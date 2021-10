DGAP-News: Swiss Re schätzt eigene Schadenbelastung aus Hurrikan Ida auf 750 Mio. USD (deutsch)

Swiss Re schätzt eigene Schadenbelastung aus Hurrikan Ida auf 750 Mio. USD

Zürich, 5. Oktober 2021 - Swiss Re schätzte ihren vorläufigen Schadenaufwand aus Hurrikan Ida auf rund 750 Mio. USD[1]. Für die Industrie schätzte Swiss Re den versicherten Gesamtschaden zwischen 28-30 Mrd. USD[2].

Hurrikan Ida, der zweitstärkste jemals gemessene Hurrikan, der den US-Bundesstaat Louisiana traf, verursachte auch in den östlichen und mittelatlantischen Regionen der USA umfangreiche Wind- und Überschwemmungsschäden. Nach seinem Auftreffen auf das Festland am 29. August 2021 verursachte der Hurrikan der Kategorie 4 vor allem in Louisiana weitreichende Stromausfälle und schwere Infrastrukturschäden, bevor er in den nordöstlichen Regionen des Landes aussergewöhnliche Überschwemmungen und Sturmfluten auslöste.

Swiss Re aktualisierte zudem die geschätzten Schäden für die Überschwemmungen in Europa im Juli auf rund 520 Mio. USD[1]. Die Gruppe schätzte die versicherten Gesamtschäden der Industrie für dieses Ereignis auf insgesamt rund 12 Mrd. USD.

Diese vorläufigen Schätzungen unterliegen Unsicherheiten und müssen unter Umständen noch angepasst werden, da die Schadenmeldungen und -ermittlungen weiterhin laufen.

[1] Nach Abzug der Retrozessionen und vor Steuern.

[2] Ausgenommen des National Flood Insurance Program (NFIP).

Swiss Re Die Swiss Re Gruppe ist einer der weltweit führenden Anbieter von Rückversicherung, Versicherung und anderen versicherungsbasierten Formen des Risikotransfers mit dem Ziel, die Welt widerstandsfähiger zu machen. Sie antizipiert und steuert Risiken - von Naturkatastrophen bis zum Klimawandel, von alternden Bevölkerungen bis zur Cyber-Kriminalität. Ziel der Swiss Re Gruppe ist es, der Gesellschaft zu helfen, erfolgreich zu sein und Fortschritte zu machen, indem sie für ihre Kunden neue Möglichkeiten und Lösungen entwickelt. Die Swiss Re Gruppe hat ihren Hauptsitz in Zürich, wo sie 1863 gegründet wurde, und ist über ein Netzwerk von rund 80 Geschäftsstellen weltweit tätig.

Hinweise zu Aussagen über zukünftige Entwicklungen Gewisse hier enthaltene Aussagen und Abbildungen sind zukunftsgerichtet. Diese Aussagen (u. a. zu Vorhaben, Zielen und Trends) und Illustrationen nennen aktuelle Erwartungen bezüglich zukünftiger Entwicklungen auf der Basis bestimmter Annahmen und beinhalten auch Aussagen, die sich nicht direkt auf Tatsachen in der Gegenwart oder in der Vergangenheit beziehen. Weitere Informationen finden Sie hier: Legal Notice section of Swiss Re's website.

