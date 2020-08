DGAP-News: TeamViewer AG optimiert und erweitert Kreditfinanzierung (deutsch)

TeamViewer AG optimiert und erweitert Kreditfinanzierung

Göppingen, 26. August 2020 - TeamViewer, ein weltweit führender Anbieter für sichere Fern-Konnektivität, hat die Änderung seiner im September 2024 fälligen revolvierenden Kredit- und Darlehensfazilitäten erfolgreich abgeschlossen. Die neuen Konditionen spiegeln die signifikante Entschuldung und das verbesserte Kreditprofil des Unternehmens wider, welches auf die sehr starke Geschäftsentwicklung seit dem Börsengang im September 2019 zurückzuführen ist.

Während die Größen der EUR- und GBP-Darlehen mit 125 Millionen EUR und 66,6 Millionen GBP unverändert sind, wurde das USD-Darlehen von 450 Millionen USD auf 340 Millionen USD reduziert. Die von 35 Million EUR auf 150 Million EUR aufgestockte revolvierende Kreditlinie (RCF) wurde in Höhe von 75 Millionen USD in Anspruch genommen, um die vorzeitige Rückzahlung des USD-Darlehens zum Teil zwischenzufinanzieren. Die Zinsmarge wurde für alle Darlehen um 25 Basispunkte und im Falle der RCF um 50 Basispunkte reduziert. Zusätzlich zu der Margenreduzierung profitiert TeamViewer von der Herabsetzung des USD-Libor-Floors von 1% auf 0%. Insgesamt wird für das verbleibende Geschäftsjahr mit einer Zinseinsparung von rund 1,5 Millionen EUR gerechnet, wodurch die einmaligen Transaktionskosten in Höhe von ca. 1,7 Millionen EUR größtenteils kompensiert werden. Ab 2021 wird die erwartete jährliche Ersparnis im Bereich von 5 Millionen EUR liegen. Darüber hinaus sind die geänderten Kreditfazilitäten nun unbesichert.

"Die erfolgreiche Transaktion gibt uns zusätzliche Flexibilität bei der Umsetzung unserer Wachstumsinitiativen, verbessert die zukünftige Cash-Generierung von TeamViewer und zeigt das Vertrauen unserer Kreditgeber in unsere Strategie", sagte Carsten Keller, Leiter Capital Markets von TeamViewer.

Die Commerzbank AG fungierte als Koordinator und Dokumentationsstelle und Freshfield Bruckhaus Deringer hat TeamViewer rechtlich beraten.

Über TeamViewer

Als globales Technologieunternehmen und führender Anbieter einer Konnektivitätsplattform ermöglicht es TeamViewer, aus der Ferne auf Geräte aller Art zuzugreifen, sie zu steuern, zu verwalten, zu überwachen und zu reparieren - von Laptops und Mobiltelefonen bis zu Industriemaschinen und Robotern. Ergänzend zur hohen Zahl an Privatnutzern, für die die Software kostenlos angeboten wird, hat TeamViewer mehr als 500.000 zahlende Kunden und unterstützt Unternehmen jeglicher Größe und aus allen Branchen dabei, geschäftskritische Prozesse durch die nahtlose Vernetzung von Geräten zu digitalisieren. Vor dem Hintergrund globaler Megatrends wie der rapiden Verbreitung von internetfähigen Endgeräten, der zunehmenden Prozessautomatisierung und neuer, ortsunabhängiger Arbeitsformen hat sich TeamViewer zum Ziel gesetzt, den digitalen Wandel proaktiv mitzugestalten und neue Technologien wie Augmented Reality, künstliche Intelligenz und das Internet der Dinge kontinuierlich für Produktinnovationen zu nutzen.

Seit der Gründung des Unternehmens im Jahr 2005 wurde die Software von TeamViewer weltweit auf mehr als 2,2 Milliarden Geräten installiert. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Göppingen, Deutschland, und beschäftigt weltweit mehr als 1.000 Mitarbeiter. Im Jahr 2019 verzeichnete TeamViewer fakturierte Umsätze (Billings) in Höhe von rund 325 Millionen Euro. Die TeamViewer AG (TMV) ist als MDAX-Unternehmen an der Frankfurter Börse notiert. Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie unter www.teamviewer.com.

Kontakt

Presse Martina Dier Director, Investor Relations Carsten Keller Communications Tel.: +49 Leiter Investor Relations and Capital (0)7161 60692 410 E-Mail: Markets Tel.: +49 (0)151 1941 7780 [1]press@teamviewer.com 1. E-Mail: [1]ir@teamviewer.com 1. mailto:press@teamviewer.com mailto:ir@teamviewer.com Göppingen, 26. August 2020

Finanzkalender

Commerzbank Corporate Conference 2020 (virtuell) 03. September 2020 Berenberg & Goldman Sachs German Corporate Conference 21. September 2020 (virtuell) 2020 Q3 2020 Quarterly Statement 10. November 2020

WICHTIGER HINWEIS

Bestimmte Aussagen in dieser Meldung können zukunftsgerichtete Aussagen sein. Diese Aussagen basieren auf Annahmen, die zu dem Zeitpunkt, an dem sie getroffen wurden, für angemessen erachtet werden, und unterliegen wesentlichen Risiken und Unsicherheiten, einschließlich derjenigen Risiken und Unsicherheiten, die in den Offenlegungen von TeamViewer beschrieben sind. Sie sollten sich nicht auf zukunftsgerichtete Aussagen als Vorhersagen von künftigen Ereignissen verlassen und wir verpflichten uns nicht, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten. Unsere tatsächlichen Ergebnisse können von den in diesen Mitteilungen enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen aufgrund mehrerer Faktoren wesentlich und nachteilig abweichen, unter anderem aufgrund von Risiken aus makroökonomischen Entwicklungen, externem Betrug, mangelnder Innovationskraft, unangemessener Datensicherheit und Änderungen im Wettbewerbsniveau. Alle angegebenen Zahlen sind ungeprüft.

