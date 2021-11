DGAP-News: Tag der Genossenschaft: Die Vaudoise-Gruppe unterstreicht das Engagement ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (deutsch)

Tag der Genossenschaft: Die Vaudoise-Gruppe unterstreicht das Engagement ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Lausanne, 9. November 2021 - Die Vaudoise-Gruppe organisiert am 11. November 2021 den Tag der Genossenschaft und nutzt den Anlass, ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ihr Engagement im Rahmen der unternehmensinternen Freiwilligentage involvere zu danken, bei denen die Organisation bergversetzer unterstützt wurde. Zudem unterstreicht der Anlass den Grundpfeiler des Unternehmens: die genossenschaftliche Ausrichtung.

Der Tag der Genossenschaft als festlicher Anlass soll das Engagement der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Vaudoise-Gruppe würdigen, die an den «involvere-Tagen - ein Tag, um Gutes zu tun» teilgenommen haben. Dieses Freiwilligenprogramm der Vaudoise wurde 2014 ins Leben gerufen.

involvere-Tage

Dank der Zusammenarbeit mit der Organisation bergversetzer hatten die Mitarbeitenden dieses Jahr die Möglichkeit, an einem der rund 21 Projekte teilzunehmen, die in verschiedenen Berggebieten in der ganzen Schweiz durchgeführt wurden. Über 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Geschäftssitzes und der Agenturen haben bei den Projekten mit angepackt und Landwirtinnen, Pächter und Gemeinden unterstützt. Sie haben beispielsweise Wanderwege aufbereitet, Nistkästen zum Schutz der Fauna angelegt oder bei der Erhaltung eines Kastanienhains mitgearbeitet.

Die Vaudoise lebt ihre genossenschaftliche Ausrichtung konkret

Jedes Jahr gibt die Vaudoise-Gruppe einen Teil ihres Gewinns an ihre Kundinnen und Kunden weiter. Der genossenschaftliche Ansatz zeigt sich aber auch bei weiteren Projekten: Das ganze Jahr über engagiert sich die Vaudoise für die soziale und berufliche Wiedereingliederung und bietet insbesondere Praktika für körperlich eingeschränkte Personen oder für Migrantinnen und Migranten an. Gegenseitige Hilfe und Solidarität wird auch innerhalb des Unternehmens gelebt, sodass sich jede und jeder Einzelne für gemeinnützige Organisationen einsetzen kann.

Die Gruppe Vaudoise Versicherungen Die Vaudoise gehört zu den zehn grössten Privatversicherern in der Schweiz. Das 1895 gegründete Unternehmen bietet hochwertige Beratung und Produkte in allen Bereichen der Versicherung und der Vorsorge. Dank ihrem dichten Agenturnetz ist die Vaudoise in der ganzen Schweiz vertreten. Damit ist sie nah bei den Kunden - für die Beratung und die Schadenregulierung. Die Gruppe beschäftigt über 1650 Mitarbeitende, darunter rund 100 Lernende und Personen in Ausbildung. Ganz im Sinne ihrer genossenschaftlichen Wurzeln gibt die Vaudoise ihren Kunden einen Teil des Gewinns in Form von Prämienrückerstattungen weiter. Im Jahr 2021 hat sie so 40 Millionen verteilt.

°