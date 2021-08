DGAP-News: Tchibo: q.beyond führt SAP S/4HANA erfolgreich ein (deutsch)

Tchibo: q.beyond führt SAP S/4HANA erfolgreich ein

- Europaweit eine der größten Umstellungen auf S/4HANA im Handel - Umstellung der Vertriebs- und Logistikprozesse auf "near-realtime" - Big Bang Go-live für den gesamten Tchibo Konzern

Köln, 19. August 2021 - Mit q.beyond als federführendem Implementierungspartner hat Tchibo sein SAP-Retail-System erfolgreich auf SAP S/4HANA umgestellt. Tchibo hat sich frühzeitig für S/4HANA entschieden und betreibt nun mit dem SAP S/4HANA Retail for Merchandise Management eine der größten Branchenlösungen in Europa. Das Handelsunternehmen setzt für seine zentralen Anwendungen vollständig auf die neue Datenbanktechnologie von SAP. S/4HANA ermöglicht es Tchibo in Echtzeit auf Kundenwünsche zu reagieren - im Online-Geschäft ein wesentlicher Wettbewerbsvorteil. Die Warenversorgung der Filialen und der Depots im Einzelhandel konnte nachhaltig optimiert werden; mit der neuen HANA Datenbank wurden die Systemlaufzeiten halbiert. Neben S/4HANA wird auch das bestehende SAP CAR weiter ausgebaut, um X-Channel-Prozesse in Echtzeit abzubilden und moderne Prognoseverfahren einzusetzen.

Big Bang Go-live

q.beyond hat für Tchibo ein Projektvorgehen entwickelt, welches es ermöglichte, das gesamte Altsystem an einem verlängerten Wochenende ins S/4HANA zu konvertieren. Da alle europäischen Landesgesellschaften des Tchibo Konzerns zentral mit Ware versorgt werden, war eine mehrstufige Produktivsetzung ausgeschlossen. In 18 Monaten Projektlaufzeit wurden alle produktiv genutzten Vertriebs-, Einkaufs- und Materialwirtschaftsprozesse auf S/4HANA umgestellt und das neue SAP Hauptbuch eingeführt. Darüber hinaus hat q.beyond 30 SAP- und Non-SAP Systeme mit dem S/4HANA integriert. Das gemischte Projektteam bestand aus 80 IT-Spezialistinnen und -Spezialisten; die q.beyond Berater:innen und Entwickler:innen haben die Tchibo IT bei der Umsetzung maßgeblich unterstützt. "Die Produktivsetzung war ein voller Erfolg. Die q.beyond Kolleginnen und Kollegen haben es geschafft, unser 24 TB großes Retail-System in 48 Stunden auf S/4HANA zu konvertieren. Die Umstellung auf das neue SAP Hauptbuch hat weniger als 24 Stunden gedauert", berichtet Andreas Bartsch, Tchibo Projektleiter.

Umsetzung vollständig im Plan

Das Projekt ist über Christi Himmelfahrt produktiv gesetzt worden und war vollständig im Plan. Dies ist besonders bemerkenswert, weil die Umsetzung des Projektes unter erschwerten Bedingungen erfolgt ist. Das gesamte Projektteam musste seit Mitte März 2020 aus dem Homeoffice arbeiten; die Projektfläche konnte wegen der Corona-Pandemie nicht genutzt werden. q.beyond und Tchibo gelang es in kürzester Zeit, eine Collaboration-Lösung aufzubauen und das Projekt fortzusetzen. "Mit dem engagierten Einsatz des q.beyond Teams war es auch in Corona-Zeiten möglich, alle technologischen Herausforderungen zu überwinden und die S/4HANA-Konvertierung zum geplanten Stichtag umzusetzen", freut sich Christoph Kastaun, Director IT bei Tchibo. "Das Plus an Funktionen und Performance nach der Umstellung zeigt bereits: Es hat sich für uns gelohnt, frühzeitig auf S/4HANA umzusteigen. Mit der Umstellung auf S/4HANA hat Tchibo einen großen Schritt in Richtung der SAP Referenzarchitektur gemacht; q.beyond hat Tchibo dabei mit ihrer starken Handelsexpertise wesentlich unterstützt".

