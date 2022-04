DGAP-News: Telemos verkauft führende europäische Gruppe für augenmedizinische Dienstleistungen Sanoptis (deutsch)

Telemos verkauft führende europäische Gruppe für augenmedizinische Dienstleistungen Sanoptis

20.04.2022 - London: Telemos Capital ("Telemos") hat eine Vereinbarung über den Verkauf von Sanoptis, einem führenden europäischen Anbieter von augenmedizinischen Dienstleistungen, an die von einem starken Familienaktionär gestützte Investment-Holding Groupe Bruxelles Lambert ("GBL") unterzeichnet.

Seit Telemos im Jahr 2018 mit dem Management von Sanoptis eine Partnerschaft eingegangen ist, um das Unternehmen zu gründen, hat es sich zu einem führenden Anbieter von erstklassigen und innovativen ophthalmologischen Behandlungen in Europa entwickelt. Heute betreibt das Unternehmen über 250 Einrichtungen und führt jährlich über 1,3 Millionen konservative und 170'000 chirurgische Eingriffe durch. In den letzten Jahren hat sich Sanoptis durch Akquisitionen und organische Initiativen rasch zu einem Marktführer in Deutschland und der Schweiz entwickelt. Die heute angekündigte Transaktion stellt sicher, dass Sanoptis auch für die nächste Phase des europaweiten Wachstums die notwendige Unterstützung erhält.

Philippe Jacobs, Präsident und Gründer von Telemos: «Wir sind sehr stolz darauf, was wir mit Sanoptis erreicht haben. Das arztzentrierte Geschäftsmodell hat sich als sehr erfolgreich erwiesen, da es Innovation und Wachstum fördert und für einen exzellenten Service und sehr gute Ergebnisse für Patienten sorgt. Mit GBL haben wir einen starken Partner für Sanoptis gefunden, der den einzigartigen Ansatz des Unternehmens voll und ganz zu schätzen weiss und das Unternehmen bei der Fortsetzung seines dynamischen Wachstums unterstützen wird.»

Jacob Polny, Chief Investment Officer, und Dipesh Mahtani, Vice President, von Telemos: «Wir möchten dem Management-Team von Sanoptis für die erfolgreiche Partnerschaft bei der Gründung und Entwicklung des Unternehmens zu einem sich abhebenden Marktführer danken. Wir wünschen dem Unternehmen und seinem Team alles Gute für die nächste Wachstumsphase.» Volker Wendel, CEO von Sanoptis: «In nur wenigen Jahren haben wir uns zu einer führenden europäischen Plattform für ophthalmologische Dienstleistungen entwickelt. Dies wäre ohne unsere Partnerschaft mit Telemos nicht möglich gewesen, und wir danken dem Telemos-Team für seine großartige Unterstützung. Das Führungsteam freut sich darauf, diesen Weg gemeinsam mit GBL fortzusetzen, während es gleichzeitig seine Beteiligung an dem Unternehmen durch eine erhebliche Reinvestition erhöht.»

Telemos ist sehr daran interessiert, weiter in erfolgreiche Gesundheitsdienstleister in ganz Europa zu investieren und dabei Partnerschaften mit erfahrenen Management-Teams und hoch angesehenen Ärzten einzugehen. Zusätzlich zu Sanoptis befindet sich Telemos derzeit auf einem organischen und akquisitorischen Wachstumspfad mit MedEuropa, einem Netzwerk von Strahlentherapie-Kliniken, die in mehreren europäischen Ländern moderne Krebsbehandlung anbieten.

Der Abschluss der Sanoptis-Transaktion wird für die kommenden Monate erwartet. Telemos wurde von Rothschild & Co (M&A), Linklaters, Mazars und Homburger (Recht), EY (Finanzen und Steuern) und Bain & Co (Commercial) beraten.

Medienkontakt

Andreas Hildenbrand, Lemongrass Communications andreas.hildenbrand@lemongrass.agency +41 44 202 5238

Sanoptis

Sanoptis ist ein führendes europäisches Unternehmen im Bereich der Augenmedizin, das 2021 rund EUR 300 Millionen erzielt hat. Sanoptis wurde 2018 gegründet und arbeitet mit führenden Augenärzten zusammen, um die organischen und anorganischen Wachstumschancen im Markt zu nutzen. Das Unternehmen deckt das gesamte Spektrum diagnostischer und chirurgischer Behandlungen in der Augenmedizin ab und betreibt über 250 Einrichtungen in Deutschland und der Schweiz. Weitere Informationen: www.sanoptis.com.

Telemos Capital

Telemos besteht aus einem Team von sehr erfahrenen Investmentexperten, die das Beste aus Private Equity und dauerhaftem Kapital vereinen. Gegründet im Jahr 2017, identifiziert und unterstützt Telemos aussergewöhnliche Management-Teams in den Bereichen Konsumgüter, Gesundheitsdienstleistungen und Unternehmensdienstleistungen, und hilft ihnen, ihre langfristigen Ziele zu erreichen. Als flexibler und agiler Investor ist Telemos aufgrund seiner besonderen Struktur und Expertise ein führendes europäisches Private-Equity-Unternehmen der neuen Generation, das attraktive Wachstums- und Wertschöpfungsmöglichkeiten identifiziert und erschliesst. Weitere Informationen: www.telemoscapital.com.

