DGAP-News: Symrise verlängert Vorstandsvertrag von Dr. Heinz-Jürgen Bertram vorzeitig bis 2025 (deutsch)

Der Aufsichtsrat der Symrise AG hat in seiner heutigen Sitzung den Vertrag des Vorstandsvorsitzenden Dr. Heinz-Jürgen Bertram erneut vorzeitig verlängert. Mit der Bestätigung des Amts bis Ende 2025 wahrt Symrise die gewohnte Kontinuität und nachhaltig ausgelegte Unternehmensführung. Dr. Bertram wird weitere drei Jahre den Vorstandsvorsitz der Symrise AG bekleiden und den profitablen Wachstumskurs des Konzerns weiter vorantreiben.

"Dr. Heinz-Jürgen Bertram steht seit mehr als zehn Jahren souverän und erfolgreich an der Spitze der Symrise AG. Mit seinem unternehmerischen Weitblick hat er das Produktportfolio weiter diversifiziert, wachstumsstarke Märkte und neue Kundengruppen erschlossen und zuletzt den Konzern erfolgreich durch die Pandemie gesteuert. Unter seiner Führung entwickelte sich die Symrise AG zu einem der 40 größten börsennotierten Unternehmen in Deutschland. Nach 14 erfolgreichen Jahren im MDAX folgte in diesem Jahr der Aufstieg in den deutschen Leitindex DAX", sagt Michael König, Vorsitzender des Aufsichtsrats. "Diese Erfolgsbilanz zeigt einmal mehr, dass Dr. Bertram hohes Vertrauen am Kapitalmarkt wie auch bei Kunden und Mitarbeitern genießt. Wir freuen uns sehr, ihn drei weitere Jahre für den Vorstandsvorsitz gewonnen zu haben und unsere erfolgreiche und vertrauensvolle Zusammenarbeit auch in den kommenden Jahren weiterzuführen."

Bis 2025 will Symrise mit gezielten Investitionen seine Expansion in wachstumsstarken Geschäftsfeldern und den Ausbau der eigenen natürlichen Rohstoffbasis vorantreiben. Das Unternehmen strebt einen Umsatz von 5,5 bis 6 Mrd. EUR bis 2025 an. Das organische Wachstum soll dabei zwischen 5 und 7 % betragen. Mit seinem vorteilhaften Produkt-Mix und Effizienzsteigerungen will Symrise eine EBITDA-Marge im Bereich von 20 bis 23 % erzielen.

Dr. Heinz-Jürgen Bertram (Jahrgang 1958) hatte seit 1985 verschiedene Managementfunktionen im Bayer Konzern, in der Haarmann & Reimer Gruppe und bei Symrise inne. Der promovierte Chemiker bekleidete seit 2003 unterschiedliche Führungspositionen bei Symrise und wurde im Jahr 2006 in den Vorstand berufen. Seit August 2009 leitet er die Geschäfte des Unternehmens als Vorstandsvorsitzender.

Über Symrise:

Ein globaler Anbieter von Duft- und Geschmackstoffen, kosmetischen Grund- und Wirkstoffen sowie funktionalen Inhaltsstoffen für Lebensmittel. Zu den Kunden gehören Parfum-, Kosmetik-, Lebensmittel- und Getränkehersteller, die pharmazeutische Industrie sowie Produzenten von Nahrungsergänzungsmitteln und Heimtiernahrung.

Mit einem Umsatz von rund 3,5 Mrd. EUR im Geschäftsjahr 2020 gehört das Unternehmen zu den weltweit führenden Anbietern. Der Konzern mit Sitz in Holzminden ist mit mehr als 100 Niederlassungen in Europa, Afrika und dem Nahen sowie Mittleren Osten, in Asien, den USA sowie in Lateinamerika vertreten.

Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt Symrise neue Ideen und marktfähige Konzepte für Produkte, die fest zum täglichen Leben gehören. Wirtschaftlicher Erfolg und unternehmerische Verantwortung sind dabei untrennbar miteinander verbunden. Symrise - always inspiring more.

