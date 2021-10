DGAP-News: Temedica ernennt Dr. Christina Wagner zum Chief Financial Officer (deutsch)

Temedica ernennt Dr. Christina Wagner zum Chief Financial Officer

Temedica ernennt Dr. Christina Wagner zum Chief Financial Officer

München, 28. Oktober 2021 - Temedica GmbH, ein Münchner Digital-Health-Unternehmen, gab heute bekannt, dass Dr. Christina Wagner seit 1. Oktober 2021 Chief Financial Officer (CFO) des Unternehmens ist. Frau Wagner kommt zu Temedica, nachdem sie als CFO und Geschäftsführerin von coliquio GmbH, einem online Expertennetzwerk für Ärzte, Finanzen und Strategie verantwortet hatte.

Dr. Wagner verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung im Finanzbereich durch ihre Arbeit in verschiedenen Unternehmen, darunter die OmniaMed Holding. Hier verantwortete sie zwei Finanzabteilungen der deutschen und britischen Tochtergesellschaften. Etwa 10 Jahre lang betreute sie als Beraterin und Interimsmanagerin bei Ventac Partner Consulting strategische und operative Beratungsprojekte. Dr. Wagner ist Gründungspartnerin von Inveni Capital, einer deutsch-finnischen Biotech-Risikokapitalgesellschaft. Bei der MWG Biotech AG (heute Eurofins Genomic GmbH) war sie für Umstrukturierung, Budgetplanung, Strategie und Exit-Vorbereitungen verantwortlich. Christina Wagner begann ihre Karriere als Beraterin bei der Boston Consulting Group. Sie hat in Chemieingenieurwesen an der Universität Dortmund promoviert.

"Ich freue mich sehr, Christina Wagner bei Temedica begrüßen zu dürfen. Mit mehr als 20 Jahren Erfahrung ist Christina eine echte Finanzexpertin in der Gesundheitsbranche. Im Laufe ihrer Karriere hat Christina ein enormes Talent darin bewiesen, die finanzielle Leistung von Unternehmen zu steigern und strategischer Sparringspartner zu sein", sagte Gloria Seibert, CEO von Temedica. "Ihre Erfahrung wird für Temedica von großem Nutzen sein, um weiter zu wachsen und unsere Vision zu verwirklichen: die Entwicklung innovativer digitaler Lösungen, die den Patienten in den Mittelpunkt stellen."

"Temedica ist ein inspirierendes und zukunftsorientiertes Unternehmen, das Patienten eine digitale Therapiebegleitung bietet. Ich bin begeistert, Temedica unterstützen zu können und freue mich sehr darauf an inspirierenden Projekten zu arbeiten, die auf einer Spitzentechnologie basieren, neue Erkenntnisse aus der Praxis ermöglichen und für Partnerschaften der Biopharmaindustrie ein überaus interessantes Geschäftsmodell bieten", sagte Christina Wagner, CFO bei Temedica. "Gemeinsam können wir für die Zukunft viel erreichen und ich bin zuversichtlich, dass wir mit der patientenzentrierten Lösung von Temedica das Gesundheitswesen verändern werden."

Über Temedica GmbH Temedica entwickelt hochmoderne digitale Patientenbegleiter für eine ständig wachsende Anzahl von Indikationen. Die Apps helfen Patienten mit persönlicher und therapieunterstützender Begleitung, unterstützen eine schnellere und genauere Diagnose und navigieren Patienten entlang ihrer individuellen Bedürfnisse durch das Gesundheitssystem. Sie regen die Nutzer dazu an, ihre Gesundheit aktiv in die eigenen Hände zu nehmen und fördern die Compliance. Durch die direkte und langfristige Interaktion mit den Patienten gewinnt Temedica einzigartige und bislang unbekannte Einsichten und Real-World Evidence zu Krankheitsverläufen und die individuelle Wirksamkeit von Therapien. Temedica wird von einem Konsortium renommierter Investoren mit langjähriger Erfahrung in der biopharmazeutischen Industrie unterstützt, darunter der MIG-Fonds, das Family Office der Familie Strüngmann, Santo, und Salvia. Weiterführende Informationen erhalten Sie unter https://temedica.com/de.

