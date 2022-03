DGAP-News: Temedica entwickelt in Kooperation mit Bristol Myers Squibb einen digitalen Begleiter für Patienten mit Psoriasis (deutsch)

Temedica entwickelt in Kooperation mit Bristol Myers Squibb einen digitalen Begleiter für Patienten mit Psoriasis

15.03.2022

* Digitale App soll allen Psoriasis-Patienten in Deutschland zur Verfügung stehen

* Etwa zwei Millionen Deutsche haben Psoriasis

* Verbesserte Unterstützung der Patienten über den gesamten Krankheitsverlauf hinweg

München, 15. März 2022 - Temedica GmbH, ein führendes Digital Health und Health Insights-Unternehmen, gab heute bekannt, einen digitalen Begleiter für Patienten mit Psoriasis (Schuppenflechte) in Kooperation mit Bristol Myers Squibb zu entwickeln. Die App soll Patienten einen besseren Umgang mit ihrer Krankheit ermöglichen. Psoriasis betrifft etwa zwei Millionen Menschen in Deutschland und ist eine der häufigsten chronisch-entzündlichen Hauterkrankungen. Derzeit gibt es keine kurative Behandlung für Psoriasis und Patienten müssen im Alltag zum Teil mit sehr belastenden Symptomen umgehen.1

Gloria Seibert, Gründerin & Chief Executive Officer bei Temedica, sagte:

"Wir freuen uns sehr, erstmalig in Kooperation mit Bristol Myers Squibb einen Patientenbegleiter auf Basis unserer App-Plattform-Technologie zu konfigurieren. Psoriasis ist bei jedem Patienten anders ausgeprägt, daher beziehen wir für die Konzeption und Entwicklung den Rat vieler Betroffener und medizinischem Fachpersonal ein, damit die App den Bedürfnissen der Patienten bestmöglich entspricht. Wir bei Temedica haben die Vision 'Crafting the Future of Personal Health'. Eine digitale Begleitung für Psoriasis-Patienten ist ein wichtiger Meilenstein auf unserem Weg."

Dr. Michael May, Medical Director bei Bristol Myers Squibb in Deutschland, sagte:

"Wir freuen uns, die Entwicklung eines innovativen digitalen Begleiters für Patienten zu unterstützen. Unser Engagement im Bereich Digital Health ist Teil unserer Vision, das Leben von Patienten mit schweren Erkrankungen zu verbessern. Um mehr über die Bedürfnisse der Betroffenen erfahren zu können, sind Erkenntnisse über das Leben mit der Erkrankung notwendig. Sie können bei der Entwicklung neuer Therapieoptionen und der Unterstützung für das Leben mit Psoriasis hilfreich sein."

Der digitale Begleiter soll es Psoriasis-Patienten ermöglichen, ihren individuellen Krankheitsverlauf und mögliche Einflussfaktoren besser zu verstehen. Die interaktive App kann Patienten motivieren, ihre Therapietreue erhöhen und soll die Behandlungsergebnisse der Patienten langfristig verbessern. Sie können nach Belieben ihre Gesundheits- und Krankheitsverlaufsdaten mit Hilfe einer Exportfunktion in der App mit ihren behandelnden Ärzten teilen. Mit diesem Überblick über den Langzeitverlauf der Psoriasis können Ärzte die Therapie ihrer Patienten besser überwachen und bei Bedarf entsprechend anpassen.

Der Patientenbegleiter ist eine weitere digitale Lösung aus Temedicas App-Plattform-Technologie, die Patienten auf einem hohen Niveau mit personalisierter Unterstützung begleitet. Temedica-Apps zeichnen sich durch die Kombination von medizinischem Sachverstand mit Fokus auf Patientensicherheit und verbesserten Therapieergebnissen aus. Temedica arbeitet auf der Grundlage eines nach ISO 13485 zertifizierten Qualitätsmanagementsystems und berücksichtigt bei Entwicklung und Betreiben von digitalen Anwendungen die relevanten internationalen regulatorischen Anforderungen.

Über Psoriasis Psoriasis ist eine weit verbreitete, chronische, systemische, immunvermittelte Krankheit, die die körperliche Gesundheit, Lebensqualität und Arbeitsproduktivität der Patienten erheblich beeinträchtigt.1,2,3,4 Die Schuppenflechte ist ein ernstes globales Problem: Weltweit sind mindestens 100 Millionen Menschen von einer Form der Krankheit betroffen, darunter rund 14 Millionen Menschen in Europa und etwa 7,5 Millionen Menschen in den Vereinigten Staaten.5,6 Fast ein Viertel der Menschen mit Psoriasis haben eine Form, die als mittelschwer bis schwer eingestuft wird.7 Bis zu 90 Prozent der Patienten mit Psoriasis haben Psoriasis vulgaris oder Plaque-Psoriasis, die durch ausgeprägte runde oder ovale Plaques gekennzeichnet ist, die in der Regel mit silbrig-weißen Schuppen bedeckt sind.3,6,8,9,10,11 Obwohl wirksame systemische Therapien zur Verfügung stehen, werden viele Patienten mit mittelschwerer bis schwerer Psoriasis nicht ausreichend oder gar nicht behandelt und sind mit den derzeitigen Behandlungen unzufrieden.12,13 Menschen mit Psoriasis berichten von einer Beeinträchtigung ihres emotionalen Wohlbefindens, die sowohl ihre persönlichen als auch ihre beruflichen Beziehungen belastet und zu einer verminderten Lebensqualität führt.14,15,16 Psoriasis geht mit zahlreichen Begleiterkrankungen einher, die das Wohlbefinden der Patienten beeinträchtigen können, darunter Psoriasis-Arthritis, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, metabolisches Syndrom, Fettleibigkeit, Diabetes, entzündliche Darmerkrankungen und Depressionen.1,16,17

Über Temedica GmbH Temedica ist ein München ansässiges Digital Health und Health Insights-Unternehmen mit der Mission, den Patienten in den Mittelpunkt der Gesundheitsversorgung zu stellen. Das Unternehmen entwickelt hochmoderne digitale Patientenbegleiter für komplexe, chronische Erkrankungen. Die Apps helfen Patienten mit personalisierter Beratung und navigieren sie entlang ihrer individuellen Bedürfnisse durch das Gesundheitssystem. Durch die direkte und langfristige Interaktion mit Patienten gewinnt Temedica einzigartige und bislang unbekannte Einsichten und Real-World Evidence zu Krankheitsverläufen und zur individuellen Wirksamkeit von Therapien. Temedica ist Experte für personalisierte Patienten-Unterstützung und für Erfassung, Strukturierung und Analyse von Gesundheitsdaten. Temedicas Datenanalyse-Plattform Permea wurde entwickelt, um einzigartige Einblicke entlang der gesamten Patient Journey und der Wertschöpfungskette im Gesundheitswesen zu ermöglichen. Temedica wird von einem Konsortium renommierter Investoren mit langjähriger Erfahrung in der biopharmazeutischen Industrie unterstützt, darunter die Gründungsinvestoren von BioNTech. Weiterführende Informationen erhalten Sie unter https://temedica.com/de/.

Kontakt für Medienanfragen MC Services AG Dr. Brigitte Keller, Katja Arnold T +49 89 210228 0 E-mail: temedica@mc-services.eu

Bristol-Myers Squibb GmbH & Co. KGaA Eszter Viragh Head of Corporate Affairs T +49 89 12142 7036 E-mail: ca-germany@bms.com

