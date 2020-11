TAG Immobilien AG erhöht nach einem bisher sehr erfolgreich verlaufenden Geschäftsjahr die Prognose für 2020. Für 2021 wird ein weiterer Anstieg des FFO und der Dividende je Aktie um jeweils 5% auf EUR 178-182 Mio. bzw. EUR 0,92 erwartet.

PRESSEMITTEILUNG

TAG Immobilien AG erhöht nach einem bisher sehr erfolgreich verlaufenden Geschäftsjahr die Prognose für 2020. Für 2021 wird ein weiterer Anstieg des FFO und der Dividende je Aktie um jeweils 5% auf EUR 178-182 Mio. bzw. EUR 0,92 erwartet.

* FFO-Wachstum von über 8% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum; FFO im Q3 2020 mit EUR 44,6 Mio. auf dem Niveau des Vorquartals

* Geschäftsergebnisse in Deutschland und Polen weiterhin nahezu unbeeinflusst von der Covid-19-Pandemie

* Erhöhung der Prognose für das Geschäftsjahr 2020: FFO auf EUR 170-173 Mio. (nach EUR 168-170 Mio.), FFO je Aktie auf EUR 1,17 (nach EUR 1,16); Dividende je Aktie um EUR 0,01 auf EUR 0,88 angehoben (jeweils +7% vs. 2019)

* Prognose für 2021: FFO von EUR 178-182 Mio., FFO je Aktie von EUR 1,23 und Dividende je Aktie von EUR 0,92 (jeweils +5% vs. 2020)

Hamburg, 12. November 2020

Gutes operatives Mietwachstum und Anstieg der Funds From Operations (FFO) um 8% im Vergleich zum Vorjahreszeitrum

Die Netto-Ist-Miete der TAG Immobilien AG lag im dritten Quartal 2020 bei EUR 80,1 Mio. nach EUR 80,0 Mio. im Q2 2020 und EUR 78,6 Mio. im Q3 2019. Wesentliche Ursache für den Anstieg war das operative Mietwachstum. In der Folge verbesserte sich auch das Mietergebnis zum 30. September 2020 auf EUR 197,8 Mio. gegenüber EUR 192,9 Mio. im Vorjahreszeitraum. Im dritten Quartal 2020 ergab sich ein Mietergebnis von EUR 64,8 Mio. nach EUR 67,0 Mio. im Q2 2020 und EUR 64,9 Mio. im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Auch das Dienstleistungsergebnis trug mit EUR 6,3 Mio. wesentlich zum operativen Erfolg bei, dies entspricht einem Anstieg von 5% im Vergleich zum Q3 2019.

Der FFO (definiert als FFO I ohne Verkaufsergebnisse), der sich derzeit noch ausschließlich aus dem von der TAG in Deutschland betriebenen Vermietungsgeschäft ermittelt, konnte im Neunmonatszeitraum zum 30. September 2020 im Vergleich zum Vorjahr um EUR 9,6 Mio. bzw. 8% gesteigert werden. Zu diesem Anstieg trugen insbesondere ein um EUR 6,8 Mio. erhöhtes bereinigtes EBITDA und um EUR 2,2 Mio. geringere zahlungswirksame Ertragsteuern bei.

Mietausfälle in Folge der Covid-19-Pandemie waren wie im Vorquartal im dritten Quartal 2020 kaum zu verzeichnen. Zum 30. September 2020 betrug der Anteil der Wohnungsmieter, die auf Grund von Einnahmeausfällen durch die Covid-19-Pandemie ihre Miete nicht bezahlen konnten, nur ca. 0,1%. Auch die Leerstandsquote in den TAG-Wohneinheiten war mit 4,8% im September 2020 im Vergleich zum Juni 2020 (5,1%) bereits wieder deutlich rückläufig.

Die TAG hat auf Grund der Covid-19-Pandemie in den Monaten März bis Juni 2020 freiwillig auf Mieterhöhungen durch Anpassung an die ortsübliche Vergleichsmiete verzichtet und auch danach die Berücksichtigung von Mieterinteressen bei Covid-19-bedingten Notlagen sichergestellt. Vor diesem Hintergrund sowie in Folge einer reduzierten Anzahl von Mieterwechseln während der Pandemie belief sich das gesamte like-for-like Mietwachstum zum 30. September 2020 auf 1,5% p.a. nach 2,4% p.a. zum 31. Dezember 2019. Bereinigt um Effekte aus dem Leerstandsabbau betrug das Mietwachstum 1,4% p.a. nach 1,9% p.a. zum 31. Dezember 2019.

