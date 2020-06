DGAP-News: Symrise hat Anleihe über 500 Millionen EUR begeben (deutsch)

Symrise hat Anleihe über 500 Millionen EUR begeben

* Erfolgreiche Platzierung bestätigt großes Vertrauen der Investoren in Strategie und Finanzkraft des Konzerns

* Emission mit Laufzeit von 7 Jahren war mehrfach überzeichnet

* Kupon von 1,375 % Die Symrise AG hat im europäischen Kapitalmarkt erfolgreich die Emission einer Anleihe abgeschlossen. Die Anleihe mit einem Volumen von 500 Mio. EUR war mehrfach überzeichnet und wurde zu sehr attraktiven Konditionen finanziert. Sie dient der frühzeitigen Refinanzierung der beiden Fälligkeiten im Herbst.

Olaf Klinger, Finanzvorstand der Symrise AG, sagte: "Wir freuen uns über den guten Platzierungserfolg für unsere jüngste Symrise Anleihe. Die hohe Nachfrage nach unserer Neuemission unterstreicht das Vertrauen in unser nachhaltiges Geschäftsmodel und unsere solide Finanzierungsstruktur."

Die Euroanleihe hat eine Laufzeit von 7 Jahren und ist mit einem Kupon von 1,375 % ausgestattet. Die Platzierung hat ein Bankenkonsortium bestehend aus Commerzbank, Deutsche Bank, LBBW und Rabobank begleitet. Sie wird im regulierten Markt an der Luxemburger Wertpapierbörse mit einer Stückelung von 1.000 EUR zum Handel zugelassen ( ISIN XS2195096420 ).

Symrise ist ein globaler Anbieter von Duft- und Geschmackstoffen, kosmetischen Grund- und Wirkstoffen sowie funktionalen Inhaltsstoffen für Lebensmittel. Zu den Kunden gehören Parfum-, Kosmetik-, Lebensmittel- und Getränkehersteller, die pharmazeutische Industrie sowie Produzenten von Nahrungsergänzungsmitteln und Heimtiernahrung.

Mit einem Umsatz von rund 3,4 Mrd. EUR im Geschäftsjahr 2019 gehört das Unternehmen zu den weltweit führenden Anbietern. Der Konzern mit Sitz in Holzminden ist mit mehr als 100 Niederlassungen in Europa, Afrika und dem Nahen sowie Mittleren Osten, in Asien, den USA sowie in Lateinamerika vertreten.

Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt Symrise neue Ideen und marktfähige Konzepte für Produkte, die fest zum täglichen Leben gehören. Wirtschaftlicher Erfolg und unternehmerische Verantwortung sind dabei untrennbar miteinander verbunden. Symrise - always inspiring more. www.symrise.com

