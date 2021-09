Tele Columbus AG: Eisenbahner-Wohnungsbaugenossenschaft (EWG) und Te-le Columbus bauen flächendeckendes Glasfasernetz für rund 8.000 Haushalte

PRESSEMITTEILUNG

Schnelles Internet für eine ganze Genossenschaft

Eisenbahner-Wohnungsbaugenossenschaft (EWG) und Tele Columbus bauen flächendeckendes Glasfasernetz für rund 8.000 Haushalte

- Neuer Gestattungsvertrag zwischen EWG und Tele Columbus

- Vollglasfaserversorgung in zwei Ausbauschritten

- Upload- und Downloadgeschwindigkeiten im Gigabitbereich

Berlin / Dresden, 15.09.2021. Mit Bagger und Spatenstich wurde heute in Dresden-Briesnitz ein Projekt gestartet, das den Mitgliedern der Eisenbahner-Wohnungsbaugenossenschaft schrittweise schnelles Internet beschert. Sie erhalten dank einer Vereinbarung der EWG mit dem Glasfasernetzbetreiber Tele Columbus, der seine Produkte über die Marke PUR vertreibt, einen zukunftssicheren Glasfaseranschluss. Davon profitiert die ganze Genossenschaft mit rund 8.000 Haushalten in Gorbitz, Briesnitz und weiteren Stadtteilen.

Streaming und Videokonferenzen, Homeoffice und Homeschooling - all das soll in Zukunft parallel und stabil möglich werden. Außerdem sinken dank des neuen Vertrages ab 2023 auch die TV- Gebühren für die Mieter.

Schnelles Internet für alle Mitglieder hatte die EWG längst als wichtiges Ziel formuliert und die Multimediaversorgung für die Genossenschaft ausgeschrieben. Den Zuschlag erhielt die Tele Columbus AG, mit der die EWG seit mehr als 20 Jahren zusammenarbeitet und auch Herausforderungen beim Kundenservice gemeinsam gemeistert hat.

"Mit einem schnellen Internet sind unsere Mitglieder künftig gut gewappnet für die fortschreitende Digitalisierung unseres Alltags", so Michael Reichel, Vorstand der EWG Dresden eG. "Die Dringlichkeit wurde im Lockdown so richtig deutlich, als alle Familienmitglieder gleichzeitig ins Internet wollten: zur Videokonferenz mit Kollegen, zur Lernplattform beim Homeschooling oder zum Videospiel in HD. Wenn das künftig parallel und problemlos möglich ist, verbessert sich die Lebens- und Wohnqualität in unseren Quartieren spürbar. Unseres Wissens sind wir die erste Dresdner Genossenschaft, die solch ein Projekt für alle Wohnungen startet."

Bereits im Juli 2021 hatten die EWG und Tele Columbus einen neuen Gestattungsvertrag unterzeichnet. Er sieht eine Aufrüstung zur Vollglasfaserversorgung in zwei Ausbauschritten vor. Im ersten Schritt - genannt "Fiber To The Building" - wird die Glasfaser des bestehenden Netzes bis in die Häuser hinein verlängert. Damit steigen die verfügbaren Download-Bandbreiten bis Ende 2022 von heute 400 Mbit/s auf 1.000 Mbit/s und den Mieterinnen und Mietern der EWG steht erstmals Gigabit-Internet zur Verfügung.

Im zweiten Schritt werden ab 2023 die einzelnen Wohnungen angeschlossen. Mit dieser Vollglasfaserversorgung - "Fiber To The Home" (FTTH) genannt - sind Internetanbindungen mit symmetrischen Upload- und Downloadgeschwindigkeiten im Gigabitbereich möglich. Bisher sind die Upload-Geschwindigkeiten, mit denen man selbst Daten ins Internet überträgt, deutlich langsamer als der Download, mit denen man Datenpakete aus dem Internet abruft. Symmetrische Bandbreiten sorgen künftig dafür, das Uploads und Downloads gleich schnell vonstattengehen.

"Als Partner der Wohnungswirtschaft mit klarem Bekenntnis zum Glasfaserausbau freuen wir uns, die bewährte Partnerschaft mit der EWG Dresden weiter fortsetzen zu dürfen und bedanken uns für das damit entgegengebrachte Vertrauen", sagt Rüdiger Schmidt, der für die Wohnungswirtschaft verantwortliche Geschäftsführer in der Tele Columbus Gruppe. "Durch die neue Vereinbarung stellen wir sicher, dass in jeder Wohnung für jeden Bewohner eine Fernseh- und Internet-Infrastruktur mit höchster Leistungsfähigkeit zur Verfügung steht. Wir sind sicher, dass sich die Entscheidung, konsequent auf den FTTH-Glasfaseranschluss zu setzen, für Mieter und Vermieter gleichermaßen auszahlen wird."

Über Tele Columbus

Die Tele Columbus AG ist einer der führenden Glasfasernetzbetreiber in Deutschland mit einer Reichweite von mehr als drei Millionen Haushalten. Unter der Marke PUR bietet das Unternehmen Highspeed-Internet einschließlich Telefon sowie mehr als 250 TV-Programme auf einer digitalen Entertainment-Plattform an, die klassisches Fernsehen mit Videounterhaltung auf Abruf vereint. Mit ihren Partnern der Wohnungswirtschaft realisiert die Tele Columbus Gruppe maßgeschneiderte Kooperationsmodelle und moderne digitale Mehrwertdienste wie Telemetrie und Mieterportale. Als Full-Service-Partner für Kommunen und regionale Versorger treibt das Unternehmen maßgeblich den glasfaserbasierten Infrastruktur- und Breitbandausbau in Deutschland voran. Im Geschäftskundenbereich werden zudem Carrier-Dienste und Unternehmenslösungen auf Basis des eigenen Glasfasernetzes erbracht. Die Tele Columbus AG ist seit 2015 börsennotiert und hat ihren Hauptsitz in Berlin sowie Niederlassungen in Leipzig, Unterföhring, Hamburg, Ratingen und Chemnitz.