Nach zwei Wochen Stabilisierung laufen die S/4HANA Prozesse seit Anfang Juni im Regelbetrieb bei q.beyond. Im Vergleich zum alten Retail-System ist die Performance laut Tchibo deutlich besser geworden und der Systembetrieb nahezu störungsfrei.

q.beyond unter den führenden IT- und SAP-Partnern für den Handel

"Mit der S/4HANA-Einführung bei Tchibo haben wir ein weiteres Mal unseren Anspruch unterstrichen, einer der führenden IT- und SAP-Dienstleister für den Handel zu sein", sagt Thorsten Raquet, Mitglied der Geschäftsleitung bei q.beyond. "Diese komplexe Migration konnten wir im Teamwork mit Tchibo innerhalb des gesetzten Zeitrahmens erfolgreich abschließen, eine Vielzahl unternehmensspezifischer Prozesse in eine neue Standardumgebung bringen - und so unserem Kunden einen echten Mehrwert für die kommenden Herausforderungen am Markt verschaffen." Europaweit sei es eine der größten Umstellungen auf SAP S/4HANA im Retail-Bereich.

q.beyond übernimmt für Tchibo das SAP Application Management und den SAP-Basisbetrieb. Darüber hinaus gehören unter anderem der IT-Service Desk, das Management des gesamten nationalen und internationalen WAN (Wide Area Network) sowie weitere IT-Infrastrukturleistungen zu den Dienstleistungen für Tchibo.

Neben dem Handel stehen bei q.beyond die Branchen produzierendes Gewerbe, Energie sowie seit Kurzem auch die Logistik im Fokus, deren Digitalisierungsbestrebungen der IT-Dienstleister mit seiner langjährigen Cloud-, SAP- und IoT-Expertise nach vorne bringt.

Unternehmensprofil der q.beyond AG

Die q.beyond AG steht für erfolgreiche Digitalisierung. Wir unterstützen unsere Kunden dabei, die besten digitalen Lösungen für ihr Business zu finden, setzen diese um und betreiben sie. Unser starkes Team aus 1.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bringt unsere mittelständischen Kunden sicher durch die digitale Transformation, mit umfassender Expertise in den Bereichen Cloud, SAP und IoT.

Die q.beyond AG ist im September 2020 aus der QSC AG hervorgegangen. Das Unternehmen verfügt über Standorte in ganz Deutschland, eigene zertifizierte Rechenzentren und gehört zu den führenden IT-Dienstleistern.

Über Tchibo:

Tchibo steht für ein einzigartiges Geschäftsmodell. In acht Ländern betreibt Tchibo rund 900 Shops, über 24.300 Depots im Einzelhandel sowie nationale Online-Shops. Über dieses Multichannel-Vertriebssystem bietet das Unternehmen neben Kaffee und den Einzelportionssystemen Cafissimo und Qbo die wöchentlich wechselnden Non Food Sortimente und Dienstleistungen, wie Reisen oder Mobilfunk, an. Tchibo erzielte 2019 mit international rund 11.450 Mitarbeitern 3,12 Milliarden Euro Umsatz. Tchibo ist Röstkaffee-Marktführer in Deutschland, Österreich, Tschechien und Ungarn und gehört zu den führenden E-Commerce-Firmen in Europa.

Für seine nachhaltige Geschäftspolitik wurde das 1949 in Hamburg gegründete Familienunternehmen mehrfach ausgezeichnet: 2012 mit dem Preis für Unternehmensethik und dem Umweltpreis Logistik sowie 2013 mit den CSR-Preisen der Bundesregierung und der EU. 2016 wurde Tchibo als nachhaltigstes Großunternehmen Deutschlands ausgezeichnet.

Kontakt

q.beyond AG Arne Thull Leiter Investor Relations/Mergers & Acquisitions T +49 221 669-8724 invest@qbeyond.de www.qbeyond.de