Alternative Leistungskennzahlen Dieses Dokument enthält bestimmte alternative Leistungskennzahlen (Alternative Performance Measures bzw. "APMs") wie Billings und Adjusted EBITDA, die nicht nach IFRS, HGB oder anderen allgemein anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen erforderlich sind oder dargestellt werden. TeamViewer stellt APMs dar, da diese Kennzahlen vom Management für die Überwachung, Beurteilung und Steuerung der Geschäftsentwicklung verwendet werden und das Management der Auffassung ist, dass diese Kennzahlen ein tiefergehendes Verständnis über die zugrunde liegenden Ergebnisse von TeamViewer und die damit verbundenen Trends vermitteln. Die Definitionen dieser APMs sind möglicherweise nicht mit anderen ähnlich benannten Kennzahlen anderer Unternehmen vergleichbar und haben Einschränkungen als Analyseinstrumente und sollten daher nicht isoliert oder als Ersatz für die Analyse der Betriebsergebnisse von TeamViewer betrachtet werden, wie sie nach IFRS oder HGB berichtet werden. APMs wie Billings und Adjusted EBITDA stellen keine Kennzahlen für die Ertragslage oder die Liquidität von TeamViewer nach IFRS oder HGB dar und sollten nicht als Alternativen für das Periodenergebnis oder andere Leistungskennzahlen herangezogen werden, die gemäß IFRS, HGB oder anderen allgemein anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen ermittelt werden, oder als Alternativen zum Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit oder Finanzierungstätigkeit.

TeamViewer hat die nachstehenden APMs jeweils wie folgt definiert: "Billings" stellen den (Netto) Wert der fakturierten Güter und Dienstleistungen dar, die den Kunden innerhalb einer Periode berechnet werden und deren Realisierung als wahrscheinlich gilt. Sie berechnen sich aus dem Umsatz nach IFRS, bereinigt um die ergebniswirksame Veränderung abgegrenzter Umsatzerlöse. "Adjusted EBITDA" ist definiert als EBITDA bereinigt um die ergebniswirksame Veränderung abgegrenzter Umsatzerlöse im Betrachtungszeitraum und um bestimmte, durch den Vorstand in Abstimmung mit dem Aufsichtsrat definierte Geschäftsvorfälle. Zu bereinigende Geschäftsvorfälle stehen im Zusammenhang mit aktienbasierten Vergütungsmodellen und sonstigen wesentlichen Sondereffekten, die nicht im direkten Zusammenhang mit der operativen Performance des Geschäfts stehen. "Adjusted EBITDA-Marge" bezeichnet das Adjusted EBITDA, ausgedrückt als Prozentsatz der Billings.

Operative und weitere finanzielle Kennzahlen mit Informationscharakter: Dieses Dokument enthält ferner bestimmte operative Kennzahlen, wie Net Retention Rate, und weitere finanzielle Kennzahlen, die nicht nach IFRS, HGB oder anderen allgemein anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen erforderlich sind oder dargestellt werden ("weitere finanzielle Kennzahlen"). TeamViewer stellt diese operativen Kennzahlen und weiteren finanziellen Kennzahlen zu Informationszwecken dar, und da sie vom Management für die Überwachung, Beurteilung und Steuerung der Geschäftsentwicklung verwendet werden. Die Definitionen dieser operativen und weiteren finanziellen Kennzahlen sind unter Umständen nicht mit anderen ähnlich benannten Kennzahlen anderer Unternehmen vergleichbar und haben Einschränkungen als Analyseinstrumente und sollten daher nicht isoliert oder als Ersatz für die Analyse der Betriebsergebnisse, Ertragslage oder Liquidität von TeamViewer betrachtet werden, wie sie nach IFRS oder HGB berichtet werden.

TeamViewer definiert diese operativen Kennzahlen und weiteren finanziellen Kennzahlen mit Informationscharakter wie folgt: Die "Net Retention Rate" oder "NRR" wird ermittelt als jährlich wiederkehrende Billings existierender Abonnementkunden in der Betrachtungsperiode abzüglich des Brutto-Wertverlustes durch Kundenabwanderung, zuzüglich der Billings aus Up- und Cross-Selling-Aktivitäten, inklusive der Effekte aus Währungskursveränderungen und auslaufender Preisnachlässe, in Prozent der jährlich wiederkehrenden Billings der Vorperiode. "Levered free cash flow" (FCFE) ist definiert als Netto-Cashflow aus Betriebsaktivitäten abzüglich Investitionsausgaben für Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte (ohne Fusionen und Übernahmen), Zahlungen für das Kapitalelement von Leasingverbindlichkeiten und Zinszahlungen für Anleihen und Leasingverbindlichkeiten; und Der "Verschuldungsgrad" setzt die Nettofinanzverbindlichkeiten (definiert als die Summe der zinstragenden kurz- und langfristigen Finanzverbindlichkeiten abzüglich von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten) des Konzerns ins Verhältnis zum Adjusted EBITDA.

