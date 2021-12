DGAP-News: Swiss Re ernennt Pravina Ladva zum Group Chief Digital & Technology Officer und reorganisiert Group Operations (deutsch)

Swiss Re ernennt Pravina Ladva zum Group Chief Digital & Technology Officer und reorganisiert Group Operations

Zürich, 16. Dezember 2021 - Swiss Re gab heute die Ernennung von Pravina Ladva zum Group Chief Digital & Technology Officer und Mitglied des Group Executive Committee per 1. Januar 2022 bekannt. Group Chief Operating Officer Anette Bronder wird das Unternehmen verlassen, und Group Operations wird reorganisiert.

Alle mit Technologiethemen befassten Aufgabenbereiche werden unter der Leitung von Pravina Ladva gebündelt. Corporate Real Estate & Services sowie Communications werden an Group Chief Human Resources Officer Cathy Desquesses berichten. Übrige Operations-Funktionen werden inhaltlich angrenzenden Bereichen der Organisation zugeordnet.

Christian Mumenthaler, Group Chief Executive Officer von Swiss Re: «In den vergangenen zwei Jahren hat Anette Bronder die digitale Transformation von Swiss Re in allen Bereichen des Unternehmens erfolgreich vorangetrieben. Wir danken Anette Bronder für ihren wertvollen Beitrag für Swiss Re und wünschen ihr für ihre zukünftigen Aufgaben alles Gute. Wir sind überzeugt, dass Pravina Ladva in ihrer neuen Rolle die Digitalisierung unserer gesamten Wertschöpfungskette weiter vorantreiben wird.»

Pravina Ladva ist derzeit Group Digital Transformation Officer von Swiss Re, eine Funktion, die sie seit Juli 2020 ausübt. Zuvor war sie Chief Technology and Operations Officer bei Swiss Re's digitalem White-Label-Anbieter für Schaden- und Unfall- sowie Lebens- und Krankenversicherungen, iptiQ. Bevor sie 2017 zu Swiss Re kam, hatte sie verschiedene Funktionen bei Barclaycard inne, darunter COO Digital Marketplace und CIO Barclaycard Business Solutions.

Swiss Re Die Swiss Re Gruppe ist einer der weltweit führenden Anbieter von Rückversicherung, Versicherung und anderen versicherungsbasierten Formen des Risikotransfers mit dem Ziel, die Welt widerstandsfähiger zu machen. Sie antizipiert und steuert Risiken - von Naturkatastrophen bis zum Klimawandel, von alternden Bevölkerungen bis zur Cyber-Kriminalität. Ziel der Swiss Re Gruppe ist es, der Gesellschaft zu helfen, erfolgreich zu sein und Fortschritte zu machen, indem sie für ihre Kunden neue Möglichkeiten und Lösungen entwickelt. Die Swiss Re Gruppe hat ihren Hauptsitz in Zürich, wo sie 1863 gegründet wurde, und ist über ein Netzwerk von rund 80 Geschäftsstellen weltweit tätig.

