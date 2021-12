Swiss Re vereinbart Verkauf von elipsLife an Swiss Life International und langfristige, durch Rückversicherung gestützte Partnerschaft

10.12.2021 / 07:00

Zürich, 10. Dezember 2021 - Swiss Re hat heute eine Vereinbarung bekannt gegeben, die den Verkauf ihrer Lebensversicherungstochter Elips Life AG («elipsLife») an Swiss Life International vorsieht. Ausserdem plant Swiss Re eine langfristige Rückversicherungspartnerschaft für das Bestands- und Neugeschäft von elipsLife einzugehen.

Andreas Berger, Chief Executive Officer von Swiss Re Corporate Solutions: «Wir freuen uns sehr, dass wir mit Swiss Life den perfekten Partner gefunden haben, um elipsLife in eine erfolgreiche Zukunft zu führen. Durch den Verkauf kann sich Corporate Solutions darauf konzentrieren, die starke Entwicklung unseres Kerngeschäfts, der Industrieversicherung, weiter voranzutreiben. Gleichzeitig bleibt Swiss Re über eine langfristige Rückversicherungspartnerschaft mit Swiss Life an einem attraktiven Risikopool beteiligt.»

Nils Frowein, Chief Executive Officer von Swiss Life International: «Die Partnerschaft wird unser Angebot im Bereich Personalvorsorge in Europa markant stärken und zu unserem Risiko- und Fee-Ergebnis beitragen, was voll und ganz der Strategie von Swiss Life entspricht.»

elipsLife ist eine Versicherungsgesellschaft für institutionelle Kunden wie Pensionskassen, Sammelstiftungen, Unternehmen und Verbände und konzentriert sich auf Versicherungsprodukte, welche die finanziellen Folgen von Krankheiten und Unfällen abdecken. Im Vordergrund steht die berufliche und private Vorsorge für Todes- und Invaliditätsrisiken. Der Hauptsitz von elipsLife befindet sich in Vaduz, Liechtenstein. elipsLife ist seit Oktober 2011 eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Swiss Re und gehört seit 2020 zur Geschäftseinheit Corporate Solutions.

Im Rahmen der Vereinbarung wird Swiss Life elipsLife übernehmen. Ausgenommen hiervon ist das Krankenversicherungsgeschäft der Elips Versicherungen AG in Irland, das bei Swiss Re verbleiben wird. Der Abschluss der Transaktion wird für das erste Halbjahr 2022 erwartet, vorbehaltlich verschiedener Vollzugsbedingungen, einschliesslich der behördlichen Genehmigung und der fusionskontrollrechtlichen Freigabe.

Für weitere Fragen, bitte kontakten Sie Swiss Re Media Relations: + 41 (0)43 285 7171 oder Media_Relations@Swissre.com. Mit diesem Link gelangen Sie zur Swiss Re Webseite: Swiss Re.com.

Swiss Re Die Swiss Re Gruppe ist einer der weltweit führenden Anbieter von Rückversicherung, Versicherung und anderen versicherungsbasierten Formen des Risikotransfers mit dem Ziel, die Welt widerstandsfähiger zu machen. Sie antizipiert und steuert Risiken - von Naturkatastrophen bis zum Klimawandel, von alternden Bevölkerungen bis zur Cyber-Kriminalität. Ziel der Swiss Re Gruppe ist es, der Gesellschaft zu helfen, erfolgreich zu sein und Fortschritte zu machen, indem sie für ihre Kunden neue Möglichkeiten und Lösungen entwickelt. Die Swiss Re Gruppe hat ihren Hauptsitz in Zürich, wo sie 1863 gegründet wurde, und ist über ein Netzwerk von rund 80 Geschäftsstellen weltweit tätig.

Hinweise zu Aussagen über zukünftige Entwicklungen Gewisse hier enthaltene Aussagen und Abbildungen sind zukunftsgerichtet. Diese Aussagen (u. a. zu Vorhaben, Zielen und Trends) und Illustrationen nennen aktuelle Erwartungen bezüglich zukünftiger Entwicklungen auf der Basis bestimmter Annahmen und beinhalten auch Aussagen, die sich nicht direkt auf Tatsachen in der Gegenwart oder in der Vergangenheit beziehen. Weitere Informationen finden Sie hier: Legal Notice section of Swiss Re's website.

