungserfolg 2021

20.01.2022

Olten, 20. Januar 2022

* Bedeutende Neu- und Wiedervermietungen in allen Regionen des Immobilienportfolios

* Weitere Ankermieter in Entwicklungsprojekten in Genf, Schlieren und Basel

Swiss Prime Site Immobilien erzielte in den letzten Monaten des Geschäftsjahres 2021 grosse Vermietungserfolge bei Bestandsimmobilien und Projekten. Der Mietmarkt zeigte sich dabei über alle Regionen des Portfolios von Swiss Prime Site Immobilien hinweg attraktiv. Allein im zweiten Halbjahr 2021 konnte das Unternehmen Büro-, Gewerbe- und Retailflächen von rund 120 000 m2 vermieten. Über das gesamte Geschäftsjahr gesehen, erreichte Swiss Prime Site Immobilien mit rund 170 000 m2 neu- oder wiedervermieteten Flächen einen starken Vermietungserfolg.

Bedeutende Neu- und Wiedervermietungen in allen Regionen des Immobilienportfolios Der Prime Tower wird ab Frühling 2022 um einen bekannten Mieter reicher. Zalando, der weltweit tätige Onlinehändler, wird auf zwei Etagen mit rund 150 Mitarbeitenden ca. 1 700 m2 Büroflächen mieten und einen Technologie-Hub aufbauen. Für die Standortwahl sprach insbesondere das unternehmerische und internationale Umfeld in Zürich, die Nähe zu global anerkannten Hochschulen, das fortgeschrittene Start-up-Cluster sowie die zentrale Lage und die hervorragende Anbindung an den öffentlichen Verkehr. Per Ende 2022 wird die weltweit tätige HDI Global SE ihren Schweizer Sitz ebenfalls in den Prime Tower verlegen. Mit dem Umzug auf eine Fläche von 1 200 m2 beschleunigt der Industrieversicherer den Wandel seiner Arbeitskultur und schafft ideale Voraussetzungen für hybrides Arbeiten sowie kurze Wege zu Kunden und Geschäftspartnern. Im Stücki Park in Basel konnte Swiss Prime Site Immobilien mit der Aquilas Gruppe einen Vertrag für die freiwerdenden Flächen des bisherigen Hotel Stücki abschliessen. Nach einer kurzen Umbauphase wird ab Frühling 2022 in die heutigen Hotelflächen das Konzept «Ariv» einziehen. Auf über 8 000 m2 werden 150 Einheiten für mittel- bis langfristige Aufenthalte entstehen. Dazu Martin Kaleja, CEO Swiss Prime Site Immobilien: «Wir sind sehr zufrieden, dass wir mit Zalando, HDI und Aquilas gleich drei internationale Unternehmen von unseren Dienstleistungen und Angeboten überzeugen konnten. Ob Büro, Retail oder Gewerbe: Flexible und starke Flächenkonzepte an guten Lagen sind und bleiben sehr gefragt.»

Weitere Ankermieter in Entwicklungsprojekten in Genf, Schlieren und Basel In Genf, unmittelbar am Bahnhof Lancy-Pont-Rouge, entwickelt Swiss Prime Site Immobilien eine nach SNBS-Nachhaltigkeitsstandard zertifizierte Dienstleistungsimmobilie mit einer Fläche von rund 30 000 m2. Mit einem global tätigen Dienstleister konnte für «Alto» nun ein weiterer bedeutender Ankermieter (6 700 m2) hinzugewonnen und der Vorvermietungsstand damit auf rund 50% erhöht werden. Pont-Rouge ist die erste grosse Bauetappe des bedeutenden Genfer Entwicklungsgebiets Praille-Acacias-Vernets (PAV), wo auf einer Fläche von 230 Hektaren ein neuer Stadtteil entsteht. Dazu Martin Kaleja, CEO Swiss Prime Site Immobilien: «Nachdem wir Ende April 2021 den Grundstein für unser Projekt gesetzt haben, ist es uns nach CMS und Westhive nun in kurzer Zeit gelungen, einen weiteren namhaften Ankermieter zu gewinnen. Den Ausschlag für den Vertragsabschluss gaben die äusserst gute Anbindung an den öffentlichen Verkehr, die topmodernen und auf die aktuellen Kundenbedürfnisse zugeschnittenen grosszügigen Flächen sowie das im Entstehen begriffene urbane Quartier.» Weitere Mieterfolge kann Swiss Prime Site Immobilien bei den Entwicklungsprojekten in Basel (Stücki Park) und Schlieren (JED Neubau) mit insgesamt über 10 000 m2 Gesamtfläche vermelden.