Bereits über 4.300 Wohnungen in Deutschland im bisherigen Verlauf des Geschäftsjahres 2020 akquiriert

In der Zeit von Januar bis Oktober 2020 konnten insgesamt 4.338 Wohnungen zu einem Gesamtkaufpreis von EUR 168,7 Mio. in mehreren Transaktionen beurkundet werden. Die Hauptstandorte dieser Akquisitionen liegen allesamt in den TAG-Kernregionen in Ostdeutschland, überwiegend in Sachsen-Anhalt und in Sachsen. Der Ankaufsfaktor entspricht im Durchschnitt dem 14,8-fachen der aktuellen Jahresnettokaltmiete, dies ergibt eine jährliche Bruttoanfangsverzinsung von nahezu 7%. Die durchschnittliche Leerstandsquote der erworbenen Portfolios beträgt aktuell rund 21% und bietet damit weiteres Wertschöpfungspotenzial. Der Vollzug (Closing) dieser Ankäufe ist zum überwiegenden Teil bis Oktober 2020 schon erfolgt.

Positive Entwicklung der Geschäftstätigkeit und weitere Akquisitionen in Polen

Die Geschäftstätigkeit der TAG in Polen ist von der Covid-19-Pandemie nur wenig beeinflusst. Im dritten Quartal war ein Anstieg der Verkäufe zu verzeichnen. Die Umsätze aus Immobilienverkäufen beliefen sich auf EUR 25,3 Mio. im Q3 2020 nach EUR 4,4 Mio. im Vorquartal. Parallel wurden im dritten Quartal 2020 Verkäufe von 124 (Q2 2020: 61) Wohnungen beurkundet.

Der Schwerpunkt der zukünftigen Geschäftstätigkeit der TAG wird, analog zum Geschäftsmodell in Deutschland, auch in Polen in der langfristigen Vermietung von Wohnungen liegen. Mittelfristig, d.h. in den nächsten drei bis fünf Jahren, sollen insgesamt 8.000 bis 10.000 Wohnungen selbst errichtet oder erworben werden. Die laufende Bautätigkeit konnte während der Covid-19-Pandemie ohne wesentliche Verzögerungen fortgesetzt werden.

Zum 30. September 2020 umfasst die vertraglich gesicherte Pipeline zum Bau von Wohnungen insgesamt 7.644 Einheiten, davon 5.039 in Wroclaw, 2.015 Einheiten in Pozna und 590 Einheiten in ód. Gegenüber dem Stand zum Ende des Q2 2020 wurde diese Pipeline damit um 1.845 Wohnungen erweitert. Nach den derzeitigen Planungen sind von den zum 30. September 2020 insgesamt ca. 7.600 Wohnungen rund 3.500 Wohnungen für den Verkauf vorgesehen, ca. 4.100 Wohnungen sollen nach Fertigstellung vermietet werden und bilden somit den Grundstock für die rund 8.000 bis 10.000 Wohnungen, die innerhalb eines Zeitraums von drei bis fünf Jahren in Polen als Vermietungsbestand aufgebaut werden sollen.

Prognosen für das Geschäftsjahr 2020 werden angehoben, erstmalige Veröffentlichung der FFO - und Dividendenprognose für das Geschäftsjahr 2021

Die Prognosen für das Jahr 2020 für den FFO I und die Dividende je Aktie können vor dem Hintergrund des bisher sehr erfolgreich verlaufenden Geschäftsjahrs erhöht werden und stellen sich nunmehr wie folgt dar:

* FFO I: EUR 170-173 Mio. (zuvor: EUR 168-170 Mio.; 2019: EUR 160,6 Mio.)

* FFO I je Aktie: EUR 1,17 (zuvor: EUR 1,16; 2019: EUR 1,10)

* Dividende je Aktie: EUR 0,88 (zuvor: EUR 0,87; 2019: EUR 0,82)

Erstmalig veröffentlichen wir mit der Zwischenmitteilung zum Q3 2020 eine FFO- und Dividendenprognose für das Geschäftsjahr 2021. Die Prognose und die Steigerungsraten im Vergleich zu den für das Geschäftsjahr 2020 erwarteten Werten lauten wie folgt:

* FFO I: EUR 178-182 Mio. (+5%)

* FFO I je Aktie: EUR 1,23 (+5%)

* Dividende je Aktie: EUR 0,92 (+5%)

Die heute veröffentlichten Zahlen zum dritten Quartal 2020 kommentiert Martin Thiel, Finanzvorstand der TAG, wie folgt: "Auch in diesen schwierigen Zeiten der Covid-19-Pandemie hat sich unser Geschäftsmodell, das sich auf bezahlbaren Wohnraum außerhalb der großen Metropolen fokussiert, sehr gut behaupten können. Vor diesem Hintergrund können wir nicht nur unsere FFO- und Dividendenprognose für das Jahr 2020 erhöhen, sondern unseren Aktionären für das Jahr 2021 ein kontinuierliches und rentables Wachstum in Aussicht stellen".

Weitere Details zum dritten Quartal 2020 können der heute veröffentlichten Präsentation sowie der Zwischenmitteilung unter http://www.tag-ag.com/investor-relations/finanzberichte/quartalsberichte/ entnommen werden.

