TAKKT AG: Hauptversammlung beschließt Dividendenzahlung von 1,10 Euro je Aktie - Aufsichtsrat dankt Felix Zimmermann für langjährige erfolgreiche Tätigkeit

Stuttgart, 11. Mai 2021. Die Hauptversammlung der TAKKT AG hat heute den Dividendenvorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat bestätigt und die Zahlung einer Dividende von 1,10 Euro je Aktie beschlossen. Auch allen anderen Tagesordnungspunkten haben die Aktionäre mit großer Mehrheit zugestimmt. Wie angekündigt, schied der Vorstandsvorsitzende Felix Zimmermann nach Ablauf der Hauptversammlung auf eigenen Wunsch aus dem Vorstand der TAKKT AG aus.

Die Hauptversammlung der TAKKT AG fand in diesem Jahr erneut in virtueller Form statt. Auf der Tagesordnung standen die Entscheidung über die Gewinnverwendung, die Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat, die Wahl des Abschlussprüfers sowie die Billigung des Vergütungssystems für den Vorstand und den Aufsichtsrat. Allen Punkten der Tagesordnung wurde mit großer Mehrheit zugestimmt. Damit bestätigten die Aktionäre auch den Vorschlag, neben der Zahlung einer Dividende von 0,55 Euro für das Geschäftsjahr 2020 auch die im Vorjahr ausgesetzte Basisdividende von ebenfalls 0,55 Euro nachzuholen.

In seiner Rede erläuterte Felix Zimmermann den Aktionären die neue Vision der TAKKT. Diese dient der Gruppe als Zielbild und Ambition während des Transformationsprozesses hin zur TAKKT 4.0. Die Gruppe will bis 2025 der nachhaltigste Anbieter im Markt für Geschäftsausstattung sein. Daneben berichtete Zimmermann über das vergangene Geschäftsjahr, den Start in das Jahr 2021 sowie über den aktuellen Stand bei der Umsetzung der organisatorischen Neuausrichtung. Die im Vorfeld eingereichten Fragen der Aktionäre betrafen insbesondere die Strategie, die personellen Veränderungen sowie die Auswirkungen in Zusammenhang mit der Coronavirus-Pandemie. Sämtliche eingereichten Fragen wurden während der Versammlung beantwortet.

Wie Mitte April angekündigt, schied CEO Felix Zimmermann auf eigenen Wunsch nach Ablauf der Hauptversammlung aus dem Vorstand der TAKKT AG aus. Der Aufsichtsratsvorsitzende Florian Funck dankte ihm während der Versammlung für seine langjährige erfolgreiche Tätigkeit. Zimmermann wurde 1999 in den Vorstand der TAKKT berufen und stand seit 2009 an der Spitze des Unternehmens. "Mit seiner werteorientierten, verantwortungsbewussten und pragmatischen Führung hat er TAKKT nicht nur sehr erfolgreich durch die Finanz- und die jüngste Corona-Krise geführt, sondern auch die stetige Weiterentwicklung des Unternehmens von einem B2B-Katalogversender zu einem E-Commerce-Anbieter vorangetrieben."

Maria Zesch wird am 01. August die Position des CEO übernehmen. Bis dahin wird die TAKKT von einem Transition Team geführt, dem neben den Vorstandsmitgliedern Claude Tomaszewski und Tobias Flaitz weitere Mitglieder des Senior Managements sowie Vertreter der operativen Einheiten angehören.

In einer Sitzung unmittelbar im Anschluss an die Hauptversammlung wurde wie geplant ein Wechsel in der Rollenverteilung im Aufsichtsrat vollzogen. Thomas Schmidt, CEO des TAKKT-Mehrheitsaktionärs Haniel, wurde vom Aufsichtsrat zum neuen Vorsitzenden gewählt. Florian Funck bleibt dem Aufsichtsrat als Mitglied weiterhin erhalten. Felix Zimmermann dankte Funck für seine Tätigkeit. "In seiner Rolle als Vorsitzender des Aufsichtsrats hat uns Florian Funck in den vergangenen beiden Jahren mit seiner profunden Kenntnis des TAKKT-Geschäfts sehr dabei geholfen, die TAKKT weiterzuentwickeln und erfolgreich durch die Krise zu kommen".

Kurzprofil der TAKKT AG Die TAKKT AG ist in Europa und Nordamerika der führende B2B-Distanzhändler für Geschäftsausstattung. Die Gruppe ist mit ihren Geschäftseinheiten KAISER+KRAFT, Ratioform, National Business Furniture, Displays2Go, Newport, Hubert und Central in mehr als 25 Ländern vertreten. Das Sortiment der Tochtergesellschaften umfasst über eine Million Produkte aus den Bereichen Betriebs- und Lagereinrichtung, Büromöbel, Transportverpackungen, Displayartikel, Ausrüstungsgegenstände für den Gastronomie- und Hotelmarkt sowie den Einzelhandel. Größter Aktionär ist Haniel mit einem Anteil von 50,25%.

Ansprechpartner: Michael Loch Tel. +49 711 3465-8222 Benjamin Bühler Tel. +49 711 3465-8223

E-Mail: investor@takkt.de

