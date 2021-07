DGAP-News: SYNLAB festigt seine Spitzenposition in Italien und verstärkt das eigene Serviceangebot durch die Integration der Gruppo Tronchet (deutsch)

SYNLAB festigt seine Spitzenposition in Italien und verstärkt das eigene Serviceangebot durch die Integration der Gruppo Tronchet

- Gruppo Tronchet, mit langjähriger regionaler Präsenz in der Region Emilia-Romagna, steigert SYNLABs Marktanteil und festigt die Führungsposition in Italien

- SYNLAB komplementiert seine Expertise und vergrößert patientenorientiertes Portfolio durch die Eingliederung des integrierten medizinischen Angebots der Gruppo Tronchet, bestehend aus Diagnostikdienstleistungen, medizinischen Untersuchungen, Physiotherapie und Rehabilitation sowie betriebsmedizinischen Leistungen

- Integration der 17 Gruppo-Tronchet-Gesundheitszentren in SYNLABs internationales Labornetzwerk gewährt beidseitigen Wissenstransfer und verbessert Versorgung von Patienten vor Ort

SYNLAB, Europas führender Anbieter medizinischer Diagnostikdienstleistungen, verkündet gemeinsam mit der Gruppo Tronchet, die führende Gruppe für Gesundheitszentren in Bologna, die Integration der 17 Gruppo-Tronchet-Gesundheitszentren in das internationale SYNLAB-Netzwerk. Die langjährige regionale Präsenz der Gruppo Tronchet und ihr breites Spektrum integrierter medizinischer Leistungen machen SYNLAB zum führenden Anbieter von Gesundheitsdienstleistungen in der Region Emilia-Romagna und unterstreichen SYNLABs Spitzenposition in Italien.

Mit einem Jahresumsatz von 22 Mio. Euro im Jahr 2020 und einem engmaschigen Netzwerk von Gesundheitszentren in und um Bologna herum, ist die Gruppo Tronchet ein etablierter Gesundheitsdienstler in der Region Emilia-Romagna. Das Unternehmen verfügt über ein starkes patientenorientiertes Portfolio integrierter medizinischer Leistungen. Neben der Diagnostik ist die Gruppo Tronchet auf medizinische Untersuchungen, Physiotherapie und Rehabilitation sowie betriebsmedizinische Leistungen spezialisiert.

Mit der Aufnahme der Gruppo Tronchet in das internationale SYNLAB-Netzwerk können Expertisen auf beiden Seiten genutzt werden, um das bereits umfassende Leistungsspektrum von SYNLAB weiter auszubauen. Besonders mit Blick auf den medizinischen Trend hin zu präventiven Maßnahmen und frühzeitigen Therapien zur Vorbeugung gesundheitlicher Beschwerden bietet das Portfolio der Gruppo Tronchet einen wertvollen Zugewinn für SYNLAB und unterstreicht den Führungsanspruch des Unternehmens.

Mathieu Floreani, CEO von SYNLAB, betont den Mehrwert der Gruppo Tronchet für das SYNLAB-Netzwerk: "Mit ihrer regionalen Präsenz und ihrem breiten Angebot integrierter Gesundheitsdienstleistungen wird die Gruppo Tronchet das SYNLAB Netzwerk in Italien passgenau verstärken. Die Akquisition der Gruppo Tronchet festigt unsere Spitzenposition im italienischen Diagnostikmarkt. Darüber hinaus kann SYNLAB dank der neu hinzugewonnenen Expertise Patienten zukünftig ein noch umfassenderes medizinisches Angebot machen. Wir freuen uns, unsere neuen Kollegen in der SYNLAB Familie willkommen zu heißen."

Giorgio Tronchet, CEO der Gruppo Tronchet, fügt hinzu: "Durch die Integration in das SYNLAB-Netzwerk können unsere Gesundheitszentren von der großen internationalen diagnostischen Expertise von SYNLAB profitieren. In Kombination mit unserem facettenreichen Angebot medizinischer Dienstleistungen werden Patienten in der Region von einem breiten und vielfältigen Leistungsspektrum profitieren. Die Integration in das SYNLAB-Netzwerk stellt eine große Chance dar, die wir nutzen wollen - für unsere Mitarbeiter, unsere Gruppe und letztlich für unsere Patienten."

Die Akquisition der Gruppo Tronchet ist ein wichtiger Schritt in SYNLABs langfristiger Strategie. Seit Anfang 2021 hat SYNLAB 12 Akquisitionen mit einem Gesamtunternehmenswert von rund 108 Mio. Euro abgeschlossen. SYNLAB ist auf einem guten Weg, im Jahr 2021 die mittelfristig angestrebten M&A-Ausgaben von 200 Mio. Euro pro Jahr zu erreichen.

Für weitere Informationen:

Medienkontakt: +49 (0) 151 46693856 Diana Tabor, FTI Consulting diana.tabor@fticonsulting.com

Kontakt für Investoren: +49 (0) 170 118 3753 Mark Reinhard, SYNLAB Mark.Reinhard@synlab.com

1. mailto:Mark.Reinhard@synlab.com

Über SYNLAB

- SYNLAB ( ISIN: DE000A2TSL71 , SYMBOL: SYAB) ist der größte europäische Anbieter von klinischen Labor- und medizinischen Diagnostikdienstleistungen und durchgeführten Tests. SYNLAB bietet die gesamte Bandbreite innovativer und zuverlässiger medizinischer Diagnostik für Patienten, niedergelassene Ärzte, Kliniken und die pharmazeutische Industrie an.

- Aufgrund branchenweit höchster Servicestandards ist SYNLAB der bevorzugte Partner für die Diagnostik in der Human- und Veterinärmedizin. Durch kontinuierliche Innovationen medizinischer Diagnostikdienstleistungen trägt die Gruppe zum Wohl von Patienten und Kunden bei.

- SYNLAB ist in 36 Ländern auf vier Kontinenten tätig und nimmt in den meisten Märkten eine führende Position ein. Mehr als 20.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (VZÄ), darunter über 1.200 Mediziner sowie eine Vielzahl weiterer Spezialisten wie Biologen, Chemiker und Labortechniker, tragen jeden Tag zum weltweiten Erfolg der Gruppe bei. SYNLAB führt pro Jahr ca. 500 Millionen Labortests durch und erzielte im Jahr 2020 einen Umsatz von 2,6 Mrd. EUR.

- Weitere Informationen finden Sie unter www.synlab.de und www.synlab.com.

Über Gruppo Tronchet Die Gruppo Tronchet ist die führende Gruppe für Gesundheitszentren in der Region Bologna. 1968 wurde die Gruppe von Giorgio Tronchet gegründet und ist seit mehr als 50 Jahren in der Region tätig. Seit der Gründung hat sich die Gruppo Tronchet zu einer der zentralen Adressen für Gesundheit und Wellness in Bologna entwickelt.

Die Gruppo Tronchet besteht aus 17 medizinischen Gesundheitszentren, deren Leistungsspektrum Labordiagnostik, medizinische Untersuchungen, Physioterapie und Rehabilitation sowie betriebsmedizinische Leistungen umfassen, inklusive Prävention, Diagnose und Rehabilitationstherapien.

SYNLAB AG Moosacher Straße 88 80809 München Deutschland Telefon: +49 1701183753 E-Mail: ir@synlab.com Internet: www.synlab.com/

ISIN: DE000A2TSL71

WKN: A2TSL7

